2019-04-12T10:24:13+03:00
Общество

Православный календарь: 8 апреля - 14 апреля 2019

Подвиги и изречения святых, посты, праздники
Андрей СОКОЛОВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ.Фото: Андрей АБРАМОВ.
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8 апреля, понедельник

Преподобный Василий Новый

Жил в X веке в пустыне. Оставил суетный мир ради Бога. Однажды его, обросшего, в рубище, увидели придворные императора. Заподозрив неладное, они схватили подвижника и привели в город, где учинил ему допрос: кто он? Святой отвечал только, что они странник на земле. Преподобного подвергли тяжким пыткам.

Затем он жил в доме у исцеленного им человека. Ему прислуживала Феодора (которую мы знаем по рассказу о небесных мытарствах) и ученик Григорий, которому были эти мытарства открыты.

Однажды в гостинице его ученик Григорий нашел дорогой пояс, оброненный дочерью хозяина. Он утаил его с тем, чтобы продать, а деньги раздать нищим. Во сне он получил вразумление от святого Василия: Если кто украдет даже такую негодную вещь, будет наказан вчетверо.

— Как не нарушить заповедь «Не укради»? Ведь часто мы берем с работы карандаш, бумаги немного и не считаем это за воровство. Есть ли грань, за которую мы будем наказаны Богом: за карандаш — простит, за кошелек нет?

Ответ священника слушайте здесь >>.

9 апреля, вторник

Церковь в этот день читает на службе отрывок из Притчей Соломоновых. Там есть такие слова:

Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает.

Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир.

— Уныние тяжкий грех. Мы редко бываем веселыми. Ходим печальными под грузом обид от ближних и от скорбей. Христос дал Заповедь: Не отягощайте свое сердце житейскими заботами. Но как исполнить эту заповедь в мире, где постоянно приходится выживать?

Ответ священника слушайте здесь >>

10 апреля, среда

Преподобный Стефан Триглийский IX век

Пострадал при императоре-иконоборце Льве Армянине . Был вызван на допрос, где его принуждали подписать отречение от иконопочитания. Стефан обвинил императора в нечестии. Святого подвергли страшным мукам и заточили в темнице. Где он и скончался.

— Протестанты, которые тоже считают себя христианами, не принимают почитание иконам. Да и современные люди тоже ставят православным в упрек целование «досок». Почему мы почитаем иконы?

Ответ читайте здесь >>

11 апреля, четверг

Четверок Великого канона

Мариино стоянии. В этот день вечером во всех храмах читается Великий Канон Андрея Критского. И читается полное житие Марии Египетской.

12 апреля, пятница

Преподобный Иоанн Лествичник

Почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей». Это руководство для восхождения к духовному совершенству. Она состоит из 30 степеней. И учит, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов.

— Стоит ли читать «Лествицу» современному человеку. Ведь подвиги, описанные там, недостижимы?

Ответ священника слушайте здесь >>

13 апреля, суббота

Святитель Иннокентий (Вениаминов) 1797 — 1879 гг.

Митрополит Московский и Коломенский, апостол Америки и Сибири. Проповедовал на Алеутских островах на шести наречиях местных племен, на остров Ситху, в отдаленных селениях Камчатки, среди коряков, чукчей, тунгусов в Якутском краем, в Амурском и Уссурийском крае.

14 апреля, воскресенье

Преподобный Варсонофий Оптинский (1913 г)

Варсонофию Оптинскому была открыта посмертная участь Пушкина. Подробнее слушайте здесь>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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