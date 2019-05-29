На Северо-западе Челябинска появится бесплатный детский скалодром

Прошлым летом вокруг скверика на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Красного Урала полыхнул скандал. Предприниматели вознамерились было взять в аренду зеленый квадрат и построить там кафе.

Местные жители встали всем миром и на публичных слушаниях: хватит кафе, гулять негде! Чиновники перевели землю в категорию парков и скверов, чтобы поползновений на нее не было.

А ЧТО С ПИОНАМИ?

Этим летом в скверике наведут порядок. Цена вопроса — 14 млн руб.

Облагородят доминанту — огромную клумбу. Кусты пионов обещают аккуратно выкопают; высоту клумбы нарастят на 70 см, облицевав ее подпорной стенкой. Пересадят пионы, а к ним в компанию высадят многолетние цветы и хвойники.

«Комсомолка» проследит, высадят ли пионы на место: очень красиво цветут летом эти кусты. Жаль было бы их загубить!

Пионы обещают пересадить. Проверим! Фото: cheladmin.ru

Поливать мега-клумбу обещают из автоцистерн. В администрации района говорят, что система автополива перемерзнет в сильные морозы.

Реконструированная клумба. Фото: cheladmin.ru

— Центральную круговую дорожку и тропки вымостим плиткой разных цветов, выложим узоры. Смонтируем более 50 модных уличных светильника. Никаких проводов: все коммуникации под землей. Установим 27 удобных парковых скамеек. Появится детский скалодром, первый в городе. Высадим деревья, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» архитектор Василий Важенин.

Скалодром обещают детский. Бесплатный. Фото: cheladmin.ru

ВЫГУЛ СОБАК ЗАПРЕТЯТ

Глава Курчатовского района Сергей Антипов сказал, что в новом сквере запретят выгуливать собак. Появятся специальные знаки, и за нарушение правил хозяев животных ждет штраф.

Компания Василия Важенина займется этим летом еще одним сквериком, по ул. 40 лет Победы. Плитка, освещение, озеленение, детская площадка — 12 млн руб.

Оба сквера будут готовы к сентябрю.

В ПАРКЕ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» ОТСЫПАЮТ ЗЕМЛЮ

Кстати, сразу после своего назначения в этих точках, требующих порядка, побывал глава региона Алексей Текслер. Тогда он поинтересовался, кто и как будет ухаживать за пространствами?

Сергей Антипов полагает, что будет создана структура внутри районной администрации, ведь кроме этих сквериков есть еще огромный парк «Александровский», простирающийся за лыжной базой. В парке оборудована километровая «тропа здоровья».

Кстати, у горожан много вопросов по доделке начатого на тропе. После монтажа уличных светильников осенью прошлого года не закопали траншей, в которых проложены коммуникации. Некрасиво!

— Уже засыпаем траншеи грунтом. Скоро будет красиво, — сказал глава района.

Этим летом в Курчатовском районе высадят 35 тыс цветов. Появится шесть новых клумб, 21 цветник. Власти отремонтируют 10 дворов.

Продолжится реконструкция пешеходных лестничных спусков.

Чиновники обещают обустроить и самый сложный спуск — на перекрестке пр. Победы и ул. Молодогвардейцев. Сейчас пешеходы карабкаются по земляному валу, а в дождь скользят по грязи.