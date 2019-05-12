Рок-концерт, шоу байкеров и мастер-класс по парфюмерии: афиша на «Ночь музеев-2019» в Челябинске

В субботу, 18 мая, музеи Челябинска будут работать всю ночь. В этот день по всей стране начнется одно из главных событий года «Ночь музеев-2019». Это настоящий праздник для посетителей, потому что самые интересные выставки, мастер-классы, экскурсии будут бесплатными или по низкой цене. Рассказываем, чем в этом году будут удивлять сотрудники челябинских музеев.

ИСТОРИЧЕСКИЙ (КРАЕВЕДЧЕСКИЙ) МУЗЕЙ

Насыщенная программа начнется в 18:00. На центральной площадке музея можно будет увидеть исторические танцы ХХ века от студии «Гаттака». Гости смогут узнать, как тот или иной танец повлиял на культуру и социальный уклад, полюбоваться красивыми костюмами, и, конечно же, потанцевать.

Посетителям проведут интерактивные занятия по выставкам «Легендарный Калашников» и «Дети капитана Гранта». А также — экскурсию по постоянной экспозиции от «оживших героев».

В 20 часов стартуют экскурсии «Сад камней. Ночная прогулка», вечерняя экскурсия на крыше музея «Ночной Челябинск. Огни большого города».

В это же время гостям покажут спектакль «Я на границе тебя. Ты на границе меня», который был поставлен режиссером Олегом Хаповым для международного фестиваля «Дебаркадер-2018».

На десерт к мероприятию присоединится челябинский мотоклуб WINGS. Байкеры покажут зрелищное экстремальное шоу на парковке возле музея. Завершится «Ночь в музее-2019» рок-концертом. На нем выступят ветераны уральского рок-н-ролла — группы «Откровение», «Резиновый дедушка», «Зеленая миля» и молодые музыканты. Концерт начнется в 20:00.

По традиции в «Ночь музеев» «краеведческий» будет принимать подарки. Можно подарить музею любые предметы старины, имеющие культурную, историческую и художественную ценность. Например, уральское литье из чугуна, работы челябинских художников, исторические печати и документы, военную форму, национальные костюмы и прочее.

Адрес музея: ул. Труда, 100.

Все мероприятия можно посетить по единому билету, его стоимость 150 рублей. Вход на рок-концерт свободный. Подробное расписание появится на сайте музея в ближайшие дни.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Картинная галерея (ул. Труда, 92А)

Здесь в течение всего дня будут проходить открытая реставрация, мастер-класс по рисованию, знакомство с настольными играми народов России.

В 12 часов начнется экскурсия-променад «Александр Дейнека в Челябинске». Гости посетят театр оперы и балета им. М. И. Глинки и познакомятся с росписями по эскизам Дейнеки.

В 13 часов состоится концерт российской оперной певицы, народной артистки РФ Натальи Заварзиной.

Еще в музее пройдет мастер-класс по парфюмерии, начало в 14:30. А также мастер-класс, и лекция по истории макияжа — начало в 17 часов.

В 16 часов Старший научный сотрудник Галина Медведева прочтет лекцию «Ты смотришь на меня со старого портрета...». Завершится «Ночь в музее» моноспектаклем актера НХТ Александра Майера по стихам Сергея Есенина «О верю, верю, счастье есть!». Он начнется в 19 часов.

Зал им. архитектора Е.В. Александрова (пл. Революции, 1)

В течение дня будут идти мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по выставкам «Уральский павильон», «Когда простым и нежным взором...».

В 12 часов начнутся мероприятия музея занимательной науки «Экспериментус». В это же время будет идти лекция «Жизнь и творчество Павла Бажова».

В 19 часов можно будет посетить лекцию-концерт к 130-летию со дня рождения Александра Вертинского. А с 21 до 23 часов — концерт рок-группы Proteus.

Для детей до 18 лет вход на все мероприятия свободный. Стоимость единого билета для взрослых — 150 рублей.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

Театры тоже поддержат «Ночь музеев-2019» в Челябинске. Например, в молодежном театре состоится премьера комедии «В Москву — разгонять тоску» по рассказам Николая Коляды. Начало показов в 18, 20 и 22 часа. 19 мая в 18 часов. Цена билета — от 500 руб.

Адрес театра: Кирова, 116