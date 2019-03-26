«РосРАО» избавит Челябинск от свалки

Вопрос окончательного закрытия челябинской свалки не мог разрешиться долгие тридцать лет. Еще в 80-е годы свалка была официально закрыта, но продолжала принимать отходы миллионного города. А всего за семьдесят лет своего существования свалка накопила более 17,5 млн. куб. метров мусора на территории 75 га.

Земля под телом мусорного кургана отравлена. В почве повышенное содержание тяжелых металлов. Каждый год в атмосферу свалка выбрасывает 109 тонн ядовитого метана. Поверхностные и грунтовые воды в районе свалки имеют высокую степень загрязнения. Потому без рекультивации свалки Челябинск не сможет нормально существовать.

Российское правительство определило компанию, которая займется рекультивацией территории челябинской городской свалки. Предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО» стало единственным исполнителем всех закупок работ и услуг, связанных с этой задачей.

ЧТО ПРЕДСТОИТ ВЫПОЛНИТЬ

Работы по технической рекультивации предусматривают:

1. Создание инфраструктуры на территории рекультивационных работ: строительство дорог, гидротехнических сооружений

2. Формирование тела свалки

3. Меры для снижения воздействия свалочного газа на окружающую среду

4. Сбор свалочных стоков (инфильтрата) в пруды-испарители и строительство очистных сооружений.

Досье

ФГУП «РосРАО» более 50 лет работает в сфере обращения с отходами. Имеет подтвержденный опыт реализации проектов по рекультивации и реабилитации нарушенных земель.

В структуру предприятия входит значительная материально-техническая база из восьми филиалов и 19 отделений, охватывающих все федеральные округа Российской Федерации.