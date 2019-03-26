2019-03-26T17:59:39+03:00
Общество

«РосРАО» избавит Челябинск от свалки

В истории одного из крупнейших мусорных полигонов страны наконец-то будет поставлена точка
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вопрос окончательного закрытия челябинской свалки не мог разрешиться долгие тридцать лет. Еще в 80-е годы свалка была официально закрыта, но продолжала принимать отходы миллионного города. А всего за семьдесят лет своего существования свалка накопила более 17,5 млн. куб. метров мусора на территории 75 га.

Земля под телом мусорного кургана отравлена. В почве повышенное содержание тяжелых металлов. Каждый год в атмосферу свалка выбрасывает 109 тонн ядовитого метана. Поверхностные и грунтовые воды в районе свалки имеют высокую степень загрязнения. Потому без рекультивации свалки Челябинск не сможет нормально существовать.

Российское правительство определило компанию, которая займется рекультивацией территории челябинской городской свалки. Предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО» стало единственным исполнителем всех закупок работ и услуг, связанных с этой задачей.

ЧТО ПРЕДСТОИТ ВЫПОЛНИТЬ

Работы по технической рекультивации предусматривают:

1. Создание инфраструктуры на территории рекультивационных работ: строительство дорог, гидротехнических сооружений

2. Формирование тела свалки

3. Меры для снижения воздействия свалочного газа на окружающую среду

4. Сбор свалочных стоков (инфильтрата) в пруды-испарители и строительство очистных сооружений.

Досье

ФГУП «РосРАО» более 50 лет работает в сфере обращения с отходами. Имеет подтвержденный опыт реализации проектов по рекультивации и реабилитации нарушенных земель.

В структуру предприятия входит значительная материально-техническая база из восьми филиалов и 19 отделений, охватывающих все федеральные округа Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что спасет русскую деревню: дороги и газ или новые рабочие места
Известный сыровар Олег Сирота продолжает вести дневник о непростой жизни на земле. На этот раз он прислал в «Комсомолку» целый программный манифест, в котором предлагает свои способы спасения сельских территорий страны от вымирания
Новости 24
В Челябинске задержали рецидивиста, грабившего с ножом офисы микрозаймов
В Магнитогорске во время визита врио губернатора к обрушившемуся дому произошла перестрелка
Магнитогорск Алексею Текслеру понравился больше, чем Челябинск
Без паники, это проверка: в Челябинске 27 марта завоют сирены
В Челябинской области легковушка упала с 10-метрового моста
Молодая мама, пропавшая с 7-месячным ребенком в Челябинской области, нашлась
Алексею Текслеру показали, что будет на месте трагедии в Магнитогорске
VTB Bank Europe (SE) запускает VTB Invest
Две безликие остановки в Челябинске получили яркие имена
Мост на Троицком тракте в Челябинске построят за год
В Челябинской области пропала молодая мама с грудничком
В Челябинской области ВИЧ-инфицированных родителей обязали обследовать двухлетнюю дочь
«Сухой формат». Врио губернатора Алексей Текслер провел заседание регионального правительства