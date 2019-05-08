2019-05-08T12:22:57+03:00
Общество

По дорожкам детского сада в Челябинске прошагал Бессмертный полк

Карапузы несли в руках портреты прапрабабушек и прапрадедушек
Ольга АНТОНОВА
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Бессмертный полк прошагал по детскому саду.Бессмертный полк прошагал по детскому саду.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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И грянул строй «Катюшу». А потом — «Смуглянку» и «Бескозырку белую». Мальчишки крутили на асфальте «яблочко», девчонки озорно приплясывали. Воспитанники челябинского детского садика № 481 праздновали День Победы. И не просто стишки читали. По дорожкам садика они прошли в строю Бессмертного полка. В руках малышня несла портреты своих героев — прапрадедушек и прапрабабушек — фронтовиков и тыловиков.

Посмотрите, как похожи герой-фронтовик и его праправнук! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Посмотрите, как похожи герой-фронтовик и его праправнук!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Пятилетняя дочка Алиса пришла с портретом прадедушки моего мужа. Он погиб на фронте, а дома остались молодая жена и маленькая дочь. Нужно с пеленок детям говорить о войне и подвигах, чтобы берегли память о погибших и об истории войны, — говорит мама Анна Канисева.

В Челябинске прошел детский Бессмертный полк.Инна КУМЕЙКО

— Бессмертный полк в детском саду мы проводим впервые. И предложили нам его провести ребята из старшей группы — те, у кого есть взрослые братья и сестры, которые встают в строй Бессмертного полка. Мы, конечно, идею поддержали: детям о Великой Отечественной войне рассказываем. Они знают как важен. День Победы. И родители идею поддержали. Принесли пилотки, бескозырки, прикрепили детворе на курточки и рубашки Георгиевские ленты, — рассказала заведующая детсадом Наталья Байрамова.

Дети сами предложили воспитателям провести акцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети сами предложили воспитателям провести акцию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздник дети репетировали сразу после 8 Марта: заучивали слова песен и стихи, маршировать учились. А уж последние три дня репетировали постоянно, с перерывом на обед, сон и прогулки.

На «торжественное построение» вышли воспитанники младших, средних и подготовительных групп. Ясельки приветствовали старших товарищей флажками и шариками со своих участков для прогулок.

У воспитанников детского сада на северо-западе Челябинска сегодня был большой праздник. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У воспитанников детского сада на северо-западе Челябинска сегодня был большой праздник.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Садик у ледовой арены «Трактор» большой, состоит из двух просторных зданий. И пока часть воспитанников ликовала в строю «Бессмертного полка», дети из второго садика играли в «Зарницу».

Маленькая Алиса с портретом своего прапрадедушки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маленькая Алиса с портретом своего прапрадедушки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске дети поют песни военных лет.Инна КУМЕЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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