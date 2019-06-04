Задай вопрос доктору: ЭКО исполняет мечту стать родителями
Кому показано ЭКО и насколько оно эффективно? Всегда ли ЭКО ведет к многоплодной беременности? И влияет ли экстракорпоральное оплодотворение на здоровье будущего малыша?
На эти и другие вопросы отвечает врач-акушер-гинеколог, репродуктолог высшей категории, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий медицинского центра «Лотос» Наталья Пашкина.
Наталья Валентиновна Пашкина.
Многопрофильный медицинский центр «Лотос» — один из самых крупных на Южном Урале. 16 лет клиника прочно занимает лидирующие позиции в регионе в сфере оказания медицинских услуг.
В медицинском центре «Лотос» более пяти лет работает отделение вспомогательных репродуктивных технологий международного уровня. За это время проведено 1200 циклов ЭКО, эффективность составляет 48%.
В отделение обращаются пациенты не только из Челябинска, но и со всего Уральского федерального округа и Казахстана.
Врачи: профессора, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.
Клиническая база кафедры акушерства и гинекологии Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Обучение и стажировка в ведущих клиниках Европы.
Возможность пребывания в круглосуточном стационаре.
Индивидуальные протоколы ВРТ.
Генетическое тестирование будущих родителей.
Генетическое обследование эмбриона (ПГД).
Донорские программы.
Гормональный мониторинг фолликулогенеза.
Сочетание методов ЭКО-ИКСИ-ПИКСИ.
Сохранение фертильности у пациенток (пациентов) репродуктивного возраста с онкологическими заболеваниями.
Сопровождение каждого пациента личным менеджером.
Возможность размещения в стационаре для жителей других регионов.
Специалисты Медицинского центра «Лотос» в своей работе руководствуются принципом: «Ваше здоровье — наша забота».
МЦ «Лотос» — участник проекта «Клиника года-2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.
Адреса филиалов:
г. Челябинск:
ул. Труда, 187Б;
пр. Ленина, 17;
ул. 40-летия Победы, 33
ул. 250-летия Челябинска, 73
ул. Коммуны, 137
ул. Х. Юсупова, 103
ул. С. Кривой, 32
ул. Барбюса, 61
г. Копейск, пр. Славы, 7
Телефон единой справочной службы: (351) 220-00-03
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ИСТОЧНИК KP.RU