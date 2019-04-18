«Бьет и закрывает детей в туалете»: родители пожаловались в полицию на воспитателя детсада в Челябинской области
Наталья Пушкарева была в шоке, когда узнала о методах воспитания в детском саду.
— Воспитатель била моего ребенка по попе, таскала за ухо, закрывала в кладовке, запугивала, что нельзя рассказывать маме, — написала она в группе «Подслушано Копейск» в ВК.
Ей пожаловался четырехлетний сын. Как оказалось, так поступали не только с ним. Наталья выложила скрины переписки с другими родителями
— Мой говорит, что закрывают в туалете. Гестапо! Когда только начал ходить в группу, говорил, что она его по животу палкой била (возможно, линейкой) за то, что плакал и спать в сончас не хотел, — написала еще одна мама.
— Мой сказал, что бьет по попе, когда писаются, — добавила другая.
Один ребенок, конечно, может обмануть. Но сговор четырехлеток — это вряд ли. Полгода назад Наталья вместе с еще одной мамой обратились в полицию.
Скрин переписки родителей. Фото: Наталья Пушкарева, vk.com/podslushano_kop
ДАЖЕ ВЫГОВОР НЕ СДЕЛАЛИ
Дело все еще расследуют. 18 апреля Наталья написала пост в соцсети, чтобы найти других пострадавших от жестокости воспитателя Ш. (пока не называем ее фамилию). Она до сих пор работает в детском саду №15 Копейска.
— Сначала я жаловалась заведующей. На что она мне сказала, что сделает воспитателю выговор и будет следить за ней. И попросила меня больше никуда не обращаться. Как выяснилось потом, никакого выговора не было. Поэтому я пошла к участковому, — рассказала Наталья Пушкарева корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск.
ОТВЕТ ЗАВЕДУЮЩЕЙ
Мы позвонили руководителю детского сада и спросили, видела ли она пост в соцсети о своем воспитателе.
— И смотреть не хочу! — ответила заведующая Татьяна Золотарева.
Она явно не была настроена общаться на эту тему. Отвечала кратко.
— Ш. — хороший педагог?
— Да.
— А давно она у вас работает?
— Давно.
— Родители жаловались вам на нее?
— Нет, только защищают.
— Может, тогда вы считаете, что ее оговорили?
— Именно.
В ситуации продолжает разбираться полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU