2019-04-30T10:09:05+03:00
Общество

Демонстрация 1 мая 2019 года в Челябинске: как принять участие, где пройдет

«Комсомолка» узнала, какие мероприятия и ограничения движения ожидаются на демонстрацию 1 мая 2019 года в Челябинске
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске 1 мая на улицы выйдут и взрослые и малышня. Гуляем!В Челябинске 1 мая на улицы выйдут и взрослые и малышня. Гуляем!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Демонстрация 1 мая 2019 года в Челябинске — это не только праздничные шествия и народные гуляния, но и особая схема движения транспорта. Если вы планируете поездки в этот день, придется проработать альтернативный маршрут.

Пять отделений политических партий и региональная федерация профсоюзов проведут шествие и митинг. Планируется, что в праздничный день на улицы выйдет около 20 тысяч горожан. Праздничные колонны пройдут по центральным улицам, поздравляя жителей города с Днем солидарности трудящихся.

На время демонстрации 1 мая 2019 года в Челябинске в центре города на несколько часов ограничат движение.

Для прохождения колонн с 10.30 до 13.00 перекроют улицы:

— пр. Ленина: от ул. Цвиллинга до Свердловского пр;

— ул. Тимирязева: от ул. Цвиллинга до ул. Воровского;

— ул. Воровского: от ул. Сони Кривой до пр. Ленина;

— ул. Елькина: от ул. Тимирязева до ул. Воровского.

Как принять участие в демонстрации 1 мая 2019 года в Челябинске

В 9.30 колонна формируется на Театральной площади, и в 10.30 люди пройдут шеренгами по ул. Тимирязева и ул. Воровского до площади Революции. Там состоится митинг. На площади же соберутся члены и сторонники ведущих политических партий.

Кроме того, 1 мая 2019 года в Челябинске, в 11.30, в горсаду имени Пушкина, состоится большой концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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