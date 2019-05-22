2019-05-22T14:39:33+03:00
Спорт

Самый забивной игрок сборной России родом из Челябинска

На чемпионате мира воспитанник «Трактора» уже забросил семь шайб [как играют южноуральцы]
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Евгений Дадонов забивает раз за разом.Евгений Дадонов забивает раз за разом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Четверо южноуральских хоккеистов бьются за честь национальной команды. Парни помогли сборной выиграть все матчи стартовой части турнира и вывести Россию на первое место в своей группе.

У всех есть «золото» чемпионатов мира, кроме Никиты Нестерова, который в прошлом году стал чемпионом зимних Олимпийских игр. И нынче наши парни на первых ролях в сборной.

Как отличились челябинские хоккеисты на чемпионате мира 2019

00:00
00:00

Евгений Дадонов, «Флорида Пантерс»

По итогам группового этапа самый результативный игрок национальной сборной. На его счету 7 шайб. В матче с латышами и итальянцами отметился дублями.

Женя Кузнецов - любимчик наших фанатов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Женя Кузнецов - любимчик наших фанатов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз»

Забил две шайбы (дубль в матче с Италией) и сделал четыре результативные передачи. Кстати, 19 мая Женя отпраздновал на чемпионате мира свое 27-летие.

Евгений Малкин пока забил одну шайбу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Малкин пока забил одну шайбу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвиз»

Один гол в победном матче со шведами (7:4) и четыре голевых паса.

Никита Нестеров крепко держит оборону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никита Нестеров крепко держит оборону.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никита Нестеров, ЦСКА

Как и положено защитнику, больше играет на своей половине площадки. Отметился одной голевой передачей. Лидер сборной по проценту точных передач (94%), надежно играет, когда команда остается в меньшинстве.

КСТАТИ

В составе нашей дружины есть и еще один выходец из Челябинска, экс-тренер «Трактора», а ныне один из наставников сборной России Анвар Гатиятулин. Кстати, в эту пятницу Анвар Рафаилович получит награду челябинского конкурса «Комсомольской правды» «Мидиаперсона года» в номинации «Тренер года».

P.S.

В четверг, 23 мая сборная России начнет сражаться с соперниками по олимпийской системе — кто проиграл, тот вылетает. В ¼ финала наши сыграют с грозным соперником — командой США (начало матча в 18.15, время местное).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Полицейские Челябинска усилят патрули в дни Последних звонков
Пациентка с астмой умерла после назначенного ей лекарства в Челябинской области
Алексей Текслер добился от чиновников завершения субботников
За пустой холодильник горе-мамашу приговорили к исправительным работам в Челябинской области
Стала известна судьба бродячих собак, напавших на школьницу в Златоусте
В Челябинске маршрутка протаранила Kia Rio с женщиной за рулем
Продавец торгового центра в Челябинской области провалилась со второго этажа на первый
В Челябинске нейрохирурги собрали череп малышке, выпавшей из окна
Мамы с малышами замерзают в роддомах Челябинской области
Алексей Текслер провел заседание антинаркотической комиссии
В Челябинске девочка устроила танцы на подоконнике открытого окна
«Ушел в одном пиджачке». Еще один ребенок в Челябинске не ночевал дома
Девушка из Челябинска попала в рейтинг Forbes
«Полыхало на весь Парковый!» Жителей Челябинска напугал пожар
Байкер разбился на трамвайном кольце в Челябинске
В Зауралье неожиданно и эффектно открылся новый фонтан прямо на дороге
Лето будет! В Челябинск идет жаркая погода
У челябинца забрали Audi Q5 за долги по алиментам и «коммуналке»
Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Магнитогорске
Прокуратура добивается реального срока для челябинского хирурга, виновного в гибели пациентки
В Челябинске за два года сдадут 18 проблемных домов
В Челябинске ушел из жизни создатель детской хоровой школы «Молодость»
На Южном Урале пациентам с больными почками разрешили проходить гемодиализ дома
Аналитики посчитали, сколько стоит приготовить окрошку в Челябинске
Оружейники Златоуста подарят Сергею Лазареву меч с гравировкой сцен из клипа «Scream»
В Челябинской области детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка
На Южном Урале заработали вертолеты санавиации