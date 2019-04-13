2019-04-13T09:27:49+03:00
Общество

Двухлетний сын сдал папу, задолжавшего миллион рублей, судебным приставам в Челябинской области

Игра в прятки закончилась для многодетного отца арестом
Ирина КАРЕЛИНА
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Судебные приставы нашли должника, благодаря его сынишке. Фото из архива КП.Судебные приставы нашли должника, благодаря его сынишке. Фото из архива КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У Алексея К. из города Коркино Челябинской области четверо детей. Но заботится он только о самом младшем сынишке. Растит его вместе с гражданской женой. А про троих от бывшей супруги совершенно забыл. Однако, теперь придется вспомнить. Двухлетний сын выдал папку судебным приставам.

ДОЛЖНИК-МИЛЛИОНЕР

Долг по алиментам у мужчины — больше миллиона рублей. Конечно, судебные приставы регулярно ему об этом говорят. Шлют письма, звонят, вызывают в суд. Но Алексей слишком занят.

— Не могу прямо сейчас приехать. Жена по магазинам ушла, я сижу с ребенком, — отвечает по телефону ответственный папа.

Потом он говорит, что уже собирается. Потом вот-вот подъезжает и сейчас войдет в суд. А потом телефон его замолкает. Так Алексей пропал в очередной раз.

НАДЕЖНО СПРЯТАЛСЯ

На днях судебные приставы решили навестить должника. Дверь открыла хозяйка и, конечно, же сказала, что Алексея нет дома. Рядом стоял двухлетний сын и что-то лепетал. Он настойчиво потянул судебного пристава за руку.

— Коллега подумал, что малыш хочет показать ему свои игрушки, и пошел за ним, — рассказывают в Управлении федеральной службы судебных приставов Челябинской области. — А ребенок привел его в спальню и стал показывать пальчиком куда-то в промежуток между стеной и кроватью. Пристав заглянул туда и увидел спрятавшегося должника. Мужчина 35 лет и немаленьких размеров втиснулся в промежуток шириной 30 см.!

Игра в прятки закончилась. Смущенный Алексей выбрался из своего укрытия и прямиком отправился в суд. В этот день домой он не вернулся. Его арестовали на семь суток.

Должник наконец-то оказался в суде. Фото из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Должник наконец-то оказался в суде. Фото из архива КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ МОЖЕТ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ

Алексей бегал от судебных приставов почти пять лет. В феврале 2015 года он попал под уголовную статью за неуплату алиментов. Но в феврале 2017 года в связи с декриминализацией деяния уголовную ответственность сменили на административную. Тогда суд назначил ему 20 часов обязательных работ. Однако, мужчина и ухом не повел.

На него трижды составляли протокол за уклонение. Сначала назначили пять суток ареста, затем изменили на шесть, семь... Но что с того! Ведь Алексей просто не являлся в суд.

Благодаря младшему сыну, мужчина наконец-то ответит за других трех своих детей. Теперь после освобождения его ждут уже полгода исправительных работ. А если он не начнет отрабатывать и гасить свой миллионный долг, то может сесть в тюрьму на год, говорят судебные приставы.

ГДЕ ЕЩЕ ПРЯЧУТСЯ ДОЛЖНИКИ

Должник спрятался в костюме тигра. Фото: пресс-центр УФССП России по Челябинской области

Должник спрятался в костюме тигра. Фото: пресс-центр УФССП России по Челябинской области

Да в самых неожиданных местах! Но судебные приставы знают все излюбленные тайники своих клиентов.

* В диване. В июне 2017 года в Сосновском районе 40-летнего должника внушительных размеров нашли в отсеке для белья в позе эмбриона.

* В шкафу. Алиментщик из Челябинска пытался скрыться среди одежды в сентябре 2017 г.

* Под матрасом. В июне 2018 года житель Курганской области прислонил к стене большой матрас и спрятался между ним и стеной: «Я в домике».

* В туалете. В 2013 году челябинский бизнесмен, задолжавший 7 млн руб., два часа просидел в туалете соседнего офиса. Но его все равно нашли.

* В другом городе. В 2017 году «черный лесоруб» из Прикамья, скрываясь от судебных приставов, сбежал в Челябинскую область. Даже родным не сказал ни слова. Лишь бы не платить 25 тыс. руб.

* В костюме тигра. И такое бывает! Судебные приставы нашли алиментщика-должника на елочном базаре, где он торговал новогодними деревьями. Мужчина был в плюшевом костюме тигра. Но его все равно узнали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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