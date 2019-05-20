Часовни в сквере у ЮУрГУ не будет

В университетском скверике по ул. Тернопольской будет два фонтана, афмитеатр, зеленый пляж-поляна, качели. И еще многое чего. А вот часовни, ставшей своеобразным камнем раздора среди челябинцев, в сквере напротив главного корпуса ЮУрГУ не будет.

СКВЕР НА УЛ. ТЕРНОПОЛЬСКОЙ

— От фонтанов в классическом смысле слова мы отказываемся. Со стороны пр. Ленина появятся два сухих искусственных источника. То есть, струи воды будет бить из плоскости. Таких фонтанов очень много в Европе, в Москве, — говорит глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Огромная чаша фонтана со стороны ул. Сони Кривой превратится в амфитеатр лектория. В этом году углубление облагородят облицовочным камнем, а внутрь поместят скамьи. В бочках и вазах расставят цветы. Ржавые трубы фонтана уберут.

Выщербленная цементная плитка в сквере заменится на тротуарную.

Позади елок со стороны ул. С. Кривой, появится лужайка для отдыха на траве. А чтобы ее не вытоптали, уложим экоплитку. Это фигурная плитка, сквозь узоры которой прорастает трава.

Под огромными елями в сквере установят «одиночные» скамьи для любителей уединения.

Сроки: июль — ноябрь 2019 года.

БУЛЬВАР ПО ПР. ЛЕНИНА

В июле планируется реанимация бульвара по пр. Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Володарского.

В 70-е годы «зеленой стрелкой» бульвара длиной в 1,5 км занимались лучшие архитекторы и ландшафтники Челябинска. Автор проекта, Дина Берштейн, получила Государственную премию. Здесь высажены десятки пород деревьев и кустарников. Например, экзотический тамариск, ветви которого весной покрываются дивным розовым цветочным туманом.

Все деревья, кустарник и газоны сорхранят. Тропиночная сеть на бульваре устроена грамотно, нужно вымостить плиткой три «народных» тропы.

Сквер возле ресторана "Уральские пельмени". Проект.Фото: Ольга АНТОНОВА

ПАРКОВКИ УБЕРУТ

Автор проектов Василий Важенин настоял: парковок вдоль бульвара на пр. Ленина будет меньше.

Например, исчезнет парковка на пересечении пр. Ленина и ул. Лесопарковой со стороны студенческой поликлиники.

— Здесь будет Площадь Науки, с озеленением и удобными скамьями. А с помощью оригинальной тротуарной плитки мы выложим изображение Альберта Энштейна. То, где ученый всему миру показывает язык.

Сдвинется парковка у главного корпуса ЮУрГУ, чтобы восстановить тротуар.

АЛОЕ ПОЛЕ

Здесь идет вторая очередь благоустройства. У площадки тренажеров и на вымощенной площадке у храма Александра Невского появятся лавки и урны.

Высадят деревья-крупномеры (липы, клены), кустарник (спирея японская), многолетние цветы (хоста).

Уложат резиновое покрытие на тренажерной площадке. Сделают освещение.

СЕВЕР НА УЛ. ДОВАТОРА — ВОРОВСКОГО

На месте Доваторского рынка сделают тихую зеленую зону. Замостят тротуарной плиткой, сджелают уличное освещение, установят парковые скамейки.

КТО БУДЕТ УХАЖИВАТЬ?

— Все 14 скверов Центрального района — на нашем балансе. Контракты на содержание заключаем посезонно: так подрядчика проще контролировать. С санитарным содержанием последние два года мы ситуацию выровняли, жалоб на чистоту почти нет, — говорит Ереклинцев.

Цена вопроса капитального ремонта скверов — средства из областного бюджета — 205 млн руб.