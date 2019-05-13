Задай вопрос доктору: какие секреты раскроет генетическое исследование
Все больше людей задаются вопросами о генетической наследственности. Интересно, что приготовили гены каждому из нас?
Гены — это короткие участки ДНК, которые определяют характеристики любого живого организма. Многие заболевания передаются именно на генетическом уровне. Инновации современного мира позволяют за считанные часы и минуты узнать о всех комбинациях наших генов.
Современной наукой было доказано, что неблагоприятные факторы, влияющие на наследственность можно и нужно корректировать.
Именно поэтому сегодня так быстро развиваются генетические исследования — комплекс мероприятий по изучению и выявлению наследственных заболеваний.
Сегодня у вас есть возможность задать вопрос врачу генетику ДНК Клиники, кандидату биологических наук Ольге Глебовне Площанской.
Вы сможете задать вопросы по следующим темам:
• Пренатальный скрининг или генетические обследования при беременности;
• Установление отцовства;
• Генетические заболевания у детей и взрослых;
• Генетические анализы;
• Наследственные заболевания (генетическая предрасположенность);
• Генетические мутации;
• Риски невынашивания беременности;
• Спортивная генетика (предрасположенность ребенка к виду спорта).
ДНК Клиника — участник проекта народного голосования «Клиника года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.
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ИСТОЧНИК KP.RU