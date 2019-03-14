В Челябинске наступил «зиМарт»: пробки в 10 баллов, задержка авиарейсов и снежные ангелы

Последнюю неделю Главк МЧС усиленно «бомбил» телефоны горожан SMS-ками: «Ожидаются очень сильные осадки». Однако прогнозы синоптиков не сбывались. Но как известно, мысль изреченная обретает материальные контуры. Поэтому в ночь на 14 марта в Челябинской области прошел сильнейший снегопад. Еще накануне журчала капель и булькала первая грязь, а сегодня в города вернулась зимняя сказка.

В мэрии отчитались, что все коммунальные и дорожные службы на боевом посту. Ночью для очистки проезжей части от снега и обработки противогололедными материалами вывели 180 машин. В утренний час пик по городу курсировали семь колонн снегоуборочной техники. Их сопровождает ГИБДД.

«КП — Челябинск» собрала лучшие снимки из соцсетей о том, как на Южном Урале наступил «зиМарт».

anisssimova 14.03.19 на работу идти очень весело.....

natalya_zhidkova_chel Ну здрассьте вам!!!)))) Опять зима)) #hello #winter #опятьзима

Ведущая программы «Блондинка за рулем» на радио "Комсомольская правда" 95,3 FM Светлана Уфимцева.

spervakova Весна? Не, не слышали. 14 марта 2019 года, Челябинск. #зимарт

Прогуляемся по центру.

lana_eliseeva Всё что растаяла выпала снова) #какаякрасота #снегопад #дапростохорошо

natali110592 14 марта как бы...

На дорогах утром были 10-балльные пробки.

grader98 Автомобильный апокалипсис в Ч #grader98

В аэропорту сегодня тоже тяжелая обстановка. Рейсы задерживают.

monmio_office 5 часов в аэропорту Медленно спешу на помощь

Настоящая красота сейчас за пределами городов.

Успевайте сделать снежного ангела!

andreiklimanov123 Люблю свою работу #радость

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