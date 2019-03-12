2019-03-12T14:04:14+03:00
Политика

На вокзале Челябинска выставили танки и машины террористов из Сирии

Приглашаем на экскурсию по экспозиции вооружения боевиков «Сирийский перелом»
Андрей АБРАМОВ
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Выставка «Сирийский перелом» приехала в Челябинск.Выставка «Сирийский перелом» приехала в Челябинск.Фото: Андрей АБРАМОВ

Издав жизнерадостную трель гудков, красный локомотив останавливается на вокзале Челябинска. Тыча в небо ржавым дулом, на платформе виден трофейный танк. Следом за ним видны несколько продырявленных пулями внедорожников. Все это в Россию попало прямиком из жаркой Сирии.

В 1943 году советское командование также практиковало выставки техники врага. Поезд «Сирийский перелом» идет через всю страну до Владивостока, а затем обратно в Москву. К сожалению, состав стоит в каждом городе всего по паре часов, поэтому посетить экскурсию успевают немногие. Корреспондент «КП» — Челябинск» предлагает отправиться в виртуальную экскурсию.

На привокзальной площади выстроилась современная техника. Пригнали из Чебаркульской дивизии.

Прохожие немало удивились, заприметив у вокзала танки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Прохожие немало удивились, заприметив у вокзала танки.Фото: Андрей АБРАМОВ

Техника приехала из военной части в Чебаркуле. Фото: Андрей АБРАМОВ

Техника приехала из военной части в Чебаркуле.Фото: Андрей АБРАМОВ

Можно было посидеть внутри и все рассмотреть. Фото: Андрей АБРАМОВ

Можно было посидеть внутри и все рассмотреть.Фото: Андрей АБРАМОВ

Пригласили кадетские классы, юнармейцев и патриотические кружки.

Представители челябинского училища штурманов агитировали молодежь. Фото: Андрей АБРАМОВ

Представители челябинского училища штурманов агитировали молодежь.Фото: Андрей АБРАМОВ

На открытых платформах стоит техника. Это минный трал. Его захватили при взятии Пальмиры. Произведена техника в Британии. Но как она оказалась в Арабской республике — военные могут только догадываться.

Минный трал. Фото: Андрей АБРАМОВ

Минный трал.Фото: Андрей АБРАМОВ

Броня трала — сильнейшая и одновременно его слабая часть. Она выдерживает попадание сильнейших снарядов, но при этом настолько тяжела, что машина едва движется 20 км/час. Поэтому ее и бросили боевики.

Впереди легкая артиллерия, а позади джихад-мобиль, бабах-машина или авто смертников. Колеса защищают листы брони. Изнутри все выдрано. Место водителя превратили в защитную бронированную капсулу.

легкая артиллерия и джихад-мобиль. Фото: Андрей АБРАМОВ

легкая артиллерия и джихад-мобиль.Фото: Андрей АБРАМОВ

К этому пикапу в кузов установили вертолетную пушку.

Пикап оснащенный авиапушкой. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пикап оснащенный авиапушкой.Фото: Андрей АБРАМОВ

Советский танк Т-55. Такие активно производили в 60-е года. Но именно этот «старичок» был модернизирован джихадистами. Его укрепили листами брони, чтобы выглядел более грозно. На фото ее нет — пришлось снять, чтобы погрузить на поезд, иначе танк слишком габаритный. Военные говорят, что все эти украшения имеют лишь одну цель — устрашить местное население. Против современного вооружения такие усовершенствования не спасают.

Танк Т-55. Фото: Андрей АБРАМОВ

Танк Т-55.Фото: Андрей АБРАМОВ

Под толщей стальных листов скрывается база от тягача Volvo. Эту машину пригнали турки и передали ее силам курдов. Нужна она для тарана и лобовых атак. Внутри помещается десант. А броневик способен разгромить бетонную стену в метр толщиной.

Броневик «Орел». Фото: Андрей АБРАМОВ

Броневик «Орел».Фото: Андрей АБРАМОВ

Четыре вагона отвели под экспозицию. Оружие, средства связи, образцы взрывчатки. Под потолком подвешены дроны. Любопытно, что боевики используют не только военные разработки, но и охотно скупают дорогие модели квадрокоптеров для увлекающихся воздушной съемкой. Используют их не только для разведки, но и и сброса легкой взрывчатки.

Дроны компании DJI хорошо знают увлеченные аэросъемкой. Но они также популярны у боевиков. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дроны компании DJI хорошо знают увлеченные аэросъемкой. Но они также популярны у боевиков.Фото: Андрей АБРАМОВ

Изъятые у боевиков рации. Фото: Андрей АБРАМОВ

Изъятые у боевиков рации.Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сирии боевики воюют чем придется. Чаще всего это старые модификации огнестрелов армий мира. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сирии боевики воюют чем придется. Чаще всего это старые модификации огнестрелов армий мира.Фото: Андрей АБРАМОВ

На стендах вооружения пехоты не только огнестрел. В свете ламп переливаются клинки. Лезвие украшает арабская вязь. Непохоже, чтобы ими активно воевали. Ими для поднятия боевого духа и чувства собственного величия награждают командиров боевиков.

Патриотичные футболки 1 000 - 1 500 руб. Фото: Андрей АБРАМОВ

Патриотичные футболки 1 000 - 1 500 руб.Фото: Андрей АБРАМОВ

Выставка военных художников. Фото: Андрей АБРАМОВ

Выставка военных художников.Фото: Андрей АБРАМОВ

После турне по стране выставка осядет в подмосковном парке «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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