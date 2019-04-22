2019-04-22T14:51:27+03:00
Общество

Почему чиновник из Кургана назвал повышение зарплат рабочих риском для предприятий

По мнению начальника управления по труду и занятости, высокие жалования сделают продукцию местных заводов нерентабельной
Андрей АБРАМОВ
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Если повысить заводчанам зарплату, то предприятия начнут нести серьезные убытки — считают чиновники.Если повысить заводчанам зарплату, то предприятия начнут нести серьезные убытки — считают чиновники.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Очередного чиновника за неосторожную фразу готовятся бичевать в интернете. В Кургане начальник областного управления по труду и занятости назвал проблемой... рост зарплат рабочих! Эту мысль он озвучил во время круглого стола. На нем чиновники и ученые-экономисты собрались обсудить борьбу с бедностью, защиту многодетных семей и других уязвимых социальных групп.

Собственно, проблемы из года в год все те же. Особенно в Курганской области, которая обычно занимает последние строчки всевозможных рейтингов. Во время совещания врио начальника управления по труду и занятости региона Игорь Ксенофонтов сообщил:

— Повышение минимального оклада стало проблемой. По уровню зарплаты рабочие сравнялись со специалистами с высшим образованием. Но если повышать зарплату рабочим, то продукция курганских предприятий станет неконкурентоспособной.

Чиновник имел в виду логичную закономерность: раз зарплата сотруднику больше, то и товар нужно продавать дороже. А дороже в нынешней экономической ситуации брать никто не хочет.

Выходит парадокс: говорим о престиже трудовых профессий, о том, что сейчас в этом секторе хорошие зарплаты. Но в итоге упираемся в чиновничью логику сухой статистики: нельзя повышать заводчанам зарплату, иначе производство рухнет.

В Курганской области сильно развито машиностроение. Активно выпускают станки. конвейеры. Делают спецтехнику, например, пожарные машины. На Урале регион также известен пищевой промышленностью: от молока до хмельных напитков.

Средняя зарплата в Курганской области — 27 700 рублей.

На сайтах объявлений в вакансиях токаря и слесаря предлагают зарплату от 30 тысяч рублей. Инженерам на производствах сулят 35-40 тысяч. Менеджерам и продажникам — от 20 тысяч рублей.

«Комсомольская правда» запросила комментарий в службе занятости, но на момент публикации материала ответа не получила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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