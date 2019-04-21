Мексиканец поехал в Россию искать Пелагею, а обрел счастье с девушкой из Челябинска

Вокруг Натальи Ухарцевой жизнь кипела всегда. Она с легкостью меняла место, профессию. Как будто кто-то шептал ей на ухо: ты способна на большее! И она закрывала дверь в прошлое. После вуза примерила роль заботливой домохозяйки и мамы, потом подалась в бизнес: работала специалистом по качеству на производстве ванн, была собственником и генеральным директором туристического агентства, баллотировалась в депутаты городского совета маленького городка, продавала недвижимость. И в любом деле добивалась успеха.

И только с музыкой Наталья не расставалась.

— По одному из дипломов о высшем образовании я академическая певица. Пою всегда! А музыка помогает найти общий язык с любым человеком, — признается она.

Как-то Наталья выложила в соцсети ролик, где поет протяжную народную песню. Очень трогательно и душевно. Эта запись мистическим образом перевернула всю ее жизнь.

«ЖДУ ТЕБЯ, ПРИХОДИ»

Исраэль Рамос-Гайоса из Мехико с детства любил Россию. По семейной легенде, день рождения мальчика был экстремально холодным. Вот его и тянуло к морозу, к снегу, а в горах Мехсики снег тоже есть. Получив высшее образование в США, Исраэль много путешествовал по разным странам, а в последнее время словно нашел себя и зачастил в турпоездки в Россию. Мечтал о русской жене, похожей на Пелагею. Зацепила поп-дива его мексиканскую душу.

Пару лет назад Исраэль прилетел на Байкал. Открыл Фейсбук, а соцсеть предложила найти русских друзей и подкинула несколько вариантов страничек. На одном фото мексиканец приметил Наталью. Потом услышал, как она поет, и влюбился.

— Он присылал робкие сообщения. Привет? Как дела? Ты красивая. Я живу в Мехико, у меня фирма — мы вяжем крючком. Писал по-русски, используя отвратительный переводчик. Я отвечу и тут же про него забываю. Словом, не зацепил, — рассказывает Наталья.

И вдруг звонок: «На-та-ша, я на пло-ща-ди в цен-тре Че-ля-бин-ска. Жду тебя. При-ходи».

— Я подумала: это розыгрыш! Прилететь на Урал мог только сумасшедший. И, естественно, никуда не пошла. А потом на странице Исраэля увидела его фото с челябинских улиц, — продолжает Наталья.

Таким Исраэль приехал в Челябинск. Фото: из личного архива.

Она думала: иностранец обидится, удалит ее из друзей. В оправдание написала: у меня русский парень. И мексиканец куда-то пропал. А через год он вернулся в Челябинск и пригласил ее на свидание снова.

«Я, Я ТВОЙ ЧЕ-БУ-РАШКА!»

— Мы решили пойти в караоке. Я всегда была против романов с иностранцами. Но стоило Исраэлю открыть дверцу такси и дотронуться до моей руки, все изменилось. Я поняла: это мой человек: галантный, добрый, с замечательным чувством юмора.

Полночи парочка танцевала под русские хиты сальсу и пела песни. А днем влюбленные встретились снова. Они катались по городу, хохотали. Мексиканцу понравилась натуральная шубка русской красотки.

— Ты знаешь, сколько она стоит? Гораздо больше, чем твой чебурашка, — рассмеялась Наталья, указав на курточку ухажера с искусственным мехом.

— А кто такой чебурашка?

Наталья припарковала автомобиль и включила знакомый нам с детства мультик. Когда сказка закончилась, Исраэль заявил: «Я, я твой Че-бу-рашка!».

Влюбленные летят в Мексику. Фото: из личного архива.

— Я окончательно поняла, что это мой человек и перестала искать другие знакомства. Эта честность сработала. Я не позволила встать между нами — ни человеку, ни тайным мыслям. Полгода мы жили на расстоянии, но созванивались каждый день. А потом Исраэль купил мне билеты в Мехико.

КАКОМИЦЛИ И ДРУГИЕ ЗНАКИ

Уже на родине Исраэля открылось, что парень в курточке «из чебурашки» совсем не простой.

На фото 1982 года лучшие ученики Мексики (Исраэль выделен желтым) с президентом страны и министром образования.

Несколько поколений семьи Рамос-Гайоса занимались бизнесом. Как победитель олимпиад, еще мальчиком Исраэль встречался с президентом страны. А его компания (Наталья приняла бизнес за народные промыслы) занимается экономикой. В на досуге он пишет картины, поэмы. В столице у Исраэля коттедж с прекрасным видом на Мехико. А на кухне — коллекция Чебурашек. Память о первой встрече с Наташей.

Теперь за окном у Натальи не серые трубы, а сверкающий Мехико. Фото: из личного архива.

Как-то вечером Исраэль и Наталья пили чай во дворе дома. Из травы вышел зверек какомицли, похожий на кошку. Эти животные очень скрытные и избегают встречи с людьми. Влюбленные угостили его папайей, налили в чашку воды. Через день какомицли пришел к ним снова.

— Он тебя полюбил! Это знак! — произнес Исраэль.

В их истории вообще много знаков: морозный день рождения Исраэля, любовь обоих к народным напевам, внезапная встреча в социальных сетях…

— Мы не искали любовь специально. Каждый из нас был успешным и жил насыщенной жизнью. Нас столкнул случай, а настойчивость Исраэля помогла нам стать парой, — признается Наталья.

ЯРКАЯ И СЧАСТЛИВАЯ

Не так давно Наталья с сыном переехала в Мехико. Они в восторге от местной музыки, от местной кухни и от страны в целом, ведь в Мексике все цветет и поет.

— Конечно, мы очень разные. Прошлой осенью мы летали с любимым в Крым. В Севастополе побывали в местах боевой славы. Из бункера, где солдаты прятались от фашистов, Исраэль вышел ошеломленный. Это мы, русские, всегда готовы к войне и голоду, У мексиканцев такого нет. Они нацелены на позитив. Их страна очень яркая и счастливая, — замечает Наталья.

Близкие Исраэля приняли Наташу в свою семью. Фото: архив героя публикации.

Иногда вечером Исраэль берет Наталью за руку. В его глазах стоят слезы:

— Из-за тебя мы потеряли целый год… Почему ты тогда не пришла?

— Не обижайся. Кто бы знал, что так выйдет…

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