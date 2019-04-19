Благодаря случайной встрече челябинец быстро получил квартиру

Двухэтажный барак на дюжину квартир-каморок по Копейскому шоссе, 12 построили пленные немцы после войны. Здесь родился герой этого материала Денис Бебко, его мама, сестра-инвалид, двое его детей.

Постройка за семь десятков лет пришел в абсолютную негодность. Лопались и фонтанами били трубы, обрушался потолок. Водопровода никогда не было: воду носили из уличной колонки. В сильные морозы она промерзала, и тогда с ведрами бегали по окрестным домам.

Дом словно в списках не значился: управляющим компаниям не выгодно обслуживать развалюху. Пять лет назад 12 местных семей на свои деньги провели экспертизу: двухэтажку признали ветхо-аварийной и опасной для проживания.

— Суд встал на нашу сторону и обязал чиновников немедленно расселить людей. Однако дело не двигалось, — говорит Денис. — Я обил десяток порогов разных кабинетов.

Дети стали болеть в гнилом бараке, и Денису пришлось снять квартиру. Однако, год назад у семилетнего Вадима нашли рак. С работы отцу пришлось уйти: лечение очень насыщенное, с ребенком нужно постоянно проходить процедуры, а еще бегать за справками по инстанциям, собирать документы для оформления инвалидности.

В этом доме жил Денис с семьей. Скоро все его жильцы получат новое жилье. Фото: Яндекс карты.

— Я решил машину продать и купить за городом участок, чтобы там построить домишко и перевезти детей. Раз мы никому не нужны, нужно было спасаться самим. Было очень тяжело: сын болен, жить негде! И тут мы на днях возвращались с Вадиком после очередной процедуры в окружном онкоцентре, смотрю: Текслер идет с людьми. Я набрался смелости, подошел и сказал: наша встреча — это проведение. Рассказал, что вшестером живем в бараке, что есть решение суда о расселении. Сказал, что сын тяжело болеет.

Тем же вечером Денису позвонили из приемной главы области и соединили с Алексеем Леонидовичем.

— Он меня первым делом спросил, как чувствует себя Вадим. Хорошо, говорю, он у нас мальчик храбрый, не сдается. Сложнейшие операции перенес, ходить заново научился. Потом он уточнил, куда я обращался и какие ответы получал.

А потом чиновники хороводом завертелись вокруг семьи Бебко. В покосившийся барак они приходили лично. Подыскали квартиру — новую, двухкомнатную. Ключи у Дениса уже на руках. Скоро переезд.

— Теперь я волнуюсь за соседей: мы переедем, а они? Там одни бабушки старые. Всю жизнь на заводах отпахали, пенсия крошечная. Неужели квартиры не заслужили? Но мне сказали, что нынешней весной им тоже дадут новое жилье…

КОММЕНТАРИЙ

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе регионального минстроя, дом по Копейскому шоссе, 12 стоял в планах на расселение в нынешнем году. Встреча героя публикации с врио губернатора ускорила новоселье.

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