Пациенты челябинской поликлиники ждут талоны на УЗИ по полгода

Несколько лет назад пациентов государственных клиник раздражали очереди к докторам. Сегодня у кабинетов сравнительно пусто. Зато талонов к специалистам и на исследования не достать. Челябинка Надежда Петрова (имя изменено) ждет свою очередь на УЗИ уже полгода.

У женщины нашли узелок в щитовидке, который когда-нибудь может перерасти в рак. Чтобы не пропустить ухудшение, нужно каждый год делать УЗИ. Надежда старается не пропускать важную диагностику. Но после перехода в новую поликлинику сделать это не может.

— В городской поликлинике № 9 талоны на УЗИ были всегда. Недавно я переехала и прикрепилась к поликлинике № 11 на Дзержинского, 15. Обещанный мне талон я не могу получить пятый месяц. На приеме у доктора я была еще осенью. Эндокринолог предупредила: очередь на УЗИ месяца два. А весной мне опять сказали: талонов нет, ждите.

НА ПАЦИЕНТАХ МОГУТ ЭКОНОМИТЬ

В аналогичной ситуации оказалась мама Надежды. На очередь в УЗИ-кабинет ее поставили в октябре, а талон выдали на конец марта. При этом женщине даже не дали выбрать удобное время визита. За пару дней до обследования пришла SMS: ваш визит запланирован на такую-то дату и время.

— Сейчас грядет сезон отпусков. Отпрашиваться с работы сложнее. Я хочу иметь право выбора даты. А если я уеду на отдых, когда подойдет моя очередь? Потом опять ждать полгода? — задается вопросом Надежда.

По словам женщины, в кабинете УЗИ, куда попала-таки ее мама, она была единственной пациенткой. Может, другие не увидели SMS или не смогли отпроситься с работы. Или очередь на УЗИ вообще не существует, а поликлиника просто экономит бюджетные деньги ОМС или надеется, что прижатые обстоятельствами пациенты сделают УЗИ платно?

КОММЕНТАРИЙ

— Этого не может быть! Такие сроки недопустимы, — комментирует ситуацию заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи ГКБ № 11 Виталий Теринов. — На пациентах мы не экономим. Такого долгого ожидания не должно быть. Возможно, есть какая-то ошибка. Мы обязательно разберемся в этой истории.

БДИ!

Какие сроки должна соблюдать поликлиника

В Челябинской области каждый год утверждается региональная программа госгарантий, в которой прописаны основные правила медицинской помощи: какие услуги положены пациентам бесплатно и в какие сроки. Так вот, сроки такие:

— не более 2 часов с момента обращения — неотложная помощь;

— не более 24 часов с момента обращения — прием участковыми докторами;

— не более 14 календарных дней с момента обращения — прием узкого специалиста;

— не более 14 календарных дней со дня назначения — диагностика (рентген, маммография, функциональная диагностика и УЗИ), а также лабораторные исследования;

— не более 30 календарных дней со дня назначения — компьютерная, магнитно-резонансная томография и ангиография;

— не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления — госпитализация в стационар (кроме высокотехнологичной медицинской помощи).

Для пациентов с онкологическими заболеваниями сроки ожидания госпитализации в стационар сокращены до 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или установления диагноза заболевания, ожидание компьютерной томографии — до 14 календарных дней со дня назначения.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться, если сроки прошли

1. Жалуйтесь заведующему поликлиникой или главному врачу больницы. Чаще всего, проблема решается на этом уровне.

2. Можете обратиться к своему медицинскому страховщику (название компании и ее номер указаны на оборотной стороне бумажного полиса).

3. Позвоните в контакт-центр Территориального фонда обязательного медицинского страхования: тел. 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).

4. Можно подойти к живому консультанту, который сидит на посту в поликлинике, или воспользоваться альфафоном (это висящий на стене красный телефон с трубкой, который бесплатно свяжет вас с консультантом страховой организации). Но посты и альфафоны есть не везде.

После жалобы поликлинику, как минимум, ждет проверка.

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