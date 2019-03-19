Православный календарь: 18 - 24 марта 2019

18 марта

Понедельник

Постный день

Икона Божьей Матери «Воспитание» Эта икона получил такое название, так как молящиеся перед нею получали помощь от Божией Матери в воспитании детей. Образ ее находится в Казанском Московском соборе.

Молитва

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных, и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего Материнства, соблюди их в страхе Божием и послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный покров рабам Твоим.

19 марта

Вторник

Постный день

Обретение Честного Креста

Император Адриан (II век) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище Венеры. Через 200 лет в 326 году император Константин (не будучи тогда христианином) во время победы над врагами увидел на небе Крест и надпись «Сим победиши». Тогда Константин направил в Иерусалим свою мать, царицу Елену на поиски Креста. Капище Венеры разрушили, начали копать землю и нашли три креста, дощечку с надписью и четыре гвоздя. Чтобы узнать, на котором из них был распят Спаситель, поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил.

Частичка Креста находится в Челябинске в Свято-Симеоновском храме («белая церковь»).

20 марта

Среда

Постный день

Преподобный Павел Препростый

Жил в IV веке. Назван так за свое незлобие. Узнав о неверности супруги, удалился в пустыню к преподобному Антонию Великому. Павлу было уже 60 лет, и Антоний не принял его, почтя его неспособным к тяжелой жизни отшельгников. Три дня стоял Павел у келлии Антония, сказав, что скорее умрет, чем уйдет. Антоний долго испытывал его терпение тяжелым трудом, суровым постом и земными поклонами.

Преподобному Павлу Господь даровал прозорливость и дар исцеления бесноватых.

21 марта

Четверг

Постный день

Курская икона Знамение Божией Матери

В XIII веке во время татарского нашествия Курск пришел в запустение. В окрестностях города один охотник нашел икону. Как только он поднял ее с земли, тотчас на этом месте с силой забил источник. Это произошло 8 сентября 1295 года. На этом месте построили часовню, а икону перенесли в Рыльск в новый храм. Вскоре чудесным образом она исчезла и возвратилась на прежнее место явления.

Во время гражданской войны была вывезена в Нью-Йорк. Каждый год ее привозят в Россию.

22 марта

Пятница

Постный день

Святые 40 мучеников, в Севастийском озере мучившиеся

В 313 году Константин Великий издал указ о свободе вероисповедания. Но его соправитель Ликиний в своей части империи решил искоренить христианство. Гонению подверглась дружина из сорока каппадокийцев, воинов-христиан, которые вышли победителями из многих сражений. Стояла зима, воинов раздели, привели к озеру и поставили на льду на всю ночь. На берегу растопили баню. В первом часу ночи один из воинов не выдержал и побежал к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В это время стражников по имени Аглаий увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Он сбросил с себя одежду и сказал: «И я — христианин!» — и присоединился к мученикам.

23 марта

Суббота

Постный день

Поминовение усопших: родительская суббота

В продолжение Великого поста Церковь не совершает обычных ежедневных поминовений (панихид, литий). Для восполнения этого, чтобы умершие не лишились спасительного предстательства Церкви, установлено совершать поминовения в субботы второй, третьей и четвертой недели Великого поста.

Во всех храмах Челябинска пройдет панихида. Начало около 10:00.

24 марта

Воскресенье

Постный день

Преподобный Алексий Голосеевский*

Родился в Киеве в дворянской семье. До 13-летнего возраста не говорил. На Пасху 1853 года в церкви при третьем приветствии владыки «Христос воскресе!» немота отступила и он ответил: «Воистину воскресе!». После исцеления был отдан на воспитание в Киево-Печерскую лавру. Стал монахом, принял священнический сан. После исповеди у него люди перерождались, становились радостными и умиротворенными, обретали смысл жизни. Среди духовных чад старца были Киевские митрополиты и наместники монастырей, монахи и миряне — и для всех батюшка был родным отцом и утешителем.

В марте 1917 года он скончался и был похоронен у стены церкви «Живоносный Источник».

* Голосеевская пустынь — скит Киево-Печерской Лавры, расположенный в лесу на южной окраине Киева.