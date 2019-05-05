Блондинку побили: в Челябинске прошел турнир по ММА в клетке

В ММА можно практически все. Однако и здесь есть свои ограничения. Например, нельзя хватать соперника за шорты, выбрасывать за пределы клетки или ринга. Запрещены удары в горло, в пах, запрещается бить головой, кусать и щипать соперника...

Грандиозный турнир ММА (смешанные боевые искусства) под эгидой Russian Cagefighting Championship впервые прошел в Челябинске, и был приурочен к празднованию Дня Победы.

11 зрелищных поединков, из них – восемь завершившихся нокаутом. Бойцы из России, США, Канады, Германии, Чехии и Бразилии. Главный бой вечера - легенда российского ММА Александр Шлеменко против бразильца Вискарди Андраде. В октагоне – восьмиугольном ринге из «сетки-рабицы» с виниловым покрытием…

Ирина Алексеева побила симпатичную блондинку Злату. Фото Russian Cagefighting Championship.

ПОБЕДА БОЛЕВЫМ

Зрители ждали выступление челябинки Ирины Алексеевой (до 65 кг). Брюнетка против блондинки - россиянки Златы Шефтор.

Первый бой, первый раунд и первая яркая победа землячки! Размен ударами, партер, болевой прием на руку. Судья останавливает поединок. Победа за Алексеевой.

Ирина Алексеева не жалела соперницу.

- На мой бой пришло много друзей. Было волнительно. Тем более, что Злата опытнее меня. Не смотрите на ее внешность привлекательной блондинки. Шефтор провела пять боев и все пять выиграла досрочно. И удивительно, что она действовала вторым номером, и сама активно не атаковала. Я была предельно настроена на этот бой, и это помогло, - сказала после боя Ирина Алексеева.

Ирина готова драться за границей, и для этого ей нужно провести еще несколько зрелищных поединков.

ПРИДУШИЛ БРАЗИЛЬЦА

Еще один долгожданный бой, который стал не менее ярким – челябинец представляет Екатеринбург) Денис Лаврентьев против бразильца Реиса де Соузы. Второй раунд и удушающий прием в исполнении россиянина.

- Больше работал в стойке – локти, подсечки. Удалось завлечь бразильца на ближнюю дистанцию и перевести поединок в партер. А там уже придуши, - говорит Денис.

ГЛАВНЫЕ БОИ

Артем Фролов из Краснодара вышел на ринг под «Прощание славянки». Во втором раунде он ударом в челюсть отправил в нокаут ненмца Йонаса Билльштайна.

Александр Шторм Шлеменко в третьем раунде заставил арбитра остановить бой. Град ударов и бразилец Вискарди Андраде оказывается на полу почти бездыханным. Хотя в первом раунде самому Шлеменко он едва не «выключил свет».

Шлеменко (справа) против бразильца.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Год назад здесь в Челябинске судья остановил мой поединок с бразильцем Бруно Сильвой, посчитав, что я не могу продолжать бой. Я доказал, что не нужно никогда сдаваться и биться до конца… Сегодня мы дрались в клетке. Ненавижу драться на ринге… В бою я никогда не жалею ни себя, ни соперника. Если бы рефери год назад не вмешался, то я бы пришел в себя и закончил бой точно так же, как и сегодня…. Была сумасшедшая поддержка сегодня в Челябинске, я всех отлично слышал, - поблагодарил болельщиков Александр.

КОМФОРТНО, КАК ДОМА…

На пресс-конференции организаторы отметили вклад Русской медной компании в продвижение этого проекта. Благодаря тандему турниры превращаются в яркое зрелище, которое собирает мастеровитых бойцов. А еще это грандиозное шоу с множеством световых эффектов.

Александр Шлеменко взял реванш за прошлогоднее поражение в Челябинске.

- Отличительная особенность турниров RCC — это атмосфера. Здесь ты чувствуешь себя комфортно, как дома, - отметил участник главного боя Александр Шлеменко.

Турнир RCC в Челябинске был также приурочен к первом дню рождения Академии единоборств Русской медной компании (развивают 12 направлений боевых искусств) и стал самым крупным в этом году.

В качестве почетных гостей приехали три бойца UFC - Алексей Олейник, Андрей Орловский и Иван Штырков.

Так выглядит клетка в ММА.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Справка «КП»

Результаты боев турнира RCC6 в Челябинске, ЛА «Трактор», 4 мая 2019 года (выделены победители)

Антон Вязигин (Череповец) - Вагнер Прадо (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - победа техническим нокаутом

Николай Алексахин (Брянск) - Джонавин Вебб (Филадельфия, США) - победа единогласным решением судей

Павел Гордеев (Екатеринбург) - Шейн Кэмбелл (Эдмонтон, Канада) - победа единогласным решением судей

Денис Лаврентьев (Екатеринбург) - Джоридсон Реис де Соуз (Бразилия) – победа техническим нокаутом

Никита Чистяков (Санкт-Петербург) - Виктор Генри (Лос-Анджелес) – победа техническим нокаутом

Александр Грозин (Талица) - Диего Марлон (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - победа техническим нокаутом

Артур Караваев (Екатеринбург) - Джоилтон Сантос (Куритиба, Бразилия) – победа единогласным решением судей

Алексей Шуркевич (Омск) - Козмо Давид (Прага, Чехия) - победа единогласным решением судей

Ирина Алексеева (Челябинск) - Злата Шефтор (Йошкар-Ола) - победа техническим нокаутом

Главный бой вечера (до 83,9 кг)

Александр Шлеменко (Омск, Россия) - Вискарди Андраде (Сан-Паулу, Бразилия) - победа техническим нокаутом

Со-главный бой вечера (до 83,9 кг)

Артем Фролов (Краснодар, Россия) - Йонас Билльштайн (Кельн, Германия) – победа нокаутом

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