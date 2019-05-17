2019-05-17T13:50:10+03:00
Общество

Трогательная встреча: потерявшаяся собака узнала своего человека после трех лет разлуки

Лабрадор-спасатель по кличке Лиса из Челябинска пропала во время прогулки. Ее нашли по особой примете
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Денис Панов и Лиса. Фото: из личного архива Дениса Панова.Денис Панов и Лиса. Фото: из личного архива Дениса Панова.

Кинолог из Челябинска Денис Панов три года назад потерял свою любимицу по кличке Лиса. Лабрадор шоколадного окраса бесследно пропала во время прогулки в мае 2016 года. Это произошло в лесу в районе мелькомбината. Собака убежала от хозяина в кусты и больше не вернулась.

Лиса — опытный сотрудник Российского союза спасателей. На ее счету несколько спасенных жизней. По следу она находила людей, которые заблудились в лесу. За достижения ее награждали грамотой от регионального министерства экологии.

Раньше Лиса по следу находила людей, которые заблудились в лесу. Фото: из личного архива Дениса Панова.

Раньше Лиса по следу находила людей, которые заблудились в лесу. Фото: из личного архива Дениса Панова.

На помощь в поисках пришли друзья Дениса. Вместе они несколько раз прочесали район, где пропала Лиса. Совершенно незнакомые люди помогали расклеивать по городу объявления, о пропаже собаки сообщили в соцсетях и по телевидению. Денис был готов отдать любые деньги за информацию о ее местонахождении. Однако, долгие поиски к успеху не привели. Время шло, и горе понемногу утихало. Денис взял другую собаку. Она прошла обучение и аттестацию.

Спустя три года Денис уже и не надеялся, что когда-нибудь увидит свою Лису.

Беглянку в другом конце города возле заводской проходной случайно обнаружила жительница Челябинска. Она обратила внимание на неухоженного лабрадора. Он бегал на территории промзоны как неприкаянный. Девушка сфотографировала его и выложила в соцсети — вдруг отзовется хозяин.

Так Лиса выглядит сейчас. Фото: Екатерина Шамгулова.

Так Лиса выглядит сейчас. Фото: Екатерина Шамгулова.

— Увидев это сообщение, я обратила внимание, что у собаки есть клеймо. По нему можно определить, какому заводчику принадлежит собака. Когда мы его расшифровали, оказалось, что у заводской проходной нашли Лису, — рассказывает владелица челябинского питомника лабрадоров Екатерина Шамгулова.

Денис Панов не поверил, когда ему позвонили.

— Вы уверены, что это не ошибка? Прошло уже 3 года, — растерялся хозяин.

Трогательная встреча состоялась в тот же день в ветклинике, куда доставили найденного на улице лабрадора.

Пропавшая служебная собака встретилась с хозяином после трех лет разлуки.Видео: Челябинское отделение общественной организации «Российский союз спасателей»

Лиса сразу узнала хозяина, а вот Денис от волнения немного растерялся. Но через несколько секунд они уже обнимались. Собака вспомнила все команды и послушно их выполнила.

Лиса сразу узнала хозяина. Фото: из личного архива Дениса Панова.

Лиса сразу узнала хозяина. Фото: из личного архива Дениса Панова.

— До сих пор не могу поверить! -говорит Денис Панов, — Лиса уже дома. С ней все в порядке. Будет ли она дальше служить в Союзе спасателей, пока сказать сложно.

Где все это время находилась собака, никто не знает. Судя по всему, Лиса жила у людей. Об этом свидетельствует ошейник, в котором ее нашли. Скорее всего, ее держали во дворе частного дома. Шерсть у нее выгорела на солнце, значит, она много находилась на улице. Что мешало людям прочитать клеймо и выйти на заводчиков, непонятно.

Лиса — опытный сотрудник Российского союза спасателей.

Лиса — опытный сотрудник Российского союза спасателей.

КСТАТИ

Почему натренированная собака могла потеряться в лесу

Как служебная собака, которая работает спасателем, могла сбежать от хозяина и не найти дорогу домой? Мы спросили об этом специалиста.

— Собака натренирована на поиск людей. Найти заплутавшего в лесу человека и дорогу домой из одного района города в другой — это разные вещи, — объясняет глава челябинского питомника лабрадоров Екатерина Шамгулова.

Возможно, собака в лесу погналась за каким-нибудь зверьком или увлеклась игрой. А когда опомнилась, было уже поздно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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