2019-06-07T14:55:29+03:00
Здоровье

Задай вопрос доктору: женское здоровье и менопауза

На вопросы читателей отвечает доктор медицинских наук, врач гинеколог-эндокринолог клиники «Репромед» Елена Усольцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Когда начинается менопауза, и как к ней подготовиться? Что такое антивозрастная медицина? Как женщине психологически подготовиться к изменениям в своем организме после 45 лет? На эти и другие вопросы читателей ответит доктор медицинских наук, врач гинеколог-эндокринолог Клиники репродуктивной медицины Елена Усольцева.

Елена Николаевна в 2000 году с отличием окончила лечебный факультет ЧелГМА. После окончания института училась в клинической интернатуре по акушерству и гинекологиина базе кафедры акушерства и гинекологии ЧелГМА, затем — в клинической ординатуре по своей специальности. В 2006 году успешно окончила аспирантуру по акушерству и гинекологии, получила научную степень кандидата медицинских наук. Диссертационная работа была посвящена проблеме диагностики, лечения и мониторинга качества жизни у женщин, страдающих постменопаузальным остеопорозом. Уже более 13 лет преподает свою специальность врачам, проходящим обучение на кафедре акушерства и гинекологии медицинского университета, курирует гинекологическое отделение, работает с пациентами на амбулаторном приеме. В 2018 г была успешно защищена докторская диссертация по теме «Качество жизни и пути его улучшения у женщин с климактерическими расстройствами».

С 2004 года Елена Николаевна является членом Российской ассоциации гинекологов-эндокринологов, с 2006 года — Российской ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии, МАРС — Междисциплинарной ассоциации по репродуктивной медицине, с 2010 года является членом WOSIAM — Всемирной ассоциации междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины, RUSIAM — Российской ассоциации междисциплинарной антивозрастной медицины. Постоянно участвует в российских и международных конференциях,посвященных женскому здоровью и антивозрастной медицине, повышает свой уровень практической подготовки в международной школе антивозрастной медицины «Anti-ageexpert» (Москва). Является дипломированным специалистом по антивозрастной медицине — это новое направление стремительно развивается во всем мире последние 15 лет. Имеет большой опыт работы с пациентами на амбулаторном приеме, занимается вопросами эндокринной гинекологии, диагностики и лечения воспалительных заболеваний органов малого таза, бесплодием, невынашиванием беременности, нарушениями менструального цикла, патологией шейки матки, молочных желез, климактерическими нарушениями, менопаузальной гормональной терапией, является сертифицированным специалистом ультразвуковой диагностики.

Елена Николаевна является автором уникальной Антивозрастной Программы, позволяющей если не остановить возраст, то существенно замедлить его нежелательные проявления и улучшить качество жизни в любом возрасте. Имеет патент на изобретение «Способ определения и прогнозирования состояния здоровья женщины в перименопаузе и постменопаузе».

Клиники репродуктивной медицины — участник проекта народного голосования «Клиника года — 2019. Южный Урал». Для того, чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Сабит: До какого возраста можно делать эко?

Ответ: Ограничение ЭКО может быть по медицинским показаниям: это снижение или истощение яичников, которое подтверждается гормональными тестами и ультразвуковым исследованием. В любом случае нужна индивидуальная консультация специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Узнай свой ВИЧ-статус: в Челябинской области стартовала всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
Сколько новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено, кто чаще всего становится пациентами СПИД-Центра, где быстро, бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ, что такое доконтактная профилактика? На эти и другие вопросы ответили известные челябинские специалисты
Новости 24
Профилакторий, построенный на Изумрудном карьере при экс-мэре Челябинска Давыдове, продается
В Челябинске в ТРК едва не пострадала беременная женщина
Алое поле в Челябинске закроют чугуном и гранитом
В Курганской области будут давать свой «дальневосточный гектар»
Магнитогорский суд лишил отца Вани Фокина водительских прав
В Челябинске парк имени Терешковой превратят в космопорт
Здание налоговой службы загорелось в Челябинской области
Дома-долгострои в Челябинске возведут с помощью Фонда защиты прав дольщиков
Просроченный паспорт позволил женщине из Челябинской области накормить сына
«ВЭБ.РФ» готов поддержать программы обновления общественного транспорта в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте
На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей ради садоводов ограничат ремонты
Чистое небо. На ПМЭФ подписаны соглашения о сокращении выбросов предприятий в Челябинске
Проезжую часть на Свердловском проспекте перекроют до вторника
Подозреваемого в педофилии полицейского из Челябинской области заключили под стражу
Стало известно, почему в Челябинске все утро не отключали фонари
Специалисты ЧелГУ обсудили с бизнесом трудоустройство инвалидов
В Челябинской области пьяный водитель снес пешехода, вылетел в кювет и перевернулся
Урбанист Лев Владов отвоевал для челябинцев тротуар у парковки в центре города