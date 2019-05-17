Трогательная встреча: потерявшаяся собака узнала своего человека после трех лет разлуки
Кинолог из Челябинска Денис Панов три года назад потерял свою любимицу по кличке Лиса. Лабрадор шоколадного окраса бесследно пропала во время прогулки в мае 2016 года. Это произошло в лесу в районе мелькомбината. Собака убежала от хозяина в кусты и больше не вернулась.
Лиса — опытный сотрудник Российского союза спасателей. На ее счету несколько спасенных жизней. По следу она находила людей, которые заблудились в лесу. За достижения ее награждали грамотой от регионального министерства экологии.
Раньше Лиса по следу находила людей, которые заблудились в лесу. Фото: из личного архива Дениса Панова.
На помощь в поисках пришли друзья Дениса. Вместе они несколько раз прочесали район, где пропала Лиса. Совершенно незнакомые люди помогали расклеивать по городу объявления, о пропаже собаки сообщили в соцсетях и по телевидению. Денис был готов отдать любые деньги за информацию о ее местонахождении. Однако, долгие поиски к успеху не привели. Время шло, и горе понемногу утихало. Денис взял другую собаку. Она прошла обучение и аттестацию.
Спустя три года Денис уже и не надеялся, что когда-нибудь увидит свою Лису.
Беглянку в другом конце города возле заводской проходной случайно обнаружила жительница Челябинска. Она обратила внимание на неухоженного лабрадора. Он бегал на территории промзоны как неприкаянный. Девушка сфотографировала его и выложила в соцсети — вдруг отзовется хозяин.
Так Лиса выглядит сейчас. Фото: Екатерина Шамгулова.
— Увидев это сообщение, я обратила внимание, что у собаки есть клеймо. По нему можно определить, какому заводчику принадлежит собака. Когда мы его расшифровали, оказалось, что у заводской проходной нашли Лису, — рассказывает владелица челябинского питомника лабрадоров Екатерина Шамгулова.
Денис Панов не поверил, когда ему позвонили.
— Вы уверены, что это не ошибка? Прошло уже 3 года, — растерялся хозяин.
Трогательная встреча состоялась в тот же день в ветклинике, куда доставили найденного на улице лабрадора.
Пропавшая служебная собака встретилась с хозяином после трех лет разлуки.Видео: Челябинское отделение общественной организации «Российский союз спасателей»
Лиса сразу узнала хозяина, а вот Денис от волнения немного растерялся. Но через несколько секунд они уже обнимались. Собака вспомнила все команды и послушно их выполнила.
Лиса сразу узнала хозяина. Фото: из личного архива Дениса Панова.
— До сих пор не могу поверить! -говорит Денис Панов, — Лиса уже дома. С ней все в порядке. Будет ли она дальше служить в Союзе спасателей, пока сказать сложно.
Где все это время находилась собака, никто не знает. Судя по всему, Лиса жила у людей. Об этом свидетельствует ошейник, в котором ее нашли. Скорее всего, ее держали во дворе частного дома. Шерсть у нее выгорела на солнце, значит, она много находилась на улице. Что мешало людям прочитать клеймо и выйти на заводчиков, непонятно.
Лиса — опытный сотрудник Российского союза спасателей.
КСТАТИ
Почему натренированная собака могла потеряться в лесу
Как служебная собака, которая работает спасателем, могла сбежать от хозяина и не найти дорогу домой? Мы спросили об этом специалиста.
— Собака натренирована на поиск людей. Найти заплутавшего в лесу человека и дорогу домой из одного района города в другой — это разные вещи, — объясняет глава челябинского питомника лабрадоров Екатерина Шамгулова.
Возможно, собака в лесу погналась за каким-нибудь зверьком или увлеклась игрой. А когда опомнилась, было уже поздно.
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Как отпускают на волю диких животных из приюта после лечения
Рассказывает известный челябинский ветврач и зоозащитник Карен Даллакян
Как отпускают на волю диких животных из приюта после лечения
ИСТОЧНИК KP.RU