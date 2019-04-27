Пенсионерка из Челябинска отказалась умирать, пока ее компаньон не выполнит обязательства по договору

Валентина Ивановна почти всю жизнь отдала педагогике — преподавала философию в ЮУрГУ. Думать о старости, об одиночестве было некогда. Но к 65-ти она осталась совершенно одна и с плохим здоровьем.

— Пришла как-то домой и рухнула на пол. Даже встать не могу: лежу и плачу. Прибежали подружки, вызвали врачей. Оказалось, разрушен тазобедренный сустав. В больнице больную кость отпилили, установили протез, а через месяц я была на работе. Но после этой истории стала переживать: кто же позаботиться обо мне на склоне лет, — говорит Валентина Ивановна.

ЗАБОТА В ОБМЕН НА КВАРТИРУ

Вскоре коллега принес на кафедру объявление: частная фирма готова ухаживать за стариками в обмен на квартиру. Эта идея показалась женщине неплохой. Через несколько дней представители фирмы сидели в ее квартире.

Наобещали они немало: за вами будут ухаживать, мыть квартиру, а если вдруг загремите в больницу, навещать и носить передачки.

Стороны подписали договор ренты, Валентина Ивановна получила 400 тысяч рублей (хотя в то время ее квартира стоила в четыре раза дороже). Помимо этого, женщине полагалась по паре тысяч на жизнь каждый месяц.

Года два предприниматели договор соблюдали. Квартиру драили приходящие домработницы. Выплачивали ежемесячно деньги.

А потом пошла череда неудач: Валентина Ивановна снова попала в больницу — очередная операция на ноге, потом вторая. В итоге пенсионерка оказалась прикованной к инвалидному креслу, из квартиры не выходит. И тут сотрудники фирмы словно обрадовались и стали ждать ее смерти.

ВРЕТ И НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОМОГАТЬ

— Фирма пропала, ее телефоны больше не отвечают. А мужчина, на имя которого я отписала квартиру, постоянно обещает по телефону прийти и не приходит. Со своей пенсии я нанимаю помощниц. Они приносят продукты, готовят, убирают, помогают помыться. А тот заходит, когда я пригрожу прокуратурой, — рассказывает Валентина Ивановна.

Еще в 2014-м году пенсионерка отправляла жалобу в прокуратуру. В надзорном ведомстве подтвердили: человек, на которого переписана ее квартира, обязан давать ей по две тысячи в месяц и гасить коммунальные платежи. Напугавшись, часть долга коммерсант заплатил. А потом снова стал бегать.

— Как-то он позвонил мне, видимо, пьяный и говорит: я купил большой дом под Челябинском, у меня тут клубника гигантских размеров, вот наберу с утречка и вам полакомиться привезу. Прошло пять лет. Той клубники, конечно, я не видала, — говорит пенсионерка.

ПРОКУРАТУРА ПОМОЖЕТ БЕСПЛАТНО

Валентине Ивановне уже исполнилось 75 лет. Но умирать она не собирается. Пенсионерка намерена расторгнуть договор ренты и наказать нерадивого компаньона.

— Чтобы оценивать шансы на расторжение договора, нужно сначала изучить сам договор, ситуацию, найти грубые нарушения, — говорит челябинский адвокат Александр Щербинин. — Я советую героине все-таки еще раз обратиться в прокуратуру. Это необходимо вот почему. Прокуратура сможет сама защищать интересы беспомощной пенсионерки в суде, причем бесплатно. К тому же, к искам прокуратуры в судах прислушиваются чуть больше, нежели к искам простого гражданина.

P.S. Редакция «Комсомолки» и героиня просят рассматривать эту публикацию, как официальное заявление в прокуратуру.

БДИ!

Как правильно заключать договор пожизненной ренты

Договор ренты предполагает, что человек передает свою жилье в собственность другого человека, а тот обязан поддерживать старика материально и оказывать необходимые ему услуги: ходить в магазин, делать уборку, готовить, стирать, навещать в больнице (перечень стороны оговаривают особо).

Эти советы помогут вам заключить правильный договор.

• Закон позволяет заключать договор ренты с физическим лицом, с частной фирмой, а также с государством. Например, в Челябинске пожизненную ренту пенсионеров предлагает муниципальное казенное учреждение «Социальная гарантия». Если вы заключаете договор с государством, то рискуете минимально.

• Лучше всего заключать не договор ренты, а договор пожизненного содержания с иждивением. В этом случае вы получаете право пожизненно пользоваться квартирой.

• Договор обязательно нужно заверить у нотариуса, а после этого зарегистрировать переход права собственности в Росреестре. При этом за жилплощадью сохраняется обременение: пока пенсионер жив, новый владелец не имеет права перепродать квартиру третьему человеку.

• Размер ежемесячной выплаты лучше всего привязать к прожиточному минимому по региону, тогда с годами расти. Например, получателю ренты положены две «минималки» на каждый месяц.

• Необходимые услуги по уходу за пожилым человеком тоже должны быть расписаны четко и иметь привязку ко времени. Например, раз в неделю у вас моют полы, два раза в год — она, а раз в пять лет проводится косметический ремонт.

• Отдельно стоит обговорить, кто оплачивает коммуналку.

• Также можно включить пункт о похоронах: за чей счет и где именно вас похоронят.

• Не забывайте, что договор можно расторгнуть:

— по обоюдному желанию сторон;

— по желанию одной из сторон (если докажете, что благодетель не исполнял обязательства по договору, вам вернут квартиру, а возвращать деньги вам не придется).

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