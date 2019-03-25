На скандальном мусорном полигоне под Челябинском нашли нелегальных мигрантов

Мусорный полигон в Полетаево — это кошмар местных жителей и огромная свалка в экологически чистом пригороде. На переработку отправляется только 9% отходов. Мусоровозы вереницей везут хлам из 13 муниципалитетов Челябинского мусорного кластера, включая далекий Троицк!

В конце минувшей недели здесь побывал врио губернатора Алексей Текслер. Местные жители пожаловались ему на ужасные условия. Они утверждают, что по ночам мусор жгут в огромных ямах: карта полигона не вмещает всего свозимого. В эти часы некогда престижный поселок накрывает зловонным дымом. У противников полигона, размещенного на водосборной зоне Миасса, есть фото и видео тлеющих ям.

ВРЕМЕННОЕ ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ ПОСТОЯННЫМ

Полетаевцы дошли до Верховного Суда, оспаривая территориальную схему размещения полигона. И Фемида признала правыми их доводы. Сейчас люди оспаривают скорректированную региональным министерством экологии схему. Слушания проходят в областном суде.

Во время визита врио губернатора Алексея Текслера на полигон полетаевцы поделились с ним своей болью.

— Нам обещали, что полигон будет временным, на 11 месяцев, до ввода в строй постоянной площадки у поселка Чишма. Но тот полигон не строится, отходов к нам везут все больше. У нас на руках есть все документы, доказывающие нашу правоту. Просим аудиенции, — обратилась к Алексею Текслеру депутат Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова.

Текслер заверил: людей он услышал, встреча будет. Он поручил минэкологии и прокуратуре проверить бумаги по полигону.

— Отходы большого города нужно вывозить и максимально перерабатывать. Другой вопрос, куда вывозить и как это делать, — сказал врио губернатора.

МУСОРОМ ЗАНИМАЛИСЬ МИГРАНТЫ-НЕЛЕГАЛЫ

В воскресенье, 24 марта, на полигон в Полетаево приехала полиция. Выяснилось, что здесь работают 19 нелегальных мигрантов.

Быт мигрантов налажен: жилье в трех шагах от места работы.Фото: Инна КУМЕЙКО

— 13 человек доставлены в отдел полиции для установления личности: у них не было документов. По решению суда, двоих из них выдворят за пределы РФ, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на 28 тыс руб.

Руководству полигона за незаконное использование труда нелегальных мигрантов грозит штраф до 800 тыс. Альтернатива — приостановка работы свалки на срок до 90 суток.

КСТАТИ

С 1 апреля в Челябинске стартует пора весенних субботников. И мусоровозы потянутся на полетаевский полигон, ведь челябинская свалка закрыта для приема отходов. В мэрии пояснили, что теперь машинам придется проходить более длинное «плечо»: городская свалка была куда ближе.

Собранный в мешки во время субботников мусор должны вывозить из дворов и с улиц в течение двух-трех дней.

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