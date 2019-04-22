Почему чиновник из Кургана назвал повышение зарплат рабочих риском для предприятий

Очередного чиновника за неосторожную фразу готовятся бичевать в интернете. В Кургане начальник областного управления по труду и занятости назвал проблемой... рост зарплат рабочих! Эту мысль он озвучил во время круглого стола. На нем чиновники и ученые-экономисты собрались обсудить борьбу с бедностью, защиту многодетных семей и других уязвимых социальных групп.

Собственно, проблемы из года в год все те же. Особенно в Курганской области, которая обычно занимает последние строчки всевозможных рейтингов. Во время совещания врио начальника управления по труду и занятости региона Игорь Ксенофонтов сообщил:

— Повышение минимального оклада стало проблемой. По уровню зарплаты рабочие сравнялись со специалистами с высшим образованием. Но если повышать зарплату рабочим, то продукция курганских предприятий станет неконкурентоспособной.

Чиновник имел в виду логичную закономерность: раз зарплата сотруднику больше, то и товар нужно продавать дороже. А дороже в нынешней экономической ситуации брать никто не хочет.

Выходит парадокс: говорим о престиже трудовых профессий, о том, что сейчас в этом секторе хорошие зарплаты. Но в итоге упираемся в чиновничью логику сухой статистики: нельзя повышать заводчанам зарплату, иначе производство рухнет.

В Курганской области сильно развито машиностроение. Активно выпускают станки. конвейеры. Делают спецтехнику, например, пожарные машины. На Урале регион также известен пищевой промышленностью: от молока до хмельных напитков.

Средняя зарплата в Курганской области — 27 700 рублей.

На сайтах объявлений в вакансиях токаря и слесаря предлагают зарплату от 30 тысяч рублей. Инженерам на производствах сулят 35-40 тысяч. Менеджерам и продажникам — от 20 тысяч рублей.

«Комсомольская правда» запросила комментарий в службе занятости, но на момент публикации материала ответа не получила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953