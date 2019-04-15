«По 150 тысяч за вагон»: в Челябинске продают трамваи, троллейбусы и рельсы

Хотите купить трамвай или троллейбус? Пожалуйста, в мае движимое и недвижимое имущество МУП «ЧелябГЭТ» будет выставлено на торги. Муниципальное предприятие банкротится, долгов за ним — более 1,8 млрд руб. Эту астрономическую сумму озвучил врио губернатора Алексей Текслер после совещания по судьбе общественного транспорта.

КУПЯТ ИЛИ НЕТ — ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Нужно сразу оговориться: имущество банкротящегося МУП «ЧелябГЭТ» сейчас в аренде у ООО «ЧелябГЭТ».

Учредитель ООО «ЧелябГЭТ» — администрация Челябинска. И по идее, выкупить имущество МУП должен город. Но пока такого решения в мэрии не приняли.

Конечно, электротранспорт, выставленный на продажу, — глубокий «старичок». Средний возраст трамвая — 24 года, троллейбуса — 22 года. Сгнили некоторые участки рельсов, нужно менять всю «электрическую инфраструктуру».

Вместе с вагонами продают и недвижимость предприятия. В том числе, депо.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На коренное обновление предприятия, включая все этапы, требуется 11,8 млрд. руб., — рассказала пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина.

Еще 1,8 млрд — долги МУП за электроэнергию, налоги и прочее.

ОЦЕНИЛИ В МОСКВЕ

Глава Челябинска Владимир Елистратов сообщил, что имущество МУПа-банкрота оценивали в федеральном министерстве экономического развития. Общая стоимость лота, согласно сведениям Единого федерального реестра сведений о банкротстве — 1,9 млрд руб. Как раз хватит на расчет по долгам.

Стоимость одного вагона оценили в 150 тыс. руб.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы узнали, сколько стоит подвижной состав:

— трамваи — от 150 тыс. руб. за вагон;

— троллейбусы — от 170 тыс. руб.

Дороже всего стоит инфраструктура — сети, трамвайные пути. Продаются в том же лоте депо, компьютеры, пылесосы и пр.

Руководитель ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко считает, что электрическим транспортом в Челябинске должен владеть муниципалитет. Тогда сохранится социальная миссия предприятия.

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12 апреля