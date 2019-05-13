Задай вопрос доктору: какие секреты раскроет генетическое исследование

Все больше людей задаются вопросами о генетической наследственности. Интересно, что приготовили гены каждому из нас?

Гены — это короткие участки ДНК, которые определяют характеристики любого живого организма. Многие заболевания передаются именно на генетическом уровне. Инновации современного мира позволяют за считанные часы и минуты узнать о всех комбинациях наших генов.

Современной наукой было доказано, что неблагоприятные факторы, влияющие на наследственность можно и нужно корректировать.

Именно поэтому сегодня так быстро развиваются генетические исследования — комплекс мероприятий по изучению и выявлению наследственных заболеваний.

Сегодня у вас есть возможность задать вопрос врачу генетику ДНК Клиники, кандидату биологических наук Ольге Глебовне Площанской.

Вы сможете задать вопросы по следующим темам:

• Пренатальный скрининг или генетические обследования при беременности;

• Установление отцовства;

• Генетические заболевания у детей и взрослых;

• Генетические анализы;

• Наследственные заболевания (генетическая предрасположенность);

• Генетические мутации;

• Риски невынашивания беременности;

• Спортивная генетика (предрасположенность ребенка к виду спорта).

ДНК Клиника — участник проекта народного голосования «Клиника года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

www.dnk74.ru

ВКонтакте

На правах рекламы