Православный календарь 2019: 25 - 31 марта

Понедельник, 25 марта

Лиддская нерукотворная икона Божией Матери

Когда святые апостолы Петр и Иоанн Богослов проповедовали в городе Лидде недалеко от Иерусалима, там был сооружен храм во имя Пресвятой Богородицы. На одном из опорных столбов чудесным образом появился нерукотворный образ Пресвятой Богородицы.

Существовал еще другой Лиддский нерукотворный образ Матери Божией. Он возник в другом храме, когда его хотели отнять у христиан иудеи, как доказательство пребывания в храме божественной силы.

Вторник, 26 марта

Постный день

Священномученик Николай Попов

С 1901 года по 1919 служил в Иоанно-Богословском храме хутора Верхне-Гнутова на Дону. Построил здесь школу, в которой ежедневно сам вел занятия с детьми и в воскресные дни со взрослыми.

После революции отец Николай оставался со своими хуторянами, разделяя с ними трудности. К зиме 1918 года в селе разразилась эпидемия тифа. Заболел и батюшка. Но продолжал совершать богослужения. Вскоре ревком его арестовал. Умер на песчаном карьере.

Среда, 27 марта

Постный день

Феодоровская — Костромская икона Божией Матери

Икона написана евангелистом Лукой. Название свое получила от имени отца святого Александра Невского. Обретена она была в ветхой деревянной часовне. Икона постоянно находилась при святом Александре. В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой был благословлен при избрании на царство Михаил Романов.

Феодоровская икона — двухсторонняя. На обратной стороне — образ святой великомученицы Параскевы, изображенной в богатом княжеском одеянии. Параскева — так звали супругу святого Александра Невского.

Четверг, 28 марта

Постный день.

В этот день в храмах читают отрывок из Ветхого Завета, Притчи Соломона, глава 10 (отрывок):

Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери.

Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти.

Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает.

Благословения — на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие.

Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами преткнется.

Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан.

Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие.

Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.

Мудрые сберегают знание, но уста глупого — близкая погибель.

Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — ко греху.

Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий обличение — блуждает.

Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп.

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен.

Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума.

Пятница, 29 марта

Постный день

Серапион Новгородский

Родился в Подмосковье. Рано овдовел и стал монахом. В 1495 году становится игуменом Троице-Сергиевой лавры, а в 1506 году — архиепископом Новгородским. Во время большого пожара в Новгороде умолил Господа о его прекращении.

Его нетленные мощи почивают в Троице-Сергиевой лавре. Прославился даром чудотворения по смерти: в 1608 году, во время осады лавры поляками, многие видели его, пришедшего в храм помолиться о своей обители.

Суббота, 30 марта

Постный день

Алексий, Человек Божий

Родился в Риме в богатой семье. Строго постился, раздавал милостыню и под богатой одеждой тайно носил власяницу. Родители настояли на его женитьбе. После обручения снял с пальца перстень, ушел из дома, сел на корабль, отплывавший в Месопотамию.

17 лет жил при церкви на паперти. Питался только хлебом и водой, а полученную милостыню раздавал.

Затем тайно вернулся в Рим. Неузнанный, он просил у своего отца разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его двора. Смиренно терпел обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексия находилась напротив окон его невесты, и он слышал ее плач. Так он прожил еще 17 лет и перед кончиной открыл себя родителям и невесте.

Тело святого, от которого начали совершаться исцеления, было поставлено посреди площади. Сюда собрался весь город. Сейчас его мощи хранятся в Риме.

Воскресенье, 31 марта

Постный день

Преподобный Анин монах

Родился в Халкидоне. В 15 лет удалился в монастырь. Потом жил в пустыне. Ежедневно издалека носил питьевую воду. Но через некоторое время по милости Божьей его сосуды стали сами собой водой. Удостоился дара исцелений и прозорливости. Даже дикие звери повиновались и служили ему. Куда бы ни пошел святой, за ним следовали два льва, одному из которых он исцелил язву на лапе. Молва о святом распространилась по всей округе, и к нему стали приходить больные для исцеления.

Одна женщина, заболев, отправилась к преподобному Анину просить его молитв. На пути ее встретил разбойник. Женщина призвала на помощь преподобного: «Святый Анине, помоги мне!» На разбойника внезапно напал ужас, и он отпустил ее. Потом сам пришел к преподобному, принял Крещение и постригся в монахи. А копье, которое он воткнул в землю, намереваясь совершить насилие над женщиной, проросло в мощный дуб.

КСТАТИ

Третья неделя поста: Крестопоклонная

В 614 году персидский царь Хосрой взял Иерусалим, забрав в плен иерусалимского патриарха Захарию и захватив Древо Животворящего Креста, найденное когда-то равноапостольной Еленой.

В 626 году Хосрой пошел на Константинополь. Но проиграл. А в марте 631 года Животворящий Крест вернулся в Иерусалим. Византиский император собственноручно внес его в город, а вызволенный из плена патриарх Захария радостно шел рядом. С тех пор в Иерусалиме стали праздновать годовщину возвращения Животворящего Креста.

Этот Крест пропал в ХIII в., хотя его частицы до сих пор можно видеть во многих храмах. В том числе и в Свято-Симеоновском в Челбинске (бела церковь).