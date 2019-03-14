2019-03-14T07:55:40+03:00
Общество

В Челябинске наступил «зиМарт»: пробки в 10 баллов, задержка авиарейсов и снежные ангелы

Репортаж из «инстаграмов» южноуральцев о том, как город переживает стихию
Андрей АБРАМОВ
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14 марта в Челябинск вернулась зима. Фото: Ирина Аверенкова14 марта в Челябинск вернулась зима. Фото: Ирина Аверенкова
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Последнюю неделю Главк МЧС усиленно «бомбил» телефоны горожан SMS-ками: «Ожидаются очень сильные осадки». Однако прогнозы синоптиков не сбывались. Но как известно, мысль изреченная обретает материальные контуры. Поэтому в ночь на 14 марта в Челябинской области прошел сильнейший снегопад. Еще накануне журчала капель и булькала первая грязь, а сегодня в города вернулась зимняя сказка.

В мэрии отчитались, что все коммунальные и дорожные службы на боевом посту. Ночью для очистки проезжей части от снега и обработки противогололедными материалами вывели 180 машин. В утренний час пик по городу курсировали семь колонн снегоуборочной техники. Их сопровождает ГИБДД.

«КПЧелябинск» собрала лучшие снимки из соцсетей о том, как на Южном Урале наступил «зиМарт».

anisssimovaanisssimova
14.03.19 на работу идти очень весело.....
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natalya_zhidkova_chelnatalya_zhidkova_chel
Ну здрассьте вам!!!)))) Опять зима)) #hello #winter #опятьзима
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Ведущая программы «Блондинка за рулем» на радио "Комсомольская правда" 95,3 FM Светлана Уфимцева.

spervakovaspervakova
Весна? Не, не слышали. 14 марта 2019 года, Челябинск. #зимарт
15 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Прогуляемся по центру.

lana_eliseevalana_eliseeva
Всё что растаяла выпала снова) #какаякрасота #снегопад #дапростохорошо
3 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
natali110592natali110592
14 марта как бы...
6 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

На дорогах утром были 10-балльные пробки.

grader98grader98
Автомобильный апокалипсис в Ч #grader98
2 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

В аэропорту сегодня тоже тяжелая обстановка. Рейсы задерживают.

monmio_officemonmio_office
5 часов в аэропорту Медленно спешу на помощь
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Настоящая красота сейчас за пределами городов.

lord_msklord_msk
14.03.2019
3 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Успевайте сделать снежного ангела!

andreiklimanov123andreiklimanov123
Люблю свою работу #радость
33 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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