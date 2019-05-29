Как Владимирская икона спасала Русь от смертельной опасности

Эта рубрика выходит по средам в еженедельном выпуске газеты «толстушка». И на радио «Комсомольская правда» 95.3 FM по средам в 15:00.

29 мая, среда

Разрешается рыба

Блаженная отроковица Муза

Эта девочка жила в V веке. О ней мы узнаем из рассказов святого Григория Двоеслова. Он в свою очередь узнал о Музе от ее родного брата. Однажды во сне к этой девочке пришла Пресвятая Богородица, окруженная девочками, и спросила ее:

— Хочешь следовать за Мною и жить вместе с этими отроковицами?

— Хочу, — ответила Муза.

— Тогда не делай ничего плохого, избегай смеха и игр. В тридцатый день приду за тобою и ты будешь с нами.

Святая Муза.

С этого времени Муза стала серьезной и долго сосредоточенно молилась. Родителей были удивлены таким поведением дочери, и тогда она рассказала им о своем видении. На 25-й день девочка заболела, а в 30-й снова увидела Божию Матерь. И со словами: «Иду, Госпожа моя!» — отроковица преставилась к Богу.

30 мая, четверг

Поста нет

Преподобная Евфросиния Московская (Евдокия)

Дочь Суздальского князя Димитрия Константиновича. В 1367 году в 13-летнем возрасте выдана замуж за 15-летнего великого князя Московского Дмитрия Ивановича (Донского). Их союз был для Руси залогом мира между враждовавшми Москвой и Суздалем. Большое влияние на жизнь семьи оказал Преподобный Сергий Радонежский. Княгиня основала в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь, построила множество храмов. В 1395 году, при нашествии Тамерлана на Русь, она повелела принести в Москву Владимирскую икону Божией Матери. Русь была спасена.

Скульптурная реконструкция работы Сергея Никитина.

После гибели мужа Евдокия тайно под дорогими одеждами носила тяжелые ржавые вериги. Воспитала пятерых сыновей. Когда старший заступил на княжение, отправилась в монастырь. Шла пешком из царских палат. Ее узнавали и к ней подходили и прикасались нищие. По преданию в тот день, прикоснувшись к ней, исцелились тридцать человек.

31 мая, пятница

Разрешается рыба

В этот день в храмах читается отрывок из Евангелия от Иоана (гл. 10)

Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо.

Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.

Толкование Феофана Затворника:

Господь — пастырь: Его овцы идут, следуя Его учению и исполняя Его святые заповеди. Грешники — это овцы больные, но все же плетущиеся вместе со стадом. А веру потерявшие — это те, которые совсем отстали и брошены на съедение зверям. Они голоса Его не слушают; и Он не знает их, потому что они не дают знать о себе (не молятся Ему. — Прим ред.). И на суде сказано им будет: не знаю вас, отойдите.

1 июня, суббота

Поста нет

Преподобный Корнилий Комельский

Жил в XVI веке. Принадлежал к знатному боярскому роду. В 20 лет ушел в монастырь, но вскоре оттуда удалился в лес, стал жить один. Его находили монахи, странники и простые люди: шли к нему за советом и благословением. Чтобы избежать славы людской, он менял место уединения. И все же ему пришлось основать монастырь в 50 км от Вологды для истинно верующих, следовавших за ним.

Корнилий всю свою жизнь посвятил Богу.

Корнилий отличался щедростью к бедным. Во время голода на монастырском дворе им был устроен приют для сирот. Дожил до 82 лет. Многие ученики Преподобного Корнилия также прославились святостью жизни.

2 июня, воскресенье

Поста нет

В этот день в храмах читается отрывок из Евангелия от Луки, гл. 6:

И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.

Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.

Толкование Григория Нисского:

Признак блаженства — непрестанная радость, происходящая от добродетели. А противоположно блаженству состояние бедственное. А кто обнищавший духом? Тот, кто предпочел телесному изобилию душевное богатство. Тот, кто земное богатство отряс с себя, как некую тяжесть, чтобы, став воздухоносным, взойти вместе с Богом.

3 июня, понедельник

Поста нет

Владимирская икона Божией Матери

Празднество иконы установлено в память о спасении Москвы в 1521 году от нашествия хана Махмет-Гирея. Татарские полчища на своем пути уничтожали города и села, истребляя их жителей. Навстречу им вышел Великий князь Василий. А митрополит Варлаам вместе с москвичами усердно молился о победе.

Благочестивая слепая монахиня рассказала ему свое видение: из Спасских ворот выходили московские святые, унося Владимирскую икону в наказание за грехи ее жителей. Их встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, умоляя не оставлять Москвы. Все они вместе принесли Господу пламенную молитву о прощении согрешивших и избавлении Москвы от врагов. После икону внесли обратно.

Владимирская икона Божьей матери.

Известно, что татарскому хану в лагере было видение Божией Матери, окруженной грозным войском, устремившимся на их полки. В страхе он приказал войску отступать.

4 июня, вторник

Поста нет

Праведный Иаков Боровичский

В 1540 году к селу Боровичи в Новгородской области по реке против течения приплыла льдина, на которой стоял гроб без крышки, а в нем лежало тело юноши. В страхе крестьяне шестами оттолкнули льдину к средине реки, но она возвратилась. Так повторялось трижды. Ночью старейшине села явился во сне тот самый юноша и сказал: «Я христианин, не гоните меня. Меня зовут Иаков в честь святого Иакова, брата Господня». О нем известно только то, что он принял на себя подвиг юродства (изображал душевнобольного). Мощи святого отрока были перенесены в храм. Они имели целительную силу. Патриарх Никон часть мощей перевез на Валдай, в Иверскую обитель.