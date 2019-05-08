По дорожкам детского сада в Челябинске прошагал Бессмертный полк

И грянул строй «Катюшу». А потом — «Смуглянку» и «Бескозырку белую». Мальчишки крутили на асфальте «яблочко», девчонки озорно приплясывали. Воспитанники челябинского детского садика № 481 праздновали День Победы. И не просто стишки читали. По дорожкам садика они прошли в строю Бессмертного полка. В руках малышня несла портреты своих героев — прапрадедушек и прапрабабушек — фронтовиков и тыловиков.

Посмотрите, как похожи герой-фронтовик и его праправнук!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Пятилетняя дочка Алиса пришла с портретом прадедушки моего мужа. Он погиб на фронте, а дома остались молодая жена и маленькая дочь. Нужно с пеленок детям говорить о войне и подвигах, чтобы берегли память о погибших и об истории войны, — говорит мама Анна Канисева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/707455" frameborder="0"></iframe> В Челябинске прошел детский Бессмертный полк.Инна КУМЕЙКО

— Бессмертный полк в детском саду мы проводим впервые. И предложили нам его провести ребята из старшей группы — те, у кого есть взрослые братья и сестры, которые встают в строй Бессмертного полка. Мы, конечно, идею поддержали: детям о Великой Отечественной войне рассказываем. Они знают как важен. День Победы. И родители идею поддержали. Принесли пилотки, бескозырки, прикрепили детворе на курточки и рубашки Георгиевские ленты, — рассказала заведующая детсадом Наталья Байрамова.

Дети сами предложили воспитателям провести акцию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздник дети репетировали сразу после 8 Марта: заучивали слова песен и стихи, маршировать учились. А уж последние три дня репетировали постоянно, с перерывом на обед, сон и прогулки.

На «торжественное построение» вышли воспитанники младших, средних и подготовительных групп. Ясельки приветствовали старших товарищей флажками и шариками со своих участков для прогулок.

У воспитанников детского сада на северо-западе Челябинска сегодня был большой праздник.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Садик у ледовой арены «Трактор» большой, состоит из двух просторных зданий. И пока часть воспитанников ликовала в строю «Бессмертного полка», дети из второго садика играли в «Зарницу».

Маленькая Алиса с портретом своего прапрадедушки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ