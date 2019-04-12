Православный календарь: 8 апреля - 14 апреля 2019
8 апреля, понедельник
Преподобный Василий Новый
Жил в X веке в пустыне. Оставил суетный мир ради Бога. Однажды его, обросшего, в рубище, увидели придворные императора. Заподозрив неладное, они схватили подвижника и привели в город, где учинил ему допрос: кто он? Святой отвечал только, что они странник на земле. Преподобного подвергли тяжким пыткам.
Затем он жил в доме у исцеленного им человека. Ему прислуживала Феодора (которую мы знаем по рассказу о небесных мытарствах) и ученик Григорий, которому были эти мытарства открыты.
Однажды в гостинице его ученик Григорий нашел дорогой пояс, оброненный дочерью хозяина. Он утаил его с тем, чтобы продать, а деньги раздать нищим. Во сне он получил вразумление от святого Василия: Если кто украдет даже такую негодную вещь, будет наказан вчетверо.
— Как не нарушить заповедь «Не укради»? Ведь часто мы берем с работы карандаш, бумаги немного и не считаем это за воровство. Есть ли грань, за которую мы будем наказаны Богом: за карандаш — простит, за кошелек нет?
Ответ священника слушайте здесь >>.
9 апреля, вторник
Церковь в этот день читает на службе отрывок из Притчей Соломоновых. Там есть такие слова:
Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает.
Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир.
— Уныние тяжкий грех. Мы редко бываем веселыми. Ходим печальными под грузом обид от ближних и от скорбей. Христос дал Заповедь: Не отягощайте свое сердце житейскими заботами. Но как исполнить эту заповедь в мире, где постоянно приходится выживать?
Ответ священника слушайте здесь >>
10 апреля, среда
Преподобный Стефан Триглийский IX век
Пострадал при императоре-иконоборце Льве Армянине . Был вызван на допрос, где его принуждали подписать отречение от иконопочитания. Стефан обвинил императора в нечестии. Святого подвергли страшным мукам и заточили в темнице. Где он и скончался.
— Протестанты, которые тоже считают себя христианами, не принимают почитание иконам. Да и современные люди тоже ставят православным в упрек целование «досок». Почему мы почитаем иконы?
Ответ читайте здесь >>
11 апреля, четверг
Четверок Великого канона
Мариино стоянии. В этот день вечером во всех храмах читается Великий Канон Андрея Критского. И читается полное житие Марии Египетской.
12 апреля, пятница
Преподобный Иоанн Лествичник
Почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей». Это руководство для восхождения к духовному совершенству. Она состоит из 30 степеней. И учит, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов.
— Стоит ли читать «Лествицу» современному человеку. Ведь подвиги, описанные там, недостижимы?
Ответ священника слушайте здесь >>
13 апреля, суббота
Святитель Иннокентий (Вениаминов) 1797 — 1879 гг.
Митрополит Московский и Коломенский, апостол Америки и Сибири. Проповедовал на Алеутских островах на шести наречиях местных племен, на остров Ситху, в отдаленных селениях Камчатки, среди коряков, чукчей, тунгусов в Якутском краем, в Амурском и Уссурийском крае.
14 апреля, воскресенье
Преподобный Варсонофий Оптинский (1913 г)
Варсонофию Оптинскому была открыта посмертная участь Пушкина. Подробнее слушайте здесь>>
ИСТОЧНИК KP.RU
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