2019-06-04T14:54:18+03:00
Общество

Задай вопрос доктору: ЭКО исполняет мечту стать родителями

Все, что вы хотели знать о лечении бесплодия и экстракорпоральном оплодотворении в Челябинске
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Кому показано ЭКО и насколько оно эффективно? Всегда ли ЭКО ведет к многоплодной беременности? И влияет ли экстракорпоральное оплодотворение на здоровье будущего малыша?

На эти и другие вопросы отвечает врач-акушер-гинеколог, репродуктолог высшей категории, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий медицинского центра «Лотос» Наталья Пашкина.

Наталья Валентиновна Пашкина.

Наталья Валентиновна Пашкина.

Многопрофильный медицинский центр «Лотос» — один из самых крупных на Южном Урале. 16 лет клиника прочно занимает лидирующие позиции в регионе в сфере оказания медицинских услуг.

В медицинском центре «Лотос» более пяти лет работает отделение вспомогательных репродуктивных технологий международного уровня. За это время проведено 1200 циклов ЭКО, эффективность составляет 48%.

В отделение обращаются пациенты не только из Челябинска, но и со всего Уральского федерального округа и Казахстана.

Врачи: профессора, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

Клиническая база кафедры акушерства и гинекологии Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Обучение и стажировка в ведущих клиниках Европы.

Возможность пребывания в круглосуточном стационаре.

Индивидуальные протоколы ВРТ.

Генетическое тестирование будущих родителей.

Генетическое обследование эмбриона (ПГД).

Донорские программы.

Гормональный мониторинг фолликулогенеза.

Сочетание методов ЭКО-ИКСИ-ПИКСИ.

Сохранение фертильности у пациенток (пациентов) репродуктивного возраста с онкологическими заболеваниями.

Сопровождение каждого пациента личным менеджером.

Возможность размещения в стационаре для жителей других регионов.

Специалисты Медицинского центра «Лотос» в своей работе руководствуются принципом: «Ваше здоровье — наша забота».

МЦ «Лотос» — участник проекта «Клиника года-2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Адреса филиалов:

г. Челябинск:

ул. Труда, 187Б;

пр. Ленина, 17;

ул. 40-летия Победы, 33

ул. 250-летия Челябинска, 73

ул. Коммуны, 137

ул. Х. Юсупова, 103

ул. С. Кривой, 32

ул. Барбюса, 61

г. Копейск, пр. Славы, 7

Телефон единой справочной службы: (351) 220-00-03

www.lotos74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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