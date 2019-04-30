Демонстрация 1 мая 2019 года в Челябинске: как принять участие, где пройдет
Демонстрация 1 мая 2019 года в Челябинске — это не только праздничные шествия и народные гуляния, но и особая схема движения транспорта. Если вы планируете поездки в этот день, придется проработать альтернативный маршрут.
Пять отделений политических партий и региональная федерация профсоюзов проведут шествие и митинг. Планируется, что в праздничный день на улицы выйдет около 20 тысяч горожан. Праздничные колонны пройдут по центральным улицам, поздравляя жителей города с Днем солидарности трудящихся.
На время демонстрации 1 мая 2019 года в Челябинске в центре города на несколько часов ограничат движение.
Для прохождения колонн с 10.30 до 13.00 перекроют улицы:
— пр. Ленина: от ул. Цвиллинга до Свердловского пр;
— ул. Тимирязева: от ул. Цвиллинга до ул. Воровского;
— ул. Воровского: от ул. Сони Кривой до пр. Ленина;
— ул. Елькина: от ул. Тимирязева до ул. Воровского.
Как принять участие в демонстрации 1 мая 2019 года в Челябинске
В 9.30 колонна формируется на Театральной площади, и в 10.30 люди пройдут шеренгами по ул. Тимирязева и ул. Воровского до площади Революции. Там состоится митинг. На площади же соберутся члены и сторонники ведущих политических партий.
Кроме того, 1 мая 2019 года в Челябинске, в 11.30, в горсаду имени Пушкина, состоится большой концерт.
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ИСТОЧНИК KP.RU