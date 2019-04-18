«Бьет и закрывает детей в туалете»: родители пожаловались в полицию на воспитателя детсада в Челябинской области

Наталья Пушкарева была в шоке, когда узнала о методах воспитания в детском саду.

— Воспитатель била моего ребенка по попе, таскала за ухо, закрывала в кладовке, запугивала, что нельзя рассказывать маме, — написала она в группе «Подслушано Копейск» в ВК.

Ей пожаловался четырехлетний сын. Как оказалось, так поступали не только с ним. Наталья выложила скрины переписки с другими родителями

— Мой говорит, что закрывают в туалете. Гестапо! Когда только начал ходить в группу, говорил, что она его по животу палкой била (возможно, линейкой) за то, что плакал и спать в сончас не хотел, — написала еще одна мама.

— Мой сказал, что бьет по попе, когда писаются, — добавила другая.

Один ребенок, конечно, может обмануть. Но сговор четырехлеток — это вряд ли. Полгода назад Наталья вместе с еще одной мамой обратились в полицию.

Скрин переписки родителей. Фото: Наталья Пушкарева, vk.com/podslushano_kop

ДАЖЕ ВЫГОВОР НЕ СДЕЛАЛИ

Дело все еще расследуют. 18 апреля Наталья написала пост в соцсети, чтобы найти других пострадавших от жестокости воспитателя Ш. (пока не называем ее фамилию). Она до сих пор работает в детском саду №15 Копейска.

— Сначала я жаловалась заведующей. На что она мне сказала, что сделает воспитателю выговор и будет следить за ней. И попросила меня больше никуда не обращаться. Как выяснилось потом, никакого выговора не было. Поэтому я пошла к участковому, — рассказала Наталья Пушкарева корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск.

ОТВЕТ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

Мы позвонили руководителю детского сада и спросили, видела ли она пост в соцсети о своем воспитателе.

— И смотреть не хочу! — ответила заведующая Татьяна Золотарева.

Она явно не была настроена общаться на эту тему. Отвечала кратко.

— Ш. — хороший педагог?

— Да.

— А давно она у вас работает?

— Давно.

— Родители жаловались вам на нее?

— Нет, только защищают.

— Может, тогда вы считаете, что ее оговорили?

— Именно.

В ситуации продолжает разбираться полиция.