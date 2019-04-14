Православный календарь: 15 апреля - 21 апреля 2019 года

15 апреля, понедельник

Преподобный Тит Чудотворец (IX век)

С детства решил стать монахом. Жил в монастыре под Константинополем. Постническими подвигами, чистотой жизни и кротким нравом заслужил любовь монахов и по их просьбам был рукоположен в пресвитера (священника). Горячо заявлял почитание икон во время иконоборческих гонений. Бог удостоил Тита от Бога дара чудотворения.

16 апреля, вторник

Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет»

На иконе Пресвятая Богородица держит Христа на правой руке, а в левой держит цветок белой лилии. Этот цветок символизирует неувядаемый цвет девства и непорочности Пречистой Девы, к которой так и обращается Церковь: «Ты есть Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты». Списки этой иконы прославились в Москве, Воронеже и других местах Русской Церкви.

Молитва:

О, Преблагословенная Богородица Дево, радость и прибежище всем христиа нам, поклоня ясь Твоему Пречистому образу, Тебе поем хвале бную песнь, Тебе приносим свои нужды, го ре и сле зы. Ты же, о, кро ткая Заступница наша, Тебе бли зки все на ши земные скорби и печали, прими наши воздыхания, помоги нам и от бед спаси, неустанно с умилением взываем к Тебе: Радуйся, Матерь Божья, Цвет Неувядаемый.

17 апреля, среда

Преподобный Иосиф Многоболезненный (XIV век)

Иосиф был тяжело болен и обратился в молитве к Богу, дав обещание: если Ты, Господи, даруешь мне здоровье, то я буду служить братьям Киево-Печорского монастыря всю свою жизнь. Молитва Иосифа была услышана Богом. После выздоровления он пришел в Киево-Печорский монастырь, принял монашество и стал усердно трудиться в подвигах поста и молитвы.

В литературном памятнике XVIII века «Житие Андрея Денисова» содержится такая информация упоминаются «нетленныя святыя молебныя руки, преподобных отец печорских Иосифа многоболезненнаго, и Илии Муромца». При этом дается понять, что пальцы этих рук сложены в признаваемом старообрядцами двуперстном крестном знамении. А митрополит Макарий (Булгаков) в своей «Истории русской церкви», напротив, приводит пример мощей преподобного Иосифа в качестве доказательства правоты сторонников троеперстного сложения: «Правые руки преподобных Илии муромца и Иосифа многоболезненного имеют три первые перста соединенными, хотя неравно, но вместе, а два последние — безымянный и мизинец пригнутыми к ладони».

18 апреля, четверг

Священномученик Алексий Кротенков (1878 — 1930)

Родился в семье крестьянина. После школы работал учителем. В послереволюционные годы служил в храме святителя Николая в селе Ницинском (ныне Свердловская область). Оказывал материальную и духовную помощь ссыльным, укрыл у себя гонимого священника, собрав для него деньги помог ему покинуть область.

В 1929 году воспротивился платить завышенный налог на храм. За это большевики приказали церковь закрыть. Отец Алексей отказался подчиниться их требованию и несколько дней жил с прихожанами в храме. Был задержан. Его обвинили в пропаганде против Советской власти* и уже через месяц расстреляли.

* На стене в храме о. Алексей висел православный календарь с цитатой из Ветхого завета: Ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон Его и оставили пути Его,а еще и праведных Его попрали. (...) посему суд Мой ныне приближается.

19 апреля, пятница

Постный день

В этот день в храмах читается отрывок из Притчей Соломоновых:

(...)Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот.

Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего.

Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.

Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками.

Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой.

Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим.

Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.

Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои.

Она чувствует, что занятие ее хорошо, и - светильник ее не гаснет и ночью.

Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено

20 апреля, суббота

Разрешается икра

Седмица 6-я Великого поста. Лазарева Суббота

Воскрешение Лазаря (который 4 дня лежал умершим в гробницее) — величайшее знамение, прообраз Всеобщего воскресения, обещанного Господом. Фигура же самого Лазаря остается в тени этого события, а он был епископом на Кипре.

После своего воскрешения Лазарь, видевший ад, никогда не улыбался. Но, по устному преданию, один раз он улыбнулся, увидев человека воровавшего горшки. Когда его спросили, чему он улыбнулся, он ответил, что его рассмешило, что глина ворует глину (имеется в виду слова из Библии «И создал Господь Бог человека из праха земного»).

Его мощи почивают на Кипре в храме города Ларнаки. Здесь же находится гробница, в которой был некогда погребен Лазарь.

Встают дети и ублажают ее,- муж, и хвалит ее: 29"много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их".

21 апреля, воскресенье

Разрешается рыба

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

После воскрешения Лазаря за шесть дней до Пасхи Иисус Христос воссел на ослика и отправился в Иерусалим. Народ, бывший свидетелем многочисленных чудес, сопровождал Его с торжественностью, с которой в древние времена на Востоке сопровождали царей. Они взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне!». Люди подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, думая, что пришел Он освободить народ Израиля от римского ига.

Пребыв в Иерусалим, вошел Иисус в храм Соломона, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников». После к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинул Иерусалим, вернувшись в Вифанию.

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