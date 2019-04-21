В Магнитогорске жена выселила мужа в… подъезд

Магнитогорец Игорь Хорохорин четвертый год живет на лестничной клетке панельной хрущевки. Соседи уже привыкли — на улицу не гонят, здороваются по утрам, даже чай горячий предлагают.

«ЖЕНУ Я ПРОПИСАЛ У СЕБЯ»

Ведет он себя тихо, зла никому не делает, ни пьет, ни курит, места много не занимает — ест и спит прямо на лестнице. Вещей у Хорохорина не много — десяток книг, стеклянная банка с водой, расческа, да пара носков. Скромные пожитки аккуратно накрыты полотенцем.

Рядом на площадке квартира, где Игорь Хорохорин прожил вместе с женой Татьяной почти 30 лет. Эта однокомнатная досталась ему от родителей. Говорит, что у деревенской жены своего жилья в городе не было. После свадьбы счастливый молодожен прописал супругу к себе. Здесь у них родилась дочь.

«ПРЯМО КИНО КАКОЕ-ТО»

— В 2015 году Татьяна выставила его за дверь и поменяла замки. Даже вещи личные не отдала. Идти ему некуда. Так и живет теперь в подъезде. Она обычно делает вид, что знать не знает этого мужчину. Но тайком все же его подкармливает, пускает помыться. Мы же в дверной глазок все видим. Прямо кино «Любовь и голуби», — рассказывают соседки по площадке.

На стене у подоконника Хорохорин повесил календарь на 2019 год. Боится пропустить свой день рождения. В конце декабря ему исполнится 60 лет — пора оформлять пенсию.

— Я, вообще-то мужик мастеровой. Слесарем на металлургическом комбинате трудился, потом в торговле экспедитором, — хвалит себя будущий пенсионер, — ко мне многие обращаются, если, что-то починить надо.

«ОНИ ДРУГ ДРУГА СТОЯТ»

Впрочем, соседи о профессиональных заслугах подъездного постояльца совсем другого мнения.

— Он толком-то нигде и не работал. Устроится в магазин грузчиком, первую зарплату получит и поминай, как звали. Пьяницей его, конечно, не назовешь, так выпивоха, денег в дом почти не приносил, из-за этого жена его и выгнала. Она, правда, тоже не подарок — скандалит часто. Я бы с такой дня не смог прожить, — рассказывает сосед с четвертого этажа.

«Утром встанет, ему чаю дадут...»Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Выглядит Хорохорин опрятно: чистые джинсы, кожаная куртка. Каждой утро он бреется прямо в подъезде. Потом идет в городскую больница. Сердобольные медсестры угощают его там горячими обедами.

«БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ РАЗВЕЛИ»

— Когда я подал документы на приватизацию, жена и дочь автоматически по закону получили доли в моей квартире. Раньше коммунальные квитанции приходили на мое имя, а пару лет назад дочь переоформила лицевой счет на себя, хотя давно уже здесь не живет. Недавно пошел менять паспорт выяснилось, что я уже 12 лет, как холост. Супруга развелась со мной в 2007 году, а мне ничего не сказала. Скорее всего, они хотят оставить меня без жилья, — уверен Игорь Хорохорин.

Корреспонденты «Комсомолки» попыталась побеседовать с бывшей женой Игоря. Дверной звонок не работает — стучимся. Татьяна смело открывает дверь, видит незнакомых людей и тут же ее захлопывает:

— Пошли вон! Совсем обнаглели, твари! — кричит она из-за двери.

«ЕГО МОГУТ ВСЕЛИТЬ ЧЕРЕЗ СУД»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/704113" frameborder="0"></iframe> Магнитогорец поселился в подъезде после того, как его выгнала жена.Ульяна ШЕВЧЕНКО

В местном ЖРЭУо зловещем матриархате в семье Хорохориных наслышаны.

— По имеющимся у нас документам собственник квартиры — их дочь. Отец и мать в этой однокомнатной только прописаны. Если глава семейства, как он утверждает, имеет долю в квартире, ему необходимо получить в регпалате «зеленку» и через суд его вселятся к себе домой. Конечно, это не дело, когда человек живет в подъезде, — говорят в ЖРЭУ №17.

Сотрудники управления соцзащиты узнали о судьбе Игоря Хорохорина недавно — после того, как кто-то выложил о нем пост в социальной сети. На днях чиновники предложили ему место во временном приюте, но он отказался. Насильно отправить его в ночлежку они не могут по закону.

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