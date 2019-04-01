Православный календарь 2019 год: на 1 - 7 апреля

1 апреля

Понедельник

Постный день

Смоленская икона Божией Матери «Умиление»

Чудесным образом явилась в 1103 году в Смоленске. С 1609 по 1611 год находилась в лагере русских войск воеводы Шеина, удерживавших в течение 20 месяцев польских захватчиков от разграбления Смоленска.

Молитва

К Богородице с умилением припадем все, грехами обремененные, чудотворную икону целуя, и вопия со слезами: Владычице, прими моление недостойных рабов Твоих, и подай нам, просящим, великую Твою милость.

2 апреля

Вторник

Постный день

Преподобный Евфросин Синозерский

В 1600 году жил на диких болотах на берегу Синичьего озера, питаясь только дикими растениями. Местные жители приходили к нему за наставлениями, а некоторые оставались при нем жить, основа здесь обитель. В 1612 году Евфросин предсказал, что поляки придут к нему, и советовал всем бежать. Кто ушел, остальные все погибли. Среди насельников обители был и инок Иона. Он хотел бежать вместе с прочими. Но преподобный Евфросин удержал его: «Брат Иона мы дали обет жить и умереть здесь. Надо быть верным слову пред Господом. В таком случае смерть вводит в покой. Другое дело - мирские люди: они не связаны словом, и им нужно беречь себя для детей».

Евфросина зверски изрубили. Погиб и Иона. На месте обители был возведен храм во Имя Пресвятой Троицы. В нем покоятся чудотворные мощи преподобного Евфросина.

3 апреля

Среда

Постный день

Серафим Вырицкий

...В первых числах сентября 1941 года немцы наступали на станцию Вырица. Кто-то из командиров нашей армии решил, что в качестве объекта наводки используется купол храма, и приказал взорвать церковь. Туда был послан лейтенант и несколько подрывников. Лейтенант приказал им ждать и вошел в пустой храм. Вдруг солдаты услышали выстрел, бросились внутрь: лейтенант лежал бездыханным, рядом валялся его револьвер. Бойцы в паники бежали. И тут началось отступление.

И еще чудо: немцы заняв Вырицу, расквартировали в ней часть, состоящую из православных румын, которые были союзниками Германии. Они открыли храм и в нем начались регулярные богослужения. С первых дней войны живший здесь прозорливый монах Серафим (в прошлом купец, оставивший мирские попечения) говорил о победе русского оружия. После войны за благословением к нему ездили верующие со всей страны. Почил в 1949 году.

4 апреля

Четверг

Постный день

В храме читается отрывок Притчей Соломоновых:

Желание исполнившееся - приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от зла.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится.

Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром.

Много хлеба бывает и на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка.

Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.

Идущий прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем.

В устах глупого - бич гордости; уста же мудрых охраняют их.

Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи.

Распутный ищет мудрости, и не находит; а для разумного знание легко.

5 апреля

Пятница

Постный день

Преподобноисповедник Сергий Сребрянский

До революции служил полковым священником. Потом был репрессирован. После тюрьмы вместе с супругой Елизаветой переехал в село Владычня Тверской области. Во время Отечественной войны, когда немцы захватили Тверь, во Владычне расположилась воинская часть и предполагался здесь большой бой. Жители ушли, а отец Сергий и Елизавета остались. Каждый день над частью летали немецкие самолеты, но ни одна бомба не упала ни на храм, ни на село. Советские военные были поражены. И невольно приписывали чудесное избавление села от смертельной опасности молитвам отца Сергия.

Архимандрит Сергий Сребрянский.

Однажды неожиданно часть была снята с позиции, так как бои развернулись на другом направлении, неподалеку от села Медное.

6 апреля

Суббота

Постный день

Преподобный Захария Постник

Жил в начале XIV века в Дальних пещерах Киево-Печерского монастря . Он не ел ничего печеного или вареного, а питался лишь травами раз в день по захождении солнца. Насельники монастыря говорили, что даже от имени преподобного Захарии, которое они произносили во время сильных искушений, трепетали бесы. Часто к преподобному являлись ангелы и молились вместе с ним.

Молитва:

В постничестве просиявший, укрепи и нас твоими молитвами постническое житие иметь и от бесовского избавиться злодейства.

7 апреля

Воскресенье

Разрешается рыба и вино

Благовещение Пресвятой Богородицы

В православии принадлежит к числу двунадесятых праздников - важнейших после Пасхи праздников в православии.

События Благовещения описаны апостолом Лукой. В своём Евангелии он сообщает, что архангел Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии с вестью о грядущем рождении от неё Спасителя мира:

«Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца».

Древняя икона Благовещение.

Ряд церковных авторов (Афанасий Великий, Анастасий Антиохийский) полагают, что Благовещение и зачатие Иисуса Христа произошло 25 марта (по новому стилю 7 апреля), так как в этот день, по одной группе преданий, Бог создал человека, а человек, обременённый первородным грехом, должен быть воссоздан в то время, в какое он был сотворён, то есть началось искупление.