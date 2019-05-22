Самый забивной игрок сборной России родом из Челябинска

Четверо южноуральских хоккеистов бьются за честь национальной команды. Парни помогли сборной выиграть все матчи стартовой части турнира и вывести Россию на первое место в своей группе.

У всех есть «золото» чемпионатов мира, кроме Никиты Нестерова, который в прошлом году стал чемпионом зимних Олимпийских игр. И нынче наши парни на первых ролях в сборной.

Как отличились челябинские хоккеисты на чемпионате мира 2019 00:00 00:00

Евгений Дадонов, «Флорида Пантерс»

По итогам группового этапа самый результативный игрок национальной сборной. На его счету 7 шайб. В матче с латышами и итальянцами отметился дублями.

Женя Кузнецов - любимчик наших фанатов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз»

Забил две шайбы (дубль в матче с Италией) и сделал четыре результативные передачи. Кстати, 19 мая Женя отпраздновал на чемпионате мира свое 27-летие.

Евгений Малкин пока забил одну шайбу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвиз»

Один гол в победном матче со шведами (7:4) и четыре голевых паса.

Никита Нестеров крепко держит оборону.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никита Нестеров, ЦСКА

Как и положено защитнику, больше играет на своей половине площадки. Отметился одной голевой передачей. Лидер сборной по проценту точных передач (94%), надежно играет, когда команда остается в меньшинстве.

КСТАТИ

В составе нашей дружины есть и еще один выходец из Челябинска, экс-тренер «Трактора», а ныне один из наставников сборной России Анвар Гатиятулин. Кстати, в эту пятницу Анвар Рафаилович получит награду челябинского конкурса «Комсомольской правды» «Мидиаперсона года» в номинации «Тренер года».

P.S.

В четверг, 23 мая сборная России начнет сражаться с соперниками по олимпийской системе — кто проиграл, тот вылетает. В ¼ финала наши сыграют с грозным соперником — командой США (начало матча в 18.15, время местное).

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