Учителя литературы, который вызывал духов прямо на уроке, уволили из школы в Челябинской области

В центре очередного педагогического скандала оказался 32-летний учитель литературы из села Нижняя Санарка под Троицком. Чтобы привлечь внимание учеников к своему предмету, Николай Летин провел спиритический сеанс на уроке. Это стоило ему работы, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

ЧИТАЛ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО КЛАССИКА

Педагог начертил на доске магические символы, а потом прочитал заклинание. Школьники сняли это на видео и выложили в соцсети. После того, как странный ролик попался на глаза директору, Николая уволили из школы.

— Говорят, не бывает скучных предметов, зато бывают скучные учителя. Я старался сделать свои уроки максимально интересными. Дети любят массовую культуру. Я всего лишь хотел привлечь их внимание к своему предмету, говоря на их языке. Не учел я тот факт, что мои подопечные уважают только тех, кто орет на них, а круг интересов большинства ограничен компьютерными играми и дешевыми знаменитостями, — написал позже в своем блоге Николай Летин.

По словам Николая, напугавшие взрослых слова он взял из книги классика мировой литературы Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху». Детям он проичитал заклинание вызова вымышленного чудовища Ктулху. Сам персонаж весьма популярен в массовой культуре и даже стал интернет-мемом.

— Словом, учителя литературы уволили за то, что читал детям книги, — иронизирует Николай.

Кстати, сам Николай из семьи педагогов. Его дед был директором школы, тетя — учителем английского. Николай долго работа в СМИ, вел свою арт-студию, занимался политическим блоггингом, а потом согласился на предложение уйти в школу: решил «вернуть долг Вселенной», передать свои знания детям.

«ВЕСТИ УРОКИ ПРИДЕТСЯ РОБОТАМ»

Между тем, личностью педагога заинтересовалась прокуратура. В ведомстве изучили новостную ленту учителя на его страничке в социальных сетях и нашли непристойные фото, незензурную лексику. За это педагога привлекли к дисциплинарной ответственности. Николай утверждает, что практически все «непристойности» — старые мемы из папки «Сохраненные фото». На самой же страничке немало материалов по русскому языку и литературе, выложенных для ребят.

Защищая себя, Николай Летин пояснил журналистам, что все сомнительные элементы появились до того, как в России ввели наказание за репосты. Сегодня педагог намерен восстановиться на работе и общает судиться с ребятами, снявшими его на видео в классе.

— Идя на поводу у родителей, директор школы только разжигает их аппетит. Если посмотреть на ситуацию шире, становится страшно. Низведение профессии учителя до уровня «обслуги» не просто аморально, но и очень опасно. Дети пользуются своей безнаказанностью и устраняют неугодных учителей. Впрочем, дело не в детях. А в том, что скоро вести уроки у школьников придется роботам — у них нет личной жизни, — делает вывод Николай Летин.

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