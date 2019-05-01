Где в Челябинске взять напрокат летний спортинвентарь: велосипед, ролики, самокаты
Муниципальная лыжная база (ул. Лесопарковая, 2-а), тел.: 202-00-74
Прокат велосипедов (взрослый/детский): 160/110 руб./час, последующие часы 100/50 руб.
Прокат роликовых коньков (с комплектом защиты, размеры с 36 по 46): 110 руб./час, последующие часы — 50 руб.
Часы работы: 12.00 — 21.00 (будни), 10.00 — 21.00 (выходные).
Лыжная база на Северо-Западе (Комсомольский пр., 92), тел.: 751-10-72
Прокат велосипедов (взрослый/детский): 150/100 руб. за 2 часа, третий час — 100 руб., четвертый и далее — 50 руб.
Часы работы: с 9.00 до 22.00
Детский парк «Металлург» (ул. 60-летия Октября, 11/3), тел.: 200-48-58
Прокат детских велосипедов: 100 руб./час
Прокат веломобилей и гироскутеров: от 150 руб./30 мин.
Часы работы: 10.00 — 21.00
Парк «Сад Победы» (ул. Героев Танкограда, 79), тел.: 225 31 78
Веломобиль: 100 руб./20 мин.
Да-кар, мини-кар: от 80 руб./20 мин
Часы работы: 11.00 — 21.00
Точки проката инвентаря
пр. Ленина 84 (справа от памятника Курчатову), тел.: 776-91-66
ул. Коммуны, 100/1, (Центральный вход в ПКиО им. Гагарина), тел.: 776-61-36
ул. Братьев Кашириных (жилой комплекс «Флагман»), 124, тел.: 776-62-47
Прокат велосипедов, самокатов, роликовых коньков
Прокат велосипедов (взрослый/детский): 250/200 руб./час, последующие часы — 100 руб., сутки — 1000 руб., VIP-велосипед — от 300 руб./час, последующие часы — 150 руб., сутки — 1500. Прокат велосипеда с детским креслом — 300 руб./час, последующие часы — 200 руб. Прокат детского кресла — 500 руб.
Прокат самоката: 200 руб./час, последующие часы — 100 руб., сутки — 1000 руб.
Прокат роликовых коньков (пр. Ленина 84): 200 руб./час, последующие часы — 100 руб., сутки — 600 руб.
Прокат лонгборда (скейтборд): 250 руб./час, последующие часы — 100 руб., сутки — 1000 руб.
Часы работы: с 10.00 до 22.00.
В Челябинске пока не слишком много мест для любителей быстрой велоезды. Планируйте маршрут заранее
ул. Энтузиастов, 7 (район около ЮУрГУ), тел.: 265-60-05.
Прокат велосипедов: 150 руб./час, 250 руб./два часа, 390 руб./три часа, сутки — 690 руб. Детское кресло — от 50 руб. Сутки — 550 руб.
Часы работы: 10.00-20.00.
ул. Молодогвардейцев, 35 (недалеко от пересечения с пр. Победы), 8 900 024 5180.
Прокат велосипедов (взрослый/детский): 200/150 руб./час, второй час — 100 руб., третий и последующий — 50 руб. Сутки — 700 руб.
Часы работы: 10.00 — 20.00.
пр. Ленина 77 (остановка «Гражданпроект»), тел.: 216-41-99
Прокат велосипедов: 200 руб./час, последующие часы — 150 руб. Сутки — 800 руб.
Прокат велосипеда с детским креслом: 250 руб./час, последующие часы — 150 руб.
Прокат роликовых коньков и самокатов: 150 ру./час, последующие часы — 100 руб. Сутки — 600 руб.
Часы работы: 10.00 — 22.00
ул. Воровского, д.13-а (район перекрестка с ул. Красная), тел.: 237-92-66
8-912-310-12-13.
Прокат велосипедов: 400 руб./час, 500 руб./2 часа, каждый последующий час — 100 рублей. Суточный прокат — от 1500 руб.
Часы работы: 10.00 — 20.00
Ул. Энгельса, 49а (напротив легкоатлетического манежа УралГУФК), тел.: 750-07-19.
Прокат велосипедов: от 200 руб./час, второй час — от 150 руб., последующие часы — от 100 руб., детские велосипеды — от 150 руб./час.
Часы работы 11.00 — 22.00
НА ЗАМЕТКУ
Где можно покататься в Челябинске
— ПКиО им. Гагарина
— Шершневский лесопарк
— Площадка у памятника Курчатову
— Детский парк (около ЛД «Мечел»)
— Лесной массив у лыжной базы на Северо-Западе
— Сад Победы
— Никольская роща
— Велодорожка: ул. Университетская Набережная до ул. Лесопарковая: ул. Университетская Набережная — ул. Труда (до ост. «Зоопарк»)
СПРАВКА «КП»
Что взять с собой для проката
Документ удостоверяющий личность — паспорт, водительское удостоверение, военный билет, заграничный паспорт, техпаспорт на автомобиль. Денежный залог: роликовые коньки — от 3 тыс. руб., велосипед — от 10 тыс. руб.
Детям до 14 лет инвентарь выдается под залог свидетельства о рождении и копии паспорта родителей.
В комплекте с велосипедом, самокатом и роликовыми коньками вам могут предложить защитную экипировку (уточняйте в точках проката).
ИСТОЧНИК KP.RU