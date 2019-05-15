Татуированный бородатый мужик стал мастером маникюра в Челябинске

Пост Владимира Борисенко порвал соцсети.

— Все думал, как подать это. Почти все майские я не отдыхал, а учился на нэил-мастера (мастер маникюра — прим. автора). Недавно я задумался: что бы я делал, если бы остался без работы? И ничего толкового не придумал: я ничего не умею. Юридическое образование, которое я получил восемь лет назад, никому не нужно, как и мне, — написал он в своем блоге.

Этот твит собрал пять тысяч лайков и 385 ретвитов, хотя у Владимира всего 700 подписчиков.

— Я не ожидал, что привлеку этим столько внимания. Думал, что максимум друзья отреагируют. А мне стали писать десятки незнакомых людей!, — признался Владимир журналисту газеты «Комсомольская Правда» — Челябинск.

Каждый следующий пост также заходил на ура. «Мужик, удачи тебе!», «Ваще красава!», «У тебя отбоя от клиентов не будет!» — писали люди. Причем и девушки, и мужчины. На сотни одобрительных комментариев я нашла только один «Не позорься», на который никто и внимания не обратил.

Работа Владимира. Фото из личного архива героя материала.

ИСПЫТАЛ МАНИКЮР НА СЕБЕ

— Если вы живете в Челябинске и вам нужен маникюр, а также вы готовы потратить от трех до шести часов (быстрее пока не умею) — напишите мне. Стоить это будет недорого, да и все деньги пойдут на аренду рабочего места. Мне пока что нужен только опыт.

Я не только девушек имею ввиду. Пацаны, я и вам могу маник сделать. Без шуток, это норм тема. Руки выглядят гораздо аккуратнее. Фоткаешься с пивом в баре, а на фото — руки чистые. Круто же! — написал Владимир у себя в «Твиттере», и понеслось.

Желающих оказалось немало. Но у Вовы есть основная работа — он трудится менеджером по продаже сварочного и строительного оборудования. Поэтому маникюру может посвящать только выходные, и больше двух клиентов в день не берет.

Несмотря на небольшой опыт, Владимир уже столкнулся с одной распространенной проблемой нэил-мастеров: клиентка записалась, но не пришла, не предупредила, телефон отключила. Классика жанра...

— Сначала я рассердился. Позвонил знакомой девушке из нашей сферы. Она сказала: такое бывает — смирись. Ну и я, раз уж так вышло, сделал маникюр себе. Правда, хорошо получилась только одна рука. Левой работать неудобно, так как я правша. Вот сейчас сижу с одной хорошо сделанной рукой и одной недоделанной. Ну да, не очень комфортно, — улыбается Владимир.

Работать с ножницами оказалось сложнее, чем думал Владимир. Фото из личного архива героя материала.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ДИПЛОМ ЮРИСТА

— Вы же творческий человек! Зачем на юриста учиться пошли?

— В школе мне нравилось обществознание, и мама предложила на юридический поступить. Мне тогда 15 лет и образованием я вообще особо не интересовался — пошел «на автомате». Закончил Челябинский юридический техникум, поступил на юрфак в ЧелГУ. Но после первого курса понял, что это вообще не мое. Но деньги были уже уплачены, доучился до конца. Даже диплом на отлично защитил.

Потом я столкнулся с проблемой: юристов берут на работу только с опытом. А где его взять? Три месяца я поработал по специальности в одной мелкой конторе. Ушел, когда мне выплатили не всю зарплату.

В поисках работы каждый день висел на сайтах с вакансиями. Так устроился менеджером по продаже сварочного оборудования. А ведь я тогда не знал даже, что такое болгарка. Но научился и работаю уже семь лет. Кстати, в это время я и забился татуировками.

— А почему решили сменить такую мужскую сферу именно на нэил-дизайн?

— Да, никто не ожидает, что татуированный бородатый мужик будет делать «ноготочки». Как-то я смотрел одно телешоу, в котором надо было угадать профессию человека. И мужик лет 40 с внешностью заводчанина оказался мастером маникюра. Я подумал: «А что так можно было?» И загорелся идеей. На самом деле, решиться было легко. У меня много подруг этим занимаются. Некоторые из них зарабатывают на ноготочках 50 — 60 штук в месяц. Они меня поддержали, дали советы. Я еще только набиваю руку, поэтому уходить с основной работы не планирую. Но запасной вариант всегда надо иметь.

— Оправдались ожидания от новой профессии?

— Мне это нравится. Но работа оказалась сложнее, чем я думал. В том числе и физически. Например, до осознания того, что можно крутить руку клиента, как тебе нужно, я чуть было не убил спину с шеей. Домой приходил в таком состоянии, будто весь день вагоны разгружал.

Владимир — конечно, не первый мужчина в России, кто занялся маникюром. В Москве и Питере есть семейные пары, вместе работающие в нэил-индустрии, а один специалист мужского пола даже обучает этому делу девушек. Но чтобы решиться на такую профессию мужчине в Челябинске, согласитесь, нужна смелость.

Кто бы подумал, что человек на фото - мастер маникюра?! Фото из личного архива героя материала.

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