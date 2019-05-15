2019-05-16T07:20:23+03:00
Общество

Студентка-химик из Челябинска придумала косметику будущего

И собирается покорить с ее помощью бьюти-мир
Ирина ГОЛЛАЙ
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Настя следит за собственной внешностью и уверена, что сумеет выгодно подчеркнуть красоту других. Фото: соцсети.Настя следит за собственной внешностью и уверена, что сумеет выгодно подчеркнуть красоту других. Фото: соцсети.
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Туалетные столики современных красавиц ломятся от кремов, пенок и гелей. А проблем с кожей не становится меньше.

— Экология виновата! — сокрушаются дамы.

— Дело не в этом, — считает 19-летняя студентка Анастасия Федосова. — Просто косметика сейчас не та.

Как и все девушки, Настя следит за собственной внешностью. Даже закончила курсы визажа. А пока красила подруг, заметила: дорогая косметика не гарантирует результат. Часто она не справляется с прыщами, звездочками из сосудов, с расширением пор.

И тогда Настя задумала создать свою идеальную формулу.

ВМЕСТО ХИМИИ — ЗЛАКИ И ТРАВЫ

— Сразу отказалась от консервантов, эмульгаторов и силиконов, которые продлевают срок жизни кремов, и сделала ставку на натуральные ингредиенты: злаки, травы и глину, — говорит Настя. — Я не стала включать в рецептуру экзотические элементы — они бы сделали косметику дорогой. Основой масок и скрабов стали гречка, овес. Моя косметика получилась рассыпчатой. Порошки, правда, перед употреблением следует развести: скраб — водой, маску — маслом.

Анастасии помог в работе опыт химического кружка. Еще школьницей она занималась наукой и пропадала в лаборатории. В 17 лет получила патент на технологию, по которой из отходов химпроизводства можно получить новые вещества. Вместе с научным руководителем Настя пытается монетизировать этот проект.

Первую прибыль начала приносить и косметика.

ОЦЕНИЛИ В СКОЛКОВО

Год назад Настя презентовала свою косметику на конкурсе стартап проектов Сколково. Тогда эксперты заметили: у сыпучих новинок отличный потенциал и посоветовали оставить заявку на их сайте.

— Слишком много формальностей, к тому же позже придется делиться процентом от прибыли. Я пошла своим путем, — говорит Настя. — Вложила свои деньги, плюс родители помогли. На первую партию косметической линии ушло 100 тысяч рублей.

Первая партия скрабов и масок разлетелась на презентации. Фото: соцсети.

Первая партия скрабов и масок разлетелась на презентации. Фото: соцсети.

Из одной комнаты в своей квартире девушка сделала лабораторию. Нашла поставщиков. Например, минеральные компоненты ей везут из США — только там такой мелкий помол. Разработала дизайн нового бренда, занялась его продвижением. Во время первой презентации пробная партия косметических средств разлетелись.

ПУДРА НЕ БОИТСЯ ВОДЫ

Сейчас косметика Анастасии Федосовой проходит сертификацию. Скоро она появится в магазинах. А студентка-химик уже готовит к выпуску первую на рынке пудру, не боящуюся воды. Это просто находка для тех, кто занимается спортом.

— Многие девушки берут косметику на тренировки в спортзал и бассейн. Там тональные крема растекаются по лицу. Я подумала: нужно с этим бороться, и создала спортивную пудру, — говорит Настя.

Обычно пудру делают на основе талька. Настя использовала слюду. Такая пудра поры не забивает, но защищает от хлора в бассейне и пыли на улицах. Да и смотрится на лице не как маска, а словно вторая кожа.

Анастасия уже ищет инвесторов для производства спортивной косметики и собирается продавать ее в интернете и в магазинах спортивной одежды.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Доцент кафедры дерматовенерологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Юлия Кудревич:

— Задумка интересная. Сухую косметику можно хранить достаточно долго без консервантов. Тот же овес обладает не только питательным, но и противовоспалительным, противозудным действием, его экстракт используют при уходе за кожей при атопическом дерматите.

Не стоит также забывать, что вся косметика работает на поверхности кожи, поэтому природные ингредиенты дадут больший эффект у молодых. Они питают, увлажняют кожу, выступают как антиоксиданты. У женщин в возрасте внешний вид меняется из-за целого комплекса изменений в коже, подкожной клетчатке, тонусе мышц лица и даже изменения положения нижней челюсти. Для них природная косметика не так эффективна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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