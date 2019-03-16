«Украинского Маугли» высылают из челябинской тюрьмы в Киев

К челябинским общественникам обратился заключенный Богдан Бахолдин, который сидит за нападение на сотрудника полиции. Страж порядка, к счастью, отделался легким испугом, но Богдана отправили за решетку на два с половиной года.

— По пьяне было дело. Он (полицейский — прим. ред.) пришел с проверкой в дом в Долгодеревенском, я жил там у одной бабушки, — говорит Богдан. — А мне это не понравилось и я на него замахнулся зеркалом… Но не стал бить… Сдался…

Через полгода Богдану выходить на свободу. Тут-то и появились проблемы на которые он ранее не обращал внимания:

— У меня нет никаких документов, ни какого-либо гражданства. Я человек ниоткуда. Есть только копия свидетельства о рождении: родился на Украине в 1988 году, Луганская область, город Алчевск.

— А как в России оказался?

— Через год после моего рождения мать покинула Украину и поехала в Россию вместе со мной. Отца своего я вообще не знаю… Первое время мы жили в Московской области, часто меняли жилье и скитались по чужим углам. Когда я стал немного постарше, мы уехали в Краснодарский край. Жили долго в Туапсе. Вскоре маму посадили в тюрьму, и я отправился в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В ШКОЛУ ПОШЕЛ В 13 ЛЕТ

До 13 лет мальчишка ни одного дня не просидел за школьной партой. Лишь в 13 лет его новый опекун Михаил Баламотов отдал мальчика в первый класс. Но терпения у ребенка, привыкшего к свободе, хватило лишь на полгода. На этом учеба закончилась раз и навсегда.

— Ни писать, ни читать я не умею. Но, память у меня хорошая. Номера телефонов своих знакомых помню наизусть.

— А почему паспорта нет у тебя?

— Случилось так, что когда пришло время его получать, я отправился в колонию для малолеток за мелкую кражу. После выхода на свободу меня взял к себе опекун. И даже комнату мне выделили органы опеки. Я днем был в семье опекуна, а ночевал в комнате своей.

Богдан хоть и родился на Украине, но на своей родине не бывал...Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ…

Вскоре Богдан опять сел, не успев получить свой главный документ. Сейчас отбывает уже шестой срок в колонии в Челябинской области. Через полгода ему выходить на свободу.

Все эти годы сотрудники администрации колоний, где отбывал наказание Богдан, делали запросы по тем адресам и городам, которые называл Богдан. Из всех приходил один ответ — место проживания данного человека подтвердить не можем.

Совсем недавно Богдану Бахолдину пришел ответ из министерства юстиции России, который дал заместитель министра Вадим Федоров: «Признать проживание в Российской Федерации Бахолдина Богдана Александровича, являющегося лицом без гражданства, нежелательным».

— Я 28 лет прожил в России, но теперь после выхода на свободу меня хотят депортировать в Украину, — недоумевает Богдан. — Все только из-за того, что я не получил российский паспорт. А в Украине я никому не нужен, у меня там никого нет!

«ТАМ ЕГО НИКТО НЕ ЖДЕТ»

— Если его депортируют в Украину, то его ждут тяжелые испытания, — комментирует ситуацию председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ. — Там у него родни нет, жилья нет, средств для существования тоже нет никаких. Лучшее, что его ожидает — бомжевание, очередной срок и колония. Попытаемся помочь парню, но это будет очень тяжело сделать. Будем делать запрос в органы опеки Туапсе. Там должны остаться хоть какие-то документы.

И еще надо найти мать Богдана. Он о ней ничего не знает, не видел уже 16 лет…

Председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ хочет помочь Богдану.Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН

«СЛЫШАТЬ О НЕМ НЕ ХОЧУ»

Не самого лучшего мнения о Богдане его бывший опекун. Михаилу Баламотову очень тяжело вспоминать те дни, когда он участвовал в судьбе мальчишки-беспризорника:

— Нехороший он парень — у него был шанс встать на путь исправления, а он им не воспользовался. Меня обвинил в том, что я хотел лишить его жилья, а я, наоборот, старался помочь ему. Не оценил он всего этого. У него второй срок был за убийство. Они с друзьями бомжа на улице забили до смерти… Да и пусть его высылают на Украину. Нам он здесь тоже не нужен…

P.S. Корреспондент «Комсомолки» попытался дозвонится до органов опеки и попечительства Туапсе, но пока на телефонные звонки никто не ответил. Будем ждать ответа на официальный запрос Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области.

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