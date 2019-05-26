Путешествуем по Уралу: где отдохнуть жителям Челябинска этим летом

Не дали продолжительный отпуск на летний сезон или решили поберечь деньжат? Это не причина отказывать себе в путешествии по Уралу. Преимущества такого отдыха — демократичность и возможность взять тур выходного дня, чтобы в будни вернуться к делам.

Обычно, мы рассказываем исключительно о местах в нашей области. Но в этом материале решили дать место и ближайшим «конкурентам» — Екатеринбургу, Башкирии, Перми.

База отдыха

Сейчас на Южном Урале появилось обилие качественных пансионатов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Долго останавливаться здесь не будем — с самым народным вариантом отдыха все хорошо знакомы. Отметим лишь, что сейчас на Южном Урале появилось обилие качественных пансионатов. Предлагают не скудный домик с санузлом на улице, а полноценные гостиничные номера. Отдельно можно выбраться на горячие источники в Еткульском районе. Рядышком там находятся две конкурирующие фирмы с термальными бассейнами. Туда можно приехать исключительно на купания, без ночевки. Три часа — 1 100 руб.

Цены за номер в базах отдыха довольно полярны: от бюджетных 900 рублей до 15 000 рублей!

Местные развлечения

«Гардарика» - парк истории под открытым небом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Во-первых, неподалеку от Челябинска есть различные хаски-центры, конные фермы. Они же предлагают развлечения на свежем воздухе. Есть даже спортивная стрельба по взмывающем в небо тарелкам.

Во-вторых, неподалеку от города работает хороший парк «Гардарика». Это парк истории под открытым небом. Здесь воссозданы основные исторические эпохи Родины — от образование Древнерусского государства до Великой Отечественной войны. Интересно будет детям и взрослым.

Сплавы

Для сплавов часто выбирают реки Юрюзань или Исеть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Не переживайте, серьезной спортивной подготовки не понадобиться. В турфирмах понимают, что люди едут не за экстримом, а прежде за эмоциями и красотой.

Если есть целая неделя, то можете отправиться в недельный сплав по реке Агидель — это в соседней Башкирии. Но турфирма обязуется доставить вас туда на автобусе, развлекать во время сплава и вернуть в Челябинск. В программе обучение туристским навыкам: установка палатки, разведение костра, приготовление пищи на костре. Выходы на смотровые площадки, с которых открываются прекрасные виды на долину реки. Посещение пещер с наскальными рисунками.

Пеше-водный тур на Таганай и реку Ай займет восемь дней. Расстояние — почти 100 км! 56 км предстоит проплыть. Сначала поход по горной стране в окрестностях национального парка под Златоустом, а далее сплав, купания в речке, рыбалка. Посмотрите уральские водопады и Сикияз-Тамакский пещерный комплекс. Стоимость туров для взрослого около 8 000 руб.

Еще для сплавов выбирают реки Юрюзань или Исеть. Не обязательно странствовать неделю. Можно взять тур выходного дня.

Поклонникам истории

Город Сатка. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Сначала классические направления. Златоуст и Миасс. В первой — оружейные фабрики, горы, история первопромышленников. В Миассе обязателен для посещения дом купца Смирнова вместе с музеем пельменя.

Теперь к менее тривиальным вариантам. Отправляйтесь в Сатку смотреть едва ли не первую в мире гидроэлектростанцию Пороги. Далее в местный «Диснейленд» — Сонькина Лагуна. Масштаб, конечно, не тот. Но все равно приятно удивляет тем, что есть на Урале такое местечко. Останется время — покатайтесь вдоль реки Ай — отличные пейзажные фото гарантированы.

Действительно уникальную экскурсию мы отыскали в одном тюрбюро. Предлагают отправиться на Мендаркин полуостров. Его окружают озера Сунгуль и Силач. На суше находятся скальные породы причудливых форм, а в лесах спрятаны секретные дачи советских ученых. Мы не шутим! В этих краях зарождалась атомная промышленность страны. Так что будет глубокий исторический экскурс.

В гости к соседям

Готовы к долгой дороге? Тогда вам в Башкирию. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ.

Можно съездить в легендарную Кунгурскую пещеру. В конце июня — начале июля здесь проходит фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». В небо над старинным городком взмывают десятки разноцветных аэростатов.

Далматовский монастырь в Кургарской области. На территории три храма и часовня. Сейчас в монастыре живут монахи, идут службы, есть кузница, столярная и швейная мастерские. Поездка с экскурсией стоит около 1 700 руб.

Отправляемся в Екатеринбург. Музей ретро-автомобилей, аквапарк и Ельцин-центр — программа минимум. Можно отправиться в Ганину Яму и погрузиться в историю рода Романовых.

Путешествия по Уралу подходят для тура выходного дня.Фото: Андрей АБРАМОВ

Далее в Свердловской области можно посетить парк «Оленьи ручьи» — живописнейшее место. Побывать в Сысерти, в окрестностях которых расположены топонимы из сказов Бажова. Поклонникам техники — музейный комплекс УГМК. Здесь собрали артиллерию, танки, авиацию и даже поезда. Есть крытый выставочный комплекс.

Готовы к долгой дороге — тогда вам в Башкирию. Источник Кургазак, горы, витиеватые реки и национальная кухня. Опять же самый оптимальный вариант взять готовую экскурсию в бюро. Однодневная поездка обойдется около 2 000 руб.

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