Маленький Андерсен в инвалидной коляске стал звездой класса

Олег Лисота из небольшого закрытого городка Трехгорный, что в Челябинской области, похож на Стивена Хокинга. Как и известному теоретику физики, мальчику трудно управлять своим телом. Сразу после рождения парню поставили очень тяжелый диагноз: спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана 2 типа. Олег не может стоять и ходить. Когда мальчику хочется поменять положение тела, переложить руку, ему помогает любимая мама.

— Когда мы поняли, с чем столкнулись, долго плакали, переживали. А потом просто решили — жить, — говорит мама Светлана Лисота. — Олег — это не горе. Он наше солнышко, наша радость. В одной улыбке сыночка — море позитивных эмоций, в ответ хочется подарить ему целый мир.

Светлана Лисота никогда не унывает и учит сына любить жизнь. Фото: из личного архива героя публикации.

ОБЕЗДВИЖЕННЫЙ МАЛЬЧИК МЕЧТАЛ О ШКОЛЕ

Большую часть своей маленькой жизни Олег провел дома. Впрочем, от сверстников не отставал. Мама учила его читать и считать, покупала игрушки и книжки. Дом был полон родни и соседских детей — недостатка внимания не было. К семи годам Олег мечтал пойти в школу. Из-за болезни мальчика определили на домашнее обучение. Учителя приходят к нему домой, а раз в неделю Олега навещает психолог. Он был в перечне, из которого мама могла выбрать специалистов для визитов на дом.

А с психолога и наша история и началась.

ХИТРЫЙ ПЛАН

— Первое, что меня поразило, это нормальная, совершенно счастливая и веселая мама, — рассказывает психолог Светлана Цуркан. — И в то же время насторожило, что у мальчика нет желаний. В отличие от того же Стивена Хохинга, которого паралич разбил взрослым, Олег родился с недугом. Он не знал другой жизни и был доволен тем, что имеет. Но, став подростком, он все равно начнет думать о смысле жизни, о своих перспективах. Тогда и могут начаться проблемы.

Тогда Светлана Цуркан придумала хитрый план: помочь мальчику получить жизненный опыт на примере фантазий. И они начали сочинять сказки. Сначала робкие и короткие, а чем дальше, тем все смелее, длиннее. Олег учился понимать чувства героев и помогать им в непростых ситуациях, пока не начал придумывать полноценные сказки.

Психолог Светлана Цуркан разбудила в юном сказочнике мечты. Фото: из личного архива.

«Жили вместе Хозяин и Кот. Но, чтобы Котик ни попросил, Человек его не понимал. И тогда Котик попросил Огонь в камне научить его языку Человека, а Человека — кошачьему языку. И постепенно жизнь в доме наладилась». Текст этой сказки бабушка мальчика отнесла в детский сад, где ребята поставили маленькое представление и пригласили на спектакль Олега. Парень вернулся домой изумленным.

Тогда Светлана Цуркан предложила поставить несколько сказок в школе. А до этого однокашники нарисовали рисунки к сказкам Олега и — спасибо спонсорам! — издали яркие книжки.

ВАЖНЕЕ ШОКОЛАДОК

— У Олега буквально зубы стучали, так он боялся войти в свой класс «2А»! — говорит мама Олега Светлана Лисота. — Сын не знал, как его примут «нормальные» дети.

А одноклассники встретили мальчика с радостью. Сказочное представление получилось веселым и шумным. Повелитель Морей колдовал. Подчиняясь его волшебной силе, волны затапливали города. Но добро победило зло: мальчик-герой добыл волшебный меч и сверг злодея. Ученики других классов заглядывали в кабинет и говорили: «Ничего себе! И мы хотим! Жаль, что у нас не учится Олег-сказочник».

Олег пришел к одноклассникам как добрый волшебник. Фото: из личного архива.

— Больше всего меня радует, что ребята отнеслись к необычному мальчику с уважением. Очень не хотелось, чтобы они его просто жалели, — говорит Светлана Цуркан. — Не было ощущения, что они пришли навестить больного мальчика. Это Олег принес им радость — подарил свои книжки, шоколадные предсказания, приготовленные вместе с мамой. Дети смотрели на него с восхищением, как на настоящего писателя. А когда позже мы заполняли анкету, наивысший бал ребята дали не книжкам и шоколадкам, а самому Олегу.

Эта история учит многому. А главное — тому, что жизнь бесценна и даже в самой непростой ситуации можно жить в радости и дарить эту радость другим.

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