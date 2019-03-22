«Чтобы ты сдохла в больнице»: В Челябинске пятиклассницы избили девочку из-за модных кроссовок

От разборок учеников в челябинской школе №12 волосы дыбом. Несколько учениц пятого класса избили ровесницу, да так, что она сейчас в больнице с черепно-мозговой травмой. Как девочка рассказала маме, били ее за модные кроссовки. Сначала просто унижали, за то, что носит дешевую подделку дорогого бренда, а потом толпой подкараулили после уроков...

«БИЛИ КОЛЕНОМ В ЛИЦО»

— 18 марта Ева пришла в школу в новых кроссовках. Я ей купила на 8 марта за 7 тысяч рублей. Сейчас такие в моде... Девочки поймали Еву после уроков и сказали, либо она снимает кроссовки и идет босиком, либо платит деньги, за то, что их носит, либо они ей надают пощечины. И надавали. Снимали на видео, как били, потом выложили в соцсети. В кадре было трое, но за кадром слышались еще два голоса. Дочка пришла домой с зареванным лицом, но мне ничего не рассказала, побоялась, что ее за это поколотят еще сильнее, — рассказывает мама школьницы Ксения Зарицкая.

Конфликт между девочками продолжился в соцсетях. И 19 марта Еву подкараулили снова.

— Она шла домой со старшим братом. Ее ждали на углу дома напротив школы. Это совсем рядом, а территория школы по закону — это еще 10 метров от ее забора. В школе были охранники, куда они смотрели?! Напали на дочку также толпой, схватили за волосы, стали пинать коленом в лицо. Сын разнимал девчонок, но ему 18 лет, если бы он влез в драку, его бы привлекли. Еве удалось вырваться и побежать. А девочки двинулись за ней. Двери им открыла уже я. Если бы меня дома не было, не знаю, чем бы все закончилось. Они дерзили мне. Одна зачинщица заявила, если я буду заступаться за дочь, ее папа сломает мне челюсть.

У Евы закрытая черепно-мозговая травма и смещение перегородки носа.

— Вчера врачи даже не пустили меня к ней. У дочери сильные головные боли, она не может встать с постели и ее постоянно рвет.

Школа, где все произошло. Фото: 2gis.ru

ОСКОРБЛЯЮТ И ЖЕЛАЮТ СМЕРТИ

Ученики по-прежнему раздувают скандал, но уже на неофициальной странице школы в соцсетях. Подростки пишут, что зачинщицу драки отстранили от занятий в школе. В ее поддержку ученики запустили флэшмоб: размещают посты с тэгом #вернитеПолину.

Дети запустили флэшмоб в поддержку Полины. Размещают посты с хештегами на своей странице и в общей группе.

А Еве продолжают писать гневные сообщения.

— И эта девочка такая наивная, думает, она крутая. Боже, Ева, перестань в пали ходить, а потом отрицать, что не в конфискате каком-то покупала и угрожать и выпендриваться.

— Спасибо, Ева, надеюсь, в больнице ты и умрешь. Полину выгнали, прощай, ты была хорошей.

Школьники продолжают конфликт в соцсетях.

Жестокость пятиклассниц и их богатый матерный запас поражают. В комментариях старшеклассники пытаются образумить младших, но те в ответ посылают их на три буквы.

— Полину перевели два месяца назад из другой школы. И она тут стала устанавливать свои порядки. У Евы не было никаких проблем до ее прихода. Моя дочь отличница, участница олимпиад, все время в учебе. Когда я с журналистами приехала в школу, дети кричали мне, чтобы моя дочь сдохла, — говорит Ксения.

ПОДКЛЮЧИЛАСЬ ПОЛИЦИЯ

По мнению мамы Евы, руководство школы бездействует. Она даже не надеется, что школа будет разбираться в ЧП.

— Два года назад старшему сыну сломали кости носа в этой же школе. И руководство ни извинений не принесли, не приняли никаких мер. Мы делали операцию, я брала в долг 200 тысяч рублей. Мой ребенок лежал в классе без движения 27 минут, истекая кровью, и учительница ему даже «скорую» не вызвала. Это все записали камеры наблюдения. Ребенок с рождения астматик, он мог умереть. Мы обращались и в полицию, и в прокуратуру, а директор школы замяла это ЧП, у нее какой-то там родственник в органах.

Родители малолетних склочниц пока тоже молчат. Ксения написала заявление в полицию.

— Этот инцидент у нас зарегистрирован, проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Директор школы рассказала журналистам телеканала, что сейчас занимается этим происшествием:

— Мы разбираемся в ситуации, пригласили родителей, оповестили полицию, но ситуация такова, что непонятно, кто зачинщик на сегодняшний день, пострадавшая сторона либо нет.

Но что это меняет! Разве можно отправлять человека на больничную койку из-за ссоры? А знает директор, что творится в ее школе? Хочется услышать более внятные комментарии по этой ситуации. И наша редакция готова предоставить слово педагогам и руководителю.

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