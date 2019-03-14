Пенсионерка из Челябинска отдала 150 тысяч мошенникам, обещавшим ей гигантские заработки на бирже

Елена Александровна (имя изменено) работала преподавателем в вузе, но попала под сокращение из-за пенсионного возраста. Стала подыскивать новую работу. Подруга предложила подработку на дому — увидела по телевизору объявление, платят 1000 руб. в день. Елена Александровна позвонила. На том конце провода объяснили, работа заключается в составлении отчетов, все подробности — на собеседование.

ОБЕЩАЛИ МИЛЛИОНЫ

Фирма разместилась в небольшом офисе. За столами шесть молодых сотрудников, все общаются с соискателями — возраста от 40 лет. Елену Александровну посадили, как ей сказали, к самому опытному консультанту.

— Он объяснил, что фирма занимается трейдингом, торгуют валютой на бирже «Форекс». Я слышала об этой деятельности, но никогда не вникала. Чтобы понимала, в чем суть будущей работы, консультант предложил пройти трехдневное обучение, — вспоминает пенсионерка.

Лекции длились по часу. В первый день объясняли, что такое трейдинг и торги на бирже, рассказывали схемы работы и т. д. А во второй — начали «обрабатывать»: говорить о плюсах трейдинга, невероятных заработках при минимальных вложениях.

В офисе то и дело радостно вскрикивал кто-нибудь из сотрудников: «Иван Иванов вложил 200 тысяч, а заработал полмиллиона!». Коллеги подхватывали сообщение аплодисментами. Периодически поступали звонки от внезапно разбогатевших работников. Консультант рассказал Елене Александровне, что сам за пару месяцев заработал на двухкомнатную квартиру.

— Я постоянно спрашивала, зачем мне эта информация про торговлю. Отвечали, мол, чтобы грамотно составлять отчеты: подсчитывать, сколько сделано ставок, а также вычислять прибыль, убыль. За каждый отчет обещали от 1000 рублей. За неделю можно было получить 10-15 тысяч. Я понимала, что здесь что-то не чисто. Но консультант будто гипнотизировал, и я продолжала обучение.

Каждому будущему работнику консультанты затирали, что приметили его на общем фоне и именно у него наверняка получится заработать. Некоторые соискатели стали задумываться, зачем им заполнять отчеты, если можно вложить несколько сотен тысяч и заработать миллионы. Кто-то сам предложил свои деньги в оборот прямо сейчас.

Мошенники тщательно продумывают свои схемы и распознать обман зачастую совсем непросто.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«МНЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ»

Елену Александровну уломали только через неделю. Консультанты названивали ей, под разными предлогами приглашали еще на одну встречу, потом еще на одну... В итоге сказали, что только ей единственной заведут счет и положат на него деньги. Их она сможет пустить в оборот, то есть вкладывать свои кровные не нужно. Единственное, для работы надо купить специальную программу и оплатить курс обучения по работе с ней.

— Программа стоит 100 тысяч, обучение — 50. Но мне на счет положат 150 тысяч, по сути, якобы ничего не потеряю, так мне говорили. А уже за неделю отобью эту сумму, — рассказывает Елена Александровна.

По иронии судьбы, накануне крупная сумма появилась в доме.

— Мой сын вкалывает по 14 часов без выходных, копит деньги на поездку в Москву, давно хочет там побывать. А еще ему нужен мощный компьютер для работы. Живет сын отдельно, снимает с другом квартиру. Накануне привез мне на хранение накопленные деньги, 250 тысяч.

Из тайника сына Елена Александровна взяла нужную сумму и принесла в офис к мошенникам. Думала, заработает и вернет деньги с процентами. Говорить ему о своем плане не стала. Он ничего не знает до сих пор.

— Я подписала все бумаги, которые мне подсовывали эти аферисты. Они не давали мне даже подумать, торопили, зубы заговаривали. Все было как в тумане. Опомнилась только дома. Поняла, что из меня попросту вытянули деньги. Меня затрясло, поднялось давление, чуть не случился инсульт. Мне жить не хотелось…

Мошенникам пенсионерка отдала 150 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ

В интернете об этой фирме информации мало. Известно, что занимается «консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления». Зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью 15 февраля этого года. Елена Александровна узнала, что приехали сюда сотрудники из Оренбурга, в этом городе ей через интернет удалось найти пострадавших от них.

Сейчас пенсионерка бегает по юристам. Но они говорят, шансов вернуть деньги практически нет. В полицию обращаться не стала.

Кстати, бывший преподаватель уже не первый раз попалась на удочку мошенников. Несколько лет назад она потеряла 200 тысяч рублей, воспользовавшись услугами в медцентре, где ей обещали чудодейственные омолаживающие процедуры.

КОММЕНТАРИЙ

«Доказать, что обманули очень сложно»

— Теоретически эту ситуацию можно подвести под статью 159 УК РФ «Мошенничество». Доверием женщины злоупотребили. Но по факту, деньги не похитили и не обманули. Ее действительно обучили, у нее даже есть конспекты с лекций. К тому же она подписала бумаги, что обучение прошла, — объясняет юрист Григорий Перегонцев. — Обещанную программу ей не установили, но, не по вине фирмы. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и прекратила выходить на связь с сотрудниками. То есть, она сама не дала этого сделать. Мошенники тщательно продумывают свою схему, подкопаться сложно. Шансы на победу в суде не велики, но следует попытаться вернуть деньги.

По его словам, пенсионерке нужно обратиться в полицию, а еще попробовать найти других пострадавших и написать коллективное заявление. В таком случае шансы на более детальное рассмотрение заявления возрастут в разы.

— Потом написать письменную претензию обидчику с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. С вероятностью 99% ей не ответят. Но этот шаг поможет в дальнейших действиях. Также следует написать заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор. А затем уже составить иск в суд о незаконном обогащении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953