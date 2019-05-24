Челябинск получит зеленый холм вместо свалки

СЖИГАНИЕ БЕЗ УЩЕРБА

Точку в истории, длившейся почти 70 лет, поставит «РосРАО», которая входит в госкорпорацию «Росатом». Российское правительство определило его единственным исполнителем работ, связанных с рекультивацией сложного объекта.

За десятилетия площадь свалки разрослась до полусотни гектаров. Выросла свалка и вверх - на 40 метров. Здесь покоятся миллионы кубометров отходов, которые дают треть всех выбросов в атмосферу Челябинска.

Для рекультивации возведут целое предприятие.

Свалочный газ будет подаваться насосами на систему термического обезвреживания.

- Горение происходит при температуре более 1 тысячи градусов. Вредные вещества будут обезврежены. Все оборудование пройдет государственную экологическую экспертизу, - говорит первый заместитель генерального директора «РосРАО» Дмитрий Хватков.

«СЛОЕНЫЙ ПИРОГ» ИЗОЛЯЦИИ

Во время рекультивации тело свалки обрастет несколькими слоями изоляции. Сначала на курган ляжет 40 см грунта. На него уложат гидроизоляцию. Далее - опять грунт, в последнем слое - плодородный.

Предстоит обезвредить и свалочный жидкий фильтрат. По расчетам специалистов «РосРАО», со свалки вытекает 150 кубометров стоков.

По периметру полигона построят шпунтовую стену, заглубив ее на семь метров. В нижней точке будет водоупорный глинистый слой. Фильтрат будет сливаться в 7 колодцев, откуда жидкость будет перекачиваться на очистные.

После очистки часть технической воды используют для пылеподавления на полигоне. Водой можно будет и растения поливать: их после рекультивации высадят на холме бывшей свалки.

Опасности для окружающей среды вода не представляет.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Все этапы рекультивации сопровождает экологический мониторинг.

- Мы готовы работать с общественными организациями. Показания датчиков газоанализаторов в режиме онлайн будут транслироваться в интернете. Сформируем штаб для оперативных и выездных совещаний, - заявил Дмитрий Хватков.

Специалисты «РосРАО» подчеркивают, что в задачах по рекультивации челябинской свалки будет учтен опыт ошибок при рекультивации подмосковных свалок.

Подготовительный этап рекультивации начнется уже летом.

К основной работе по обустройству инженерной инфраструктуры специалисты «РосРАО» намерены приступить после прохождения государственной экологической экспертизы - к концу 2019 г.

Весной следующего года на свалке начнутся работы по рекультивации.

Кстати, во время режима неблагоприятных метеоусловий, когда в Челябинске царит безветрие, работы на свалке будут приостанавливаться.

Минимизируют дискомфорт горожан во время работ с помощью аэрозольных пушек.

В некоторых количествах газ может выделяться еще в течение двух десятков лет. Но в это время объект будет полностью безопасен.

К 2021 году рекультивация завершится. Челябинск получит зеленый холм вместо свалки.