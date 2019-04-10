2019-04-10T14:53:58+03:00
Общество

Вместо лотков в переходе на площади Революции появится большой супермаркет

В Никитинских рядах освободили место под нового арендатора
Ирина ГОЛЛАЙ
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Старые арендаторы потеснились и стоят плотнее.Старые арендаторы потеснились и стоят плотнее.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Никитинские ряды в переходе на площади Революции всегда манили к себе горожан. Сначала своим подземным форматом, потом — всеядностью. Купить здесь можно практически все: от пластиковой посуды до дорогой сумочки и ювелирных изделий. Но многие горожане ценили все-таки зал с продуктами.

— По городу сплошные торговые сети. Их ассортимент уже надоел. Когда мне хочется чего-то особого, еду в Никитинские ряды, — говорит горожанка Людмила.

Но торговые сети уже постучались и в челябинское подземелье. Скоро на территории комплекса откроется супермаркет. Он займет примерно четверть продуктового зала с той стороны, где находится выход к трамваям.

Часть лотков в Никитинских рядах уже исчезла. Примечательно, что недавно переход, примыкающий к рядам, раскритиковал врио губернатора Алексей Текслер. Он усомнился в нормальных санитарных условиях в киоске с шаурмой. И после все продуктовые ларьки закрыли с обеих сторон. А сейчас вдруг начали переносить лотки в Никитинских рядах. Совпадение?

Супермаркет известной торговой сети займет четверть зала со стороны трамвайных путей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Супермаркет известной торговой сети займет четверть зала со стороны трамвайных путей.Фото: Андрей АБРАМОВ

— По городу ходят слухи, что после визита Алексея Текслера арендаторы начали покидать наш торговый комплекс. Однако это не так, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» сотрудник договорного отдела Никитинских рядов Марина Рутковская. — Ни один арендатор от нас не ушел. Уже знакомые горожанам отделы переехали в правое крыло зала, стали компактнее, поменяли соседство. Но все они продолжают работать. А супермаркет планируем открыть уже к майским праздникам.

По условиям договора с Никитинскими рядами, разглашать название торговой сети пока нельзя. Но ждать осталось недолго — примерно три недели.

Ни один из арендаторов. говорят. не сбежал. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ни один из арендаторов. говорят. не сбежал.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Не думаю, что супермаркет отнимет хлеб у других арендаторов. Там вся продукция расфасована, а в отделах можно купить товары хоть по 100 граммов, — замечает Марина Рутковская.

Других сюрпризов Никитинские ряды пока не готовят. А о судьбе своих соседей — торговых точек в подземных переходах у площади Революции — ничего не слышали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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