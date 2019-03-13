Проверка слуха: в Миассе чиновники предложили запретить Интернет

Очередная инициатива властей мгновенно породила мемы и шутки в соцсетях. О том, что все беды от Интернета, вам скажет каждая бабушка у подъезда. И каждая обвинит во всем проклятых американцев.

Но шутки шутками, а власти города Миасс в Челябинской области на полном серьезе предложили «почистить» Интернет. Почему и зачем?

В ИНТЕРНЕТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ

Обращение к членам Миасского собрания депутатов подписал замглавы города Валентин Вертипрахов. В нем приводится статистика от местной комиссии по делам несовершеннолетних: в прошлом году было 11 попыток суицида среди подростков, из них три закончились смертельным исходом.

Для тихого города с населением 150 тыс. человек это немало. Для сравнения, в 2017-м таких случаев было в два раза меньше. И во всем этом власти видят дурное влияние интернета.

Из обращения:

«По данным следователей, фактов воздействия на психику детей через интернет не было. Но при этом отмечается негативная роль бесконтрольного доступа подростков к сети, где в общем доступе находятся материалы на суицидальную тематику».

Депутатам предложили направить инициативу в Законодательное собрание Челябинской области, чтобы оттуда внести законопроект в Госдуму.

12 марта информация об идее чиновников появилась в СМИ. Новость тут же подхватили популярные паблики в соцсетях.

Народ с сарказмом шутит:

— По статистике, каждый подросток, решившийся на суицид, пил воду. Давайте требовать полностью запретить воду в России.

— Вот изобрели 30 лет назад Интернет, и ка-ак начались по всему миру суициды. А до этого-то их не было.

— Любой российский город весной провоцирует мысли о самоубийстве. Черный снег, собачьи кучи во дворах, все в грязи. Вот эта атмосфера наталкивает на депрессию, а не соцсети.

ЧТО ИМЕЛИ В ВИДУ ВЛАСТИ МИАССА

Корреспондент «КП»-Челябинск» дозвонился отцу двух несовершеннолетних детей, 63-летнему заместителю главы Миасса Валентину Вертипрахову. И у него решили узнать про идею ограничить Интернет.

— Валентин Михайлович, какие мысли у вас о том, как это будет выглядеть на деле? Неужели полностью Интернет отключить?

— Нет, конечно! Есть определенные сайты и группы в соцсетях, которые распространяют в молодежной среде суицидальные настроения. Под маркой объявлений и игр дается определенная информация. Например, вы же слышали про так называемые «группы смерти», где детей склоняют к самоубийству...

— Но ведь их и сейчас блокирует Роскомнадзор!

— Блокировать-то блокирует, но толку? Все равно эта информация доходит до детей. Поэтому и вышли с инициативой упорядочить контент в Интернете, ограничить что-то с помощью провайдеров. Вы не подумайте, что у нас тут такая мысль закралась — полностью запретить Интернет в Миассе или по всей стране. Но у нас в городе в прошлом году число попыток суицида среди подростков возросло почти в два раза. Причем, в основном, это дети из благополучных семей, которые могли часами сидеть в соцсетях.

Замглавы города Валентин Вертипрахов заявил, что о полном отключении Интернета никто и не просит. Фото: администрация Миасса.

— Как эти ограничения будут работать? У нас уже блокировали пиратские сайты, где фильмы и книги можно скачать. Закрыли один. Тут же появилась «зеркалка» этого сайта.

— Я не могу дать какой-то конкретный путь, потому что я не самый большой специалист в информационных технологиях. Может быть, что-то я не понимаю. Но прежде всего должен пойти общественный резонанс, чтобы родители смотрели, чем занимаются их дети.

— Вы приглядываете за тем, чем занимаются ваши дети в Интернете?

— Конечно! У меня дочь и сын. За дочерью приглядывает жена — смотрит ее странички в соцсетях, отслеживает личные сообщения. А сыну еще слишком мало лет, чтобы заводить Инстаграм. Но я контролирую, какие игры он на телефоне скачивает для себя, не вредны ли они.

— У американцев есть такая теория — чем больше убийств показывают по ТВ, тем чаще происходят преступления. Может, нам и телевидение отфильтровать? Например, сериалы про бандитов запретить.

— У нас в семье подобные фильмы и сериалы по телевизору не смотрят. Если наткнемся на каком-нибудь канале, сразу переключаем. Однозначно, позитива на телевидении нам надо больше. Например, почти не было трансляций с Универсиады. А вместо этого по телевизору одни новости про Порошенко показывают. Надоел он уже!

— Вернемся к Интернету. Миасские депутаты как-то отреагировали на вашу инициативу?

— Она не моя. Это инициатива комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города. А я ее курирую. Депутаты предложили нам пойти другим путем — написать обращение к губернатору Челябинской области. Если направлять инициативу от местных депутатов в Заксобрание региона, то это будет долгий процесс. А если мы обратимся напрямую к губернатору, правительство сможет оперативно собрать информацию по всему региону, правильно сформулировать предложения и направить их в Госдуму.

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