5 необычных кабриолетов, которые можно купить в Челябинске
Покупать кабриолет на Южном Урале не самая практичная затея. Но эта смелый поступок!
Рев мотора, ветер в волосах… Летом можно сэкономить на кондиционере, если конечно не будет беспрестанно лить дождь.
Мы просмотрели частные объявления и выбрали на наш взгляд самые необычные модели открытых машин. Правда, на момент публикации их уже могли продать, да не суть...
Mercedes-Benz SLK-klasse
1 700 000 руб.
Открываем наш рейтинг немецкой классикой. Таких во всей России согласно официальным дилерам наберется не более тысячи штук!
Спортивный, легкий, короткий...
Аббревиатура в названии переводится как «спортивный, легкий, короткий». Последняя модель в этой серии вышла в 2011 году. В ней можно изменять степень прозрачности складного верха.
В Челябинске продают самую маломощную версию с двигателем 1,8. Новый такой из салона стоит в два раза дороже.
Lexus SK
980 000 руб.
Японский зверь с двигателем 4.3, да 287 «лошадок». Крыша раскладывается за 25 секунд. Модель выпускается давно и существует множество ее реинкарнаций. В свое время машину признавали лучшей в своем классе.
Кстати, салон тут четырехместный. Правда сзади тесновато. Зато в салоне крутая начинка премиум-класса: кожаные сиденье, вставки из дерева.
Эта тачка подогревается пр открытом верхе даже в холод.
Производитель хвастается отопительной системой, которая распознает, открыт или закрыт верх и в зависимости от этого подстраивает режим. И даже в прохладную погоду ездить с открытым верхом здесь не холодно.
Audi TT
499 000 руб.
Одна из самых доступных купе-иномарок в виду того, что их много. Но в Челябинске продают ТТ в оригинальной раскраске.
Кузов-кабриолет складывается вручную. Коробка механическая, двигатель 1,8 л.
Да на такой гонял сам Джэймс Бонд.
Вот что написал продавец:
— Есть ксенон, кондиционер, подогрев сидений, качественная музыка, литые диски R17. Зимой в машине жара — усиленная печка.
Porsche Boxster
670 000 руб.
2002 года выпуска. Два багажника, каждый около 130 литров — хватит, чтобы сложить покупки из супермаркета возле дома. Хоть машина и не молодая, но есть круиз-контроль.
Стоит фирменная музыкальная система от Porsche. Кстати, про этот автомобиль была выпущена даже отдельная компьютерная игра.
Название Boxster образовано из двух слов — boxer (вид двигателя) и roadster (открытый двухместный спортивный кузов).Фото: Евгения ГУСЕВА
Машина производится с 1996 года, практически сразу получив признание. Чтобы удовлетворить заказчиков, фирме пришлось развернуть дополнительное производство в Финляндии. Значительную роль сыграла доступная цена — почти в половину меньше, чем его старший брат 911.
Mercedes-Benz SL-Class
800 000 руб.
Модель 1992 года. Его дедушкой называют «Мерс Крыло чайки» — такие машины выпускали в середине прошлого века и двери у них поднимались вверх.
— Породистый немец из тех времен, когда Mercedes считался эталоном надежности, а вот «покемоны» (японские автоконцерны — прим.рел.) тогда лишь мечтали о таком качестве и тайно собирали данные, чтоб через десять лет занять призовое место в этом направлении! Первый в мире кабриолет с защитой водителя и пассажира от опрокидывания. Этот автомобиль не надоедает. Выглядит актуально на фоне однотипных моделей, которые отличаются друг от друга только шильдиками, — расхваливает ласточку владелец.
Также собственник замечает, что модель уже считается коллекционной. И год от года его цена будет только расти. При условии, что вы будете ухаживать за машиной.
ИСТОЧНИК KP.RU