В Челябинске наступил «зиМарт»: пробки в 10 баллов, задержка авиарейсов и снежные ангелы
Последнюю неделю Главк МЧС усиленно «бомбил» телефоны горожан SMS-ками: «Ожидаются очень сильные осадки». Однако прогнозы синоптиков не сбывались. Но как известно, мысль изреченная обретает материальные контуры. Поэтому в ночь на 14 марта в Челябинской области прошел сильнейший снегопад. Еще накануне журчала капель и булькала первая грязь, а сегодня в города вернулась зимняя сказка.
В мэрии отчитались, что все коммунальные и дорожные службы на боевом посту. Ночью для очистки проезжей части от снега и обработки противогололедными материалами вывели 180 машин. В утренний час пик по городу курсировали семь колонн снегоуборочной техники. Их сопровождает ГИБДД.
«КП — Челябинск» собрала лучшие снимки из соцсетей о том, как на Южном Урале наступил «зиМарт».
Ведущая программы «Блондинка за рулем» на радио "Комсомольская правда" 95,3 FM Светлана Уфимцева.
Прогуляемся по центру.
На дорогах утром были 10-балльные пробки.
В аэропорту сегодня тоже тяжелая обстановка. Рейсы задерживают.
Настоящая красота сейчас за пределами городов.
Успевайте сделать снежного ангела!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU