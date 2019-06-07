Задай вопрос доктору: женское здоровье и менопауза

Когда начинается менопауза, и как к ней подготовиться? Что такое антивозрастная медицина? Как женщине психологически подготовиться к изменениям в своем организме после 45 лет? На эти и другие вопросы читателей ответит доктор медицинских наук, врач гинеколог-эндокринолог Клиники репродуктивной медицины Елена Усольцева.

Елена Николаевна в 2000 году с отличием окончила лечебный факультет ЧелГМА. После окончания института училась в клинической интернатуре по акушерству и гинекологиина базе кафедры акушерства и гинекологии ЧелГМА, затем — в клинической ординатуре по своей специальности. В 2006 году успешно окончила аспирантуру по акушерству и гинекологии, получила научную степень кандидата медицинских наук. Диссертационная работа была посвящена проблеме диагностики, лечения и мониторинга качества жизни у женщин, страдающих постменопаузальным остеопорозом. Уже более 13 лет преподает свою специальность врачам, проходящим обучение на кафедре акушерства и гинекологии медицинского университета, курирует гинекологическое отделение, работает с пациентами на амбулаторном приеме. В 2018 г была успешно защищена докторская диссертация по теме «Качество жизни и пути его улучшения у женщин с климактерическими расстройствами».

С 2004 года Елена Николаевна является членом Российской ассоциации гинекологов-эндокринологов, с 2006 года — Российской ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии, МАРС — Междисциплинарной ассоциации по репродуктивной медицине, с 2010 года является членом WOSIAM — Всемирной ассоциации междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины, RUSIAM — Российской ассоциации междисциплинарной антивозрастной медицины. Постоянно участвует в российских и международных конференциях,посвященных женскому здоровью и антивозрастной медицине, повышает свой уровень практической подготовки в международной школе антивозрастной медицины «Anti-ageexpert» (Москва). Является дипломированным специалистом по антивозрастной медицине — это новое направление стремительно развивается во всем мире последние 15 лет. Имеет большой опыт работы с пациентами на амбулаторном приеме, занимается вопросами эндокринной гинекологии, диагностики и лечения воспалительных заболеваний органов малого таза, бесплодием, невынашиванием беременности, нарушениями менструального цикла, патологией шейки матки, молочных желез, климактерическими нарушениями, менопаузальной гормональной терапией, является сертифицированным специалистом ультразвуковой диагностики.

Елена Николаевна является автором уникальной Антивозрастной Программы, позволяющей если не остановить возраст, то существенно замедлить его нежелательные проявления и улучшить качество жизни в любом возрасте. Имеет патент на изобретение «Способ определения и прогнозирования состояния здоровья женщины в перименопаузе и постменопаузе».

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Сабит: До какого возраста можно делать эко?

Ответ: Ограничение ЭКО может быть по медицинским показаниям: это снижение или истощение яичников, которое подтверждается гормональными тестами и ультразвуковым исследованием. В любом случае нужна индивидуальная консультация специалиста.