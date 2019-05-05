2019-05-05T14:14:30+03:00
Спорт

Блондинку побили: в Челябинске прошел турнир по ММА в клетке

Зрелищные поединки Russian Cagefighting Championship (RCC6) собрали бойцов из шести стран и большая часть из них завершилась досрочно
Алексей МИКУШИН
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Победа челябинской спортсменки.Победа челябинской спортсменки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В ММА можно практически все. Однако и здесь есть свои ограничения. Например, нельзя хватать соперника за шорты, выбрасывать за пределы клетки или ринга. Запрещены удары в горло, в пах, запрещается бить головой, кусать и щипать соперника...

Грандиозный турнир ММА (смешанные боевые искусства) под эгидой Russian Cagefighting Championship впервые прошел в Челябинске, и был приурочен к празднованию Дня Победы.

11 зрелищных поединков, из них – восемь завершившихся нокаутом. Бойцы из России, США, Канады, Германии, Чехии и Бразилии. Главный бой вечера - легенда российского ММА Александр Шлеменко против бразильца Вискарди Андраде. В октагоне – восьмиугольном ринге из «сетки-рабицы» с виниловым покрытием…

Ирина Алексеева побила симпатичную блондинку Злату. Фото Russian Cagefighting Championship.

Ирина Алексеева побила симпатичную блондинку Злату. Фото Russian Cagefighting Championship.

ПОБЕДА БОЛЕВЫМ

Зрители ждали выступление челябинки Ирины Алексеевой (до 65 кг). Брюнетка против блондинки - россиянки Златы Шефтор.

Первый бой, первый раунд и первая яркая победа землячки! Размен ударами, партер, болевой прием на руку. Судья останавливает поединок. Победа за Алексеевой.

Ирина Алексеева не жалела соперницу.

Ирина Алексеева не жалела соперницу.

- На мой бой пришло много друзей. Было волнительно. Тем более, что Злата опытнее меня. Не смотрите на ее внешность привлекательной блондинки. Шефтор провела пять боев и все пять выиграла досрочно. И удивительно, что она действовала вторым номером, и сама активно не атаковала. Я была предельно настроена на этот бой, и это помогло, - сказала после боя Ирина Алексеева.

Ирина готова драться за границей, и для этого ей нужно провести еще несколько зрелищных поединков.

ПРИДУШИЛ БРАЗИЛЬЦА

Еще один долгожданный бой, который стал не менее ярким – челябинец представляет Екатеринбург) Денис Лаврентьев против бразильца Реиса де Соузы. Второй раунд и удушающий прием в исполнении россиянина.

- Больше работал в стойке – локти, подсечки. Удалось завлечь бразильца на ближнюю дистанцию и перевести поединок в партер. А там уже придуши, - говорит Денис.

ГЛАВНЫЕ БОИ

Артем Фролов из Краснодара вышел на ринг под «Прощание славянки». Во втором раунде он ударом в челюсть отправил в нокаут ненмца Йонаса Билльштайна.

Александр Шторм Шлеменко в третьем раунде заставил арбитра остановить бой. Град ударов и бразилец Вискарди Андраде оказывается на полу почти бездыханным. Хотя в первом раунде самому Шлеменко он едва не «выключил свет».

Шлеменко (справа) против бразильца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шлеменко (справа) против бразильца.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Год назад здесь в Челябинске судья остановил мой поединок с бразильцем Бруно Сильвой, посчитав, что я не могу продолжать бой. Я доказал, что не нужно никогда сдаваться и биться до конца… Сегодня мы дрались в клетке. Ненавижу драться на ринге… В бою я никогда не жалею ни себя, ни соперника. Если бы рефери год назад не вмешался, то я бы пришел в себя и закончил бой точно так же, как и сегодня…. Была сумасшедшая поддержка сегодня в Челябинске, я всех отлично слышал, - поблагодарил болельщиков Александр.

КОМФОРТНО, КАК ДОМА…

На пресс-конференции организаторы отметили вклад Русской медной компании в продвижение этого проекта. Благодаря тандему турниры превращаются в яркое зрелище, которое собирает мастеровитых бойцов. А еще это грандиозное шоу с множеством световых эффектов.

Александр Шлеменко взял реванш за прошлогоднее поражение в Челябинске.

Александр Шлеменко взял реванш за прошлогоднее поражение в Челябинске.

- Отличительная особенность турниров RCC — это атмосфера. Здесь ты чувствуешь себя комфортно, как дома, - отметил участник главного боя Александр Шлеменко.

Турнир RCC в Челябинске был также приурочен к первом дню рождения Академии единоборств Русской медной компании (развивают 12 направлений боевых искусств) и стал самым крупным в этом году.

В качестве почетных гостей приехали три бойца UFC - Алексей Олейник, Андрей Орловский и Иван Штырков.

Так выглядит клетка в ММА. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так выглядит клетка в ММА.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Справка «КП»

Результаты боев турнира RCC6 в Челябинске, ЛА «Трактор», 4 мая 2019 года (выделены победители)

Антон Вязигин (Череповец) - Вагнер Прадо (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - победа техническим нокаутом

Николай Алексахин (Брянск) - Джонавин Вебб (Филадельфия, США) - победа единогласным решением судей

Павел Гордеев (Екатеринбург) - Шейн Кэмбелл (Эдмонтон, Канада) - победа единогласным решением судей

Денис Лаврентьев (Екатеринбург) - Джоридсон Реис де Соуз (Бразилия) – победа техническим нокаутом

Никита Чистяков (Санкт-Петербург) - Виктор Генри (Лос-Анджелес) – победа техническим нокаутом

Александр Грозин (Талица) - Диего Марлон (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - победа техническим нокаутом

Артур Караваев (Екатеринбург) - Джоилтон Сантос (Куритиба, Бразилия) – победа единогласным решением судей

Алексей Шуркевич (Омск) - Козмо Давид (Прага, Чехия) - победа единогласным решением судей

Ирина Алексеева (Челябинск) - Злата Шефтор (Йошкар-Ола) - победа техническим нокаутом

Главный бой вечера (до 83,9 кг)

Александр Шлеменко (Омск, Россия) - Вискарди Андраде (Сан-Паулу, Бразилия) - победа техническим нокаутом

Со-главный бой вечера (до 83,9 кг)

Артем Фролов (Краснодар, Россия) - Йонас Билльштайн (Кельн, Германия) – победа нокаутом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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