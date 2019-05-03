Взрыв газового баллона едва не уничтожил поселок под Курганом

Рядом с Курганом есть небольшой поселок Смолино. Вечером 3 мая частные дома охватило пламя. На одном из подворий рванул газовый баллон. Огонь быстро перекинулся на соседние постройки. К приезду первых пожарных расчетов горели уже три дома. Руководить тушением приехал начальник местного Главка МЧС Олег Рожков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/706689" frameborder="0"></iframe> Три дома сгорели в Кургане.

Поселок состоит из деревянных частных домов. Поэтому в первую очередь пожарным нужно было срочно ограничить распространение пламени. Это сделать удалось, но горевшие дома было уже не спасти. От них осталось лишь пепелище.

От домом осталось лишь пепелище. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

— Звонок в дежурную часть поступил в 17.30. Локализовать пламя удалось через 50 минут. К семи часам вечера огонь потушили. На место выезжали 78 сотрудников. В тушении был задействован вертолет, — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

В двух других домах в момент пожара никого не было. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Воздушное судно оперативно примчалось из Екатеринбурга. Шесть раз вертолет подлетал к местной речушке и набирал воду.

Из Екатеринбурга прилетел вертолет. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Тушение пожара осложняли погодные условия. В Кургане бушуют серьезные порывы ветра, которые и позволили пламени так быстро распространиться. Также в регионе засуха, объявлен особый противопожарный режим. Разводить костры где бы то ни было запрещено.

В тушении участвовали свыше 70 человек. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

По данным Центра медицины катастроф Курганской области в результате пожара пострадали два человека. Мужчина и женщина, обоим 58 лет. С ожогами они госпитализированы в Курганскую областную клиническую больницу.