Пенсионер из Челябинска обвинил крупный банк в краже вклада

Александр Чумак в 90-е был таким же активным, как его знаменитый однофамилец. Вел строительный бизнес, и не раз находил выход из заковыристых ситуаций. А год назад попал в западню: пенсионер не может вернуть сто тысяч рублей, положенные на счет в крупном российском банке.

— Мне уже 78 лет. Эти деньги — остаток от былой роскоши. Можно сказать, мои гробовые. Кто-то скажет: немного. Но для меня весомая сумма, — замечает Чумак.

КАССИР НАХМУРИЛА БРОВИ

В феврале 2018 года Александр положил деньги в банк, а через год решил снять вклад с процентами. Кассир нахмурила брови:

— Мужчина, вы ничего не забыли? Вас счет закрыт, а деньги сняты еще в прошлом мае.

Александр Чумак уверен, что его обманули.

Память пенсионера до сих пор не подводила. Он уверен: его обвели вокруг пальца. Чумак пожаловался в полицию, но дело не возбудили — оперативники не нашли доказательств обмана. Вернее, банк не пошел на контакт с полицейскими, сославшись на тайну вклада.

Тогда Чумак обратился к юристам, а те составили от его имени исковое заявление в суд.

ВИДЕОЗАПИСЬ НЕ СОХРАНИЛАСЬ

— Прояснить ситуацию могла бы видеозапись: кто именно снимал деньги. Но прошел почти год, видео того дня не сохранилось. Поэтому нам придется искать другие доказательства вины банкиров, — говорит адвокат Олег Москвин.

Юрист уже подал ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы. То, что подпись под чеком, по которому снимали деньги, не похожа на подпись владельца счета, видно даже не специалисту.

Также банк не смог показать Чумаку заявление, по которому был закрыт счет. Александр уверен: этот документ не существует. А если вдруг его и найдут, подпись под заявлением тоже будет поддельной.

СНАЧАЛА ДЕНЬГИ, ПОТОМ ПОИСК ВИНОВНЫХ

Первое заседание назначено на следующий вторник, 4 июня. Оно пройдет в Центральном суде Челябинска.

— Моя задача — вернуть подзащитному деньги, опираясь на закон «О защите прав потребителей». Найти виновных крайне проблематично. Махинации, подобно этой, проворачивают с участием сотрудников банка. Но если мой подзащитный захочет, мы пойдем до конца, — говорит Олег Москвин.

Готовясь к будущему процессу, адвокат нашел интересную информацию. В 2018 году этот же банк проиграл аналогичное дело в башкирском Стерлитамаке. Там злоумышленники от имени вкладчика перевели больше 400 тысяч рублей на счет левой фирмы. Пострадавший мужчина доказал в суде, что не давал такое распоряжение. В итоге суд обязал банк вернуть ему деньги с большой компенсацией.

— Ощущение, что обман сплошь и рядом. Если кто-то столкнулся с подобной историей, я советую не тушеваться и добиваться восстановления законных прав, — говори Олег Москвин.

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