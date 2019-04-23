Бессмертный полк 2019 в Челябинске: запретят ли южноуральцам нести красные знамена и портреты полководцев

9 мая по центру города прошагает Бессмертный полк. Это одно из самых популярных событий в День Победы. Под знамена встают тысячи людей! Мы узнали маршрут движения Бессмертного полка 2019 в Челябинске.

Колонна полка начнет формироваться в 13.00 на площади перед главным корпусом ЮУрГУ.

Движение колонны Бессмертного полка 2019 в Челябинске начнется в 14.00 от ул. Энтузиастов в сторону площади Революции.

Колонна пройдет по проспекту Ленина, свернет на ул. Цвиллинга и прошагает до Вечного огня.

Бессмертный полк 2019 в Челябинске: южноуральцев попросили не приносить на шествие портреты полководцев 00:00 00:00

ПОРТРЕТ МАРШАЛА — ТОЛЬКО В РУКИ ЕГО ПРАВНУКА?

— Многие горожане несут с собой не только портреты родных и флаги, но и цветы. Цветы люди возлагают к мемориалу, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» координатор «Бессмертного полка» в Челябинске Елена Скорнякова.

— Кстати, о флагах и о портретах. Опубликованы принципы движения «Бессмертный полк». Например, недопустима политизация легендарных атрибутов Победы — красных знамен, боевых штандартов. И портрет маршала СССР в руках его потомка — это проявление личной памяти, а если эти портреты тиражируются — это попытка приватизации «Бессмертного полка». Будут удалять из колонны тех, кто ослушался?

— В шестой раз в Челябинской области пройдет Бессмертный полк. Ни разу никого не удаляли.

— А что насчет копии Знамени Победы, которое весной 45-го было водружено на Рейхстаге? Его нельзя нести? В конце концов, вынос легендарного стяга открывает Парад Победы на Красной площади в Москве.

— Никаких запретов на флаги! Копия Знамени Победы всегда впереди колонны Бессмертного полка в Челябинске. В рекомендациях идет речь о политизации символов Победы, о логотипах политических партий на флагах. Часто этим грешат партии, что, конечно, недопустимо.

Для участников шествия война - это еще и история семьи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОРИЯ СЕМЬИ ЦЕННА

— А если я возьму на шествие не только портрет моей бабушки-труженицы тыла, но и маршала Константина Рокоссовского? Или героя Советского Союза Зои Космодемьянской? Люди возмущаются: организаторы Бессмертного полка тени Сталина боятся, а он привел страну к Победе.

— Напрасно возмущаются. Важны для них эти личности — пусть идут с их портретами. Но мы говорим о том, что Бессмертный полк — это память о личном герое, о своем предке. Каждый год, в преддверие шествия Бессмертного полка, мы для школьников проводим акцию «Прививка от фашизма» — в кинотеатре «Знамя» знакомим с документальным кино о войне. И редко кто из детей может назвать имя своего прадеда-фронтовика. Мне кажется, история семьи не менее важна, чем история страны.

Если эти малыши знают своих героев, полк будет жить.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Где можно заказать штандарт с портретом для шествия Бессмертного полка?

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