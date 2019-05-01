Где в Челябинске взять напрокат летний спортинвентарь: велосипед, ролики, самокаты

Муниципальная лыжная база (ул. Лесопарковая, 2-а), тел.: 202-00-74

Прокат велосипедов (взрослый/детский): 160/110 руб./час, последующие часы 100/50 руб.

Прокат роликовых коньков (с комплектом защиты, размеры с 36 по 46): 110 руб./час, последующие часы — 50 руб.

Часы работы: 12.00 — 21.00 (будни), 10.00 — 21.00 (выходные).

Лыжная база на Северо-Западе (Комсомольский пр., 92), тел.: 751-10-72

Прокат велосипедов (взрослый/детский): 150/100 руб. за 2 часа, третий час — 100 руб., четвертый и далее — 50 руб.

Часы работы: с 9.00 до 22.00

Детский парк «Металлург» (ул. 60-летия Октября, 11/3), тел.: 200-48-58

Прокат детских велосипедов: 100 руб./час

Прокат веломобилей и гироскутеров: от 150 руб./30 мин.

Часы работы: 10.00 — 21.00

Парк «Сад Победы» (ул. Героев Танкограда, 79), тел.: 225 31 78

Веломобиль: 100 руб./20 мин.

Да-кар, мини-кар: от 80 руб./20 мин

Часы работы: 11.00 — 21.00

Точки проката инвентаря

пр. Ленина 84 (справа от памятника Курчатову), тел.: 776-91-66

ул. Коммуны, 100/1, (Центральный вход в ПКиО им. Гагарина), тел.: 776-61-36

ул. Братьев Кашириных (жилой комплекс «Флагман»), 124, тел.: 776-62-47

Прокат велосипедов, самокатов, роликовых коньков

Прокат велосипедов (взрослый/детский): 250/200 руб./час, последующие часы — 100 руб., сутки — 1000 руб., VIP-велосипед — от 300 руб./час, последующие часы — 150 руб., сутки — 1500. Прокат велосипеда с детским креслом — 300 руб./час, последующие часы — 200 руб. Прокат детского кресла — 500 руб.

Прокат самоката: 200 руб./час, последующие часы — 100 руб., сутки — 1000 руб.

Прокат роликовых коньков (пр. Ленина 84): 200 руб./час, последующие часы — 100 руб., сутки — 600 руб.

Прокат лонгборда (скейтборд): 250 руб./час, последующие часы — 100 руб., сутки — 1000 руб.

Часы работы: с 10.00 до 22.00.

В Челябинске пока не слишком много мест для любителей быстрой велоезды. Планируйте маршрут заранее

ул. Энтузиастов, 7 (район около ЮУрГУ), тел.: 265-60-05.

Прокат велосипедов: 150 руб./час, 250 руб./два часа, 390 руб./три часа, сутки — 690 руб. Детское кресло — от 50 руб. Сутки — 550 руб.

Часы работы: 10.00-20.00.

ул. Молодогвардейцев, 35 (недалеко от пересечения с пр. Победы), 8 900 024 5180.

Прокат велосипедов (взрослый/детский): 200/150 руб./час, второй час — 100 руб., третий и последующий — 50 руб. Сутки — 700 руб.

Часы работы: 10.00 — 20.00.

пр. Ленина 77 (остановка «Гражданпроект»), тел.: 216-41-99

Прокат велосипедов: 200 руб./час, последующие часы — 150 руб. Сутки — 800 руб.

Прокат велосипеда с детским креслом: 250 руб./час, последующие часы — 150 руб.

Прокат роликовых коньков и самокатов: 150 ру./час, последующие часы — 100 руб. Сутки — 600 руб.

Часы работы: 10.00 — 22.00

ул. Воровского, д.13-а (район перекрестка с ул. Красная), тел.: 237-92-66

8-912-310-12-13.

Прокат велосипедов: 400 руб./час, 500 руб./2 часа, каждый последующий час — 100 рублей. Суточный прокат — от 1500 руб.

Часы работы: 10.00 — 20.00

Ул. Энгельса, 49а (напротив легкоатлетического манежа УралГУФК), тел.: 750-07-19.

Прокат велосипедов: от 200 руб./час, второй час — от 150 руб., последующие часы — от 100 руб., детские велосипеды — от 150 руб./час.

Часы работы 11.00 — 22.00

НА ЗАМЕТКУ

Где можно покататься в Челябинске

— ПКиО им. Гагарина

— Шершневский лесопарк

— Площадка у памятника Курчатову

— Детский парк (около ЛД «Мечел»)

— Лесной массив у лыжной базы на Северо-Западе

— Сад Победы

— Никольская роща

— Велодорожка: ул. Университетская Набережная до ул. Лесопарковая: ул. Университетская Набережная — ул. Труда (до ост. «Зоопарк»)

СПРАВКА «КП»

Что взять с собой для проката

Документ удостоверяющий личность — паспорт, водительское удостоверение, военный билет, заграничный паспорт, техпаспорт на автомобиль. Денежный залог: роликовые коньки — от 3 тыс. руб., велосипед — от 10 тыс. руб.

Детям до 14 лет инвентарь выдается под залог свидетельства о рождении и копии паспорта родителей.

В комплекте с велосипедом, самокатом и роликовыми коньками вам могут предложить защитную экипировку (уточняйте в точках проката).