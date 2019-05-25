2019-05-24T13:32:20+03:00
Авто

5 необычных кабриолетов, которые можно купить в Челябинске

Раритетный немец, популярный француз, японский зверь и другие
Андрей АБРАМОВ
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Такие крутые тачки в наших дворах смотрятся, как роза на помойке.Такие крутые тачки в наших дворах смотрятся, как роза на помойке.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Покупать кабриолет на Южном Урале не самая практичная затея. Но эта смелый поступок!

Рев мотора, ветер в волосах… Летом можно сэкономить на кондиционере, если конечно не будет беспрестанно лить дождь.

Мы просмотрели частные объявления и выбрали на наш взгляд самые необычные модели открытых машин. Правда, на момент публикации их уже могли продать, да не суть...

Mercedes-Benz SLK-klasse

1 700 000 руб.

Открываем наш рейтинг немецкой классикой. Таких во всей России согласно официальным дилерам наберется не более тысячи штук!

Спортивный, легкий, короткий...

Спортивный, легкий, короткий...

Аббревиатура в названии переводится как «спортивный, легкий, короткий». Последняя модель в этой серии вышла в 2011 году. В ней можно изменять степень прозрачности складного верха.

В Челябинске продают самую маломощную версию с двигателем 1,8. Новый такой из салона стоит в два раза дороже.

Lexus SK

980 000 руб.

Японский зверь с двигателем 4.3, да 287 «лошадок». Крыша раскладывается за 25 секунд. Модель выпускается давно и существует множество ее реинкарнаций. В свое время машину признавали лучшей в своем классе.

Кстати, салон тут четырехместный. Правда сзади тесновато. Зато в салоне крутая начинка премиум-класса: кожаные сиденье, вставки из дерева.

Эта тачка подогревается пр открытом верхе даже в холод.

Эта тачка подогревается пр открытом верхе даже в холод.

Производитель хвастается отопительной системой, которая распознает, открыт или закрыт верх и в зависимости от этого подстраивает режим. И даже в прохладную погоду ездить с открытым верхом здесь не холодно.

Audi TT

499 000 руб.

Одна из самых доступных купе-иномарок в виду того, что их много. Но в Челябинске продают ТТ в оригинальной раскраске.

Кузов-кабриолет складывается вручную. Коробка механическая, двигатель 1,8 л.

Да на такой гонял сам Джэймс Бонд.

Да на такой гонял сам Джэймс Бонд.

Вот что написал продавец:

— Есть ксенон, кондиционер, подогрев сидений, качественная музыка, литые диски R17. Зимой в машине жара — усиленная печка.

Porsche Boxster

670 000 руб.

2002 года выпуска. Два багажника, каждый около 130 литров — хватит, чтобы сложить покупки из супермаркета возле дома. Хоть машина и не молодая, но есть круиз-контроль.

Стоит фирменная музыкальная система от Porsche. Кстати, про этот автомобиль была выпущена даже отдельная компьютерная игра.

Название Boxster образовано из двух слов — boxer (вид двигателя) и roadster (открытый двухместный спортивный кузов). Фото: Евгения ГУСЕВА

Название Boxster образовано из двух слов — boxer (вид двигателя) и roadster (открытый двухместный спортивный кузов).Фото: Евгения ГУСЕВА

Машина производится с 1996 года, практически сразу получив признание. Чтобы удовлетворить заказчиков, фирме пришлось развернуть дополнительное производство в Финляндии. Значительную роль сыграла доступная цена — почти в половину меньше, чем его старший брат 911.

Mercedes-Benz SL-Class

800 000 руб.

Модель 1992 года. Его дедушкой называют «Мерс Крыло чайки» — такие машины выпускали в середине прошлого века и двери у них поднимались вверх.

— Породистый немец из тех времен, когда Mercedes считался эталоном надежности, а вот «покемоны» (японские автоконцерны — прим.рел.) тогда лишь мечтали о таком качестве и тайно собирали данные, чтоб через десять лет занять призовое место в этом направлении! Первый в мире кабриолет с защитой водителя и пассажира от опрокидывания. Этот автомобиль не надоедает. Выглядит актуально на фоне однотипных моделей, которые отличаются друг от друга только шильдиками, — расхваливает ласточку владелец.

Также собственник замечает, что модель уже считается коллекционной. И год от года его цена будет только расти. При условии, что вы будете ухаживать за машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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