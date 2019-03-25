Почему при обысках у челябинского пенсионера, который незаконно получал прибавку, задействовали ОМОН

Военный пенсионер из Челябинска Сергей Заруба неожиданно для себя оказался в эпицентре облавы. Рано утром в четверг, 21 марта, в его двухуровневую квартиру на улице Воровского, постучали: «Открывайте, полиция! Не откроете — ломаем дверь!». Накинув в спешке халат, Сергей щелкнул замком.

На пороге стояли незнакомые люди в гражданском и в камуфляже, большинство в масках, у двоих — автоматы.

— Меня приставили к стене, а в спину ткнули автоматом. Заставили поднять руки. Оттолкнули жену, прямо в обуви побежали на второй этаж, — рассказывает 58-летний Сергей.

По его словам, силовики потребовали отдать финансовые документы по дому, в котором он живет. Они хранятся у Зарубы, поскольку он является председателем товарищества собственников недвижимости (ТСН).

Обыск длился почти два часа. После него Зарубу повезли в отдел полиции. Из дома мужчину вывели под дулом автомата.

Наконец, уже в отделе дознаватель объяснила мужчине, что его подозревают в присвоении незаконной надбавки к пенсии.

ДОЛЖЕН 22 ТЫСЯЧИ, А ВЕРНУЛ ПОЧТИ 30

Оформить надбавку к пенсии офицеру в запасе посоветовали в военном комиссариате. Сергей тогда нигде не работал, а его сын учился. За иждивенца он мог получать каждый месяц по 1,5 тысячи рублей. Правда, лишь до того, пока сам не устроится на работу.

Через полгода после начала выплат Заруба стал председателем ТСН «Престиж».

— Я пришел в военкомат, показал трудовой договор: «снимайте выплаты». Это было весной 2017 года. А мне: неси еще один пакет документов. Собирать его я не стал, слишком хлопотно. Думал, хватит устного заявления. К тому же, на конец года право на выплату нужно подтверждать снова. Свежие документы я не приносил. А деньги по-прежнему переводили, — рассказывает отставной офицер.

Можно предположить, что сотрудники военкомата все же отправили его устный отказ «наверх». Но когда неповоротливая бюрократическая машина все-таки развернулась, на счету Зарубы уже осела весомая переплата. Уже после облавы он выяснил: с октября прошлого года с его карты снимают по 5 тысяч рублей каждый месяц. Причем, должен Сергей всего 22 тысячи, а с него сняли все 28.

Тем не менее, кто-то на местном уровне, видимо, все-таки настрочил депешу в полицию. И на Зарубу завели уголовное дело по статье «мошенничество при получении госвыплат» (до двух лет ограничения свободы).

— Что все-таки происходит, я пока не пойму. Разбираюсь. Воровать деньги я, честно, не собирался. Считаю, это халатность сотрудников пенсионного отдела, — заявляет Сергей.

ПОСЛЕ ОБЛАВЫ ВЫЗВАЛИ ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ

Сегодня бывший военный намерен бороться за свое честное имя. А также жаловаться на ОМОН.

— Появление в моем доме ОМОНа несоразмерно с тем преступлением, в котором меня обвиняют. Во всяком случае, на этот выезд государство потратило гораздо больше, чем я ему должен, — уверен Сергей.

В полиции ситуацию комментируют скупо:

— Возбуждено уголовное дело о незаконной прибавке к пенсии. Сергей Заруба является подозреваемым. Выезд ОМОНа на место обыска относится к тонкостям оперативной работы, мы не имеем права их комментировать, — заявили газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе УМВД по Челябинску.

ДЕЛО НЕ В ПЕНСИИ?

Странно, что уголовное дело было возбуждено еще осенью 2018 года. Но сам Сергей об этом не знал, и на допросы его ни разу не приглашали. Сергей Заруба предполагает, что маски-шоу могут быть следствием затяжного конфликта ТСН «Престиж» с администрацией города.

Несколько лет назад мэрия загадочным образом получила в собственность часть подвала, который люди считали общим имуществом дома (сегодня здесь детский центр для инвалидов). Сейчас Заруба и другие члены ТСН пытаются вернуть его жильцам дома.

Косвенно эту догадку подтверждает тот факт, что при обыске у Сергея изъяли разрешение на спил деревьев под окнами дома, договора ТСН и УК и жалобу губернатору по поводу подвала.

На данный момент известно, что после огласки в СМИ Зарубу вызвали в полицию для доверительного разговора. О результатах мы расскажем позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.