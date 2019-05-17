«Все говорят, что у меня есть папик»: красотки из Челябинска борются за корону MISS MAXIM 2019

Ежегодный конкурс красоты журнала MAXIM являет стране сотню идеальных женских тел и очаровательных лиц. В этот раз по результатам заочного тура в ТОПе оказались две челябинки: Мария Лепеть (на фото слева) и Инна Хазова (справа). А Анастасии Цибарской не хватило до попадания в следующий тур совсем чуть-чуть. Но у нее еще есть шанс. Если кто-то из горячей сотни не сможет поехать на очный кастинг, пригласят ее.

Народное голосование проходило в формате «Кто горячее?!» В итоге Мария оказалась на 46-м месте в рейтинге, а Инна — на 77-м. 7 июня девушки примут участие в фотокастинге в Москве. Так красавицы докажут, что они настоящие, а не «фотошоп». 10 финалисток попадут на страницы сентябрьского номера журнала. А фото самой горячей девушки украсит обложку глянца.

МАРИЯ ЛЕПЕТЬ

Мария обладает яркой внешностью. Фото из личного архива героини материала.

Еще недавно Мари (так зовут девушку друзья) работала управляющей сетью мебельных салонов. А потом стала моделью Playboy.

Мария — девушка яркая, похожая на сказочный персонаж. Она покрасила волосы в ярко-розовый цвет еще до того, как это стало мейнстримом. И даже хотела сделать себе заостренные ушки — как у эльфа.

Мария - модель Playboy. Фото из личного архива героини материала.

— Но однажды я представила, как мой будущий ребенок в садике рисует маму с ушами эльфа — над ним же будут все смеяться! Поэтому я пожалела ребенка. Операцию все же сделала, но не уши, а грудь, — рассказала Мария журналисту газеты «Комсомольская Правда» — Челябинск».

Мария говорит, что не будет сниматься полностью обнаженной. Фото с сайта miss.maximonline.ru

Полный рассказ красавицы о себе читайте в материале «Откровения модели Playboy: «Мы не порнозвезды!»

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Кстати, в прошлом году Мария также вошла в ТОП-100 журнала MAXIM, но на кастинг не поехала — не захотела сниматься обнаженной.

ИННА ХАЗОВА

Фирменный кошачий взгляд. Фото с сайта miss.maximonline.ru

Фирменный кошачий взгляд Инны сделал ее фото узнаваемыми на просторах Интернета. Однако, модель говорит, что съемки для нее — лишь хобби. Вот стать врачом — мечта с детства. Девушка учится в медицинском институте. А еще играет на фортепиано и в шахматы, пишет стихи.

Инна Хазова. Фото с сайта miss.maximonline.ru

Когда местные СМИ написали об участии челябинок в кастинге MAXIM, некоторые горожане высказались об этом не самыми приятными словами. Инна ответила в соцсети по поводу нетактичных комментариев.

Девушка играет в шахматы и пишет стихи. Фото с сайта miss.maximonline.ru

— Не думала, что на всех девчонок, и на меня в частности, прольется такая волна негатива из-за того, что мы просто подали заявку на участие в конкурсе. Я искренне не понимаю, что я сделала такого тем людям, которые это пишут. Оценили все, начиная от моей внешности, закачивая моей личной жизнью. Кстати, такие открытия для себя сделала. Вы вот, например, знали, что у меня есть папик? А они говорят, что есть. А еще, что у меня много бабок, свободного времени, и я шикую.

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khazova.model Простите, я не хочу сегодня ничего писать, как обычно. Я просто скину фото, о котором я долго мечтала и пыталась осуществить года полтора точно Гигантское, неземное спасибо моей вечно-крутой команде: @lijulia03 и @belyaev.photo Как вам мои веснушки? . . . . #love #instagood #me #cute #tbt #photooftheday #instamood #iphonesia #tweegram #picoftheday #igers #girl #beautiful #instadaily #summer #instagramhub #iphoneonly #follow #igdaily #bestoftheday #happy #picstitch #tagblender #jj #sky #nofilter #fashion #followme #fun #sun

А теперь поговорим без купюр. У меня денег хватает только на старенькую однокомнатную квартирку, но иногда я вкусняшки себе покупаю. У меня есть стипендия, и я частенько зарабатываю на съемках, пытаюсь на всем экономить. Из-за того, что учусь круглосуточно, у меня совсем нет времени тратить деньги. Могу иногда позволить себе купить новое платье или сходить в кафе. Я не бедствую, но и не шикую, как пишут. Меня чужое мнение не очень то и заботит, просто я не люблю ажиотаж вокруг себя, — написала Инна в своем Instagram.

АНАСТАСИЯ ЦИБАРСКАЯ

Анастасия Цибарская. Фото с сайта miss.maximonline.ru

Про Настю меньше всего информации — ее профили в соцсетях закрыты.

Девушка родилась в Озерске, сейчас живет в Челябинске. В детстве мечтала стать стюардессой и моделью Victoria's Secret. Занималась танцами и многими видами спорта.

В прошлом году Анастасия пробилась в ТОП-100 MISS MAXIM, но по результатам очного конкурса не попала в десятку. Быть может, в этот раз получится наоборот.

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