Давление под 220: как болели за сына родители тренера сборной России

Сборная России на отгремевшем чемпионате мира по хоккею завоевала бронзовые медали. В штабе национальной команды работал тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин, с которым «черно-белые» год назад завоевали «бронзу» чемпионата КХЛ.

Призовое место «медведей» и стало поводом для того, чтобы отметить Анвара Рафаиловича наградой от медиахолдинга «Комсомольская правда» в номинации «Наставник года-2018» на недавней церемонии «Медиаперсона года». Во время важнейших матчей чемпионата эту награду — фирменный диплом «Комсомолки» и уникальный памятный сувенир — за сына вручили родителям Анвара, Рафаилу Гизатовичу и Ларисе Тагировне Гатиятулиным.

— Словами даже не передать, как мы с супругой переживали за нашу команду. У жены во время трансляций давление подскакивало до 220! Кричала: «Забей!», «Гол!», «Давай, давай!»… Один раз едва сознание не потеряла. Но я жестко контролировал ситуацию. Сразу приводил в чувство. После каждого матча Анвар звонил. Всегда успокаивал. Сын ведь прекрасно знает, как мы за него волнуемся. Ничего, главное, что после этого чемпионата мира все живы и здоровы. Приедет, мы ему приз от «Комсомолки» торжественно вручим, — улыбается Рафаил Гизатович Гатиятулин.

Анвар Гатиятулин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У меня самой, можно сказать, питерские корни. Я когда-то жила и работала в Ленинграде. Во время турпоездки в Братиславу была в отеле, где во время недавнего чемпионата мира останавливалась сборная России. Кто мог предположить, что жизнь, судьба так сложится. Сын сейчас работает в Питере, и жил в отеле, где я когда-то бывала, — вспоминает Лариса Тагировна.

Родители Анвара сейчас на пенсии, но мама еще работает в одной из структур системы соцобеспечения. Ждут не дождутся, когда сын на время отпуска приедет из Питера, где он тренирует местный СКА, в Челябинск. Мама Лариса Тагировна говорит, что приготовит его любимый борщ и запечет курочку по особому рецепту, с хрустящей корочкой. Вместе отдохнут на садовом участке. Хотя отец говорит, что Анвар не умеет отдыхать. Даже в отпуске весь в работе — ходит в родную спортшколу «Трактор», где тренировался с шести лет, читает литературу, постоянно на телефоне…

— Он в детстве супоедом был, — рассказывает Рафаил Гизатович. — Любой суп ему подавай. Главное, чтобы была селедка и черный хлеб.

— Суп с селедкой?

— Неизменно. Борщ, щи. Без разницы. Главное, чтобы с селедкой вприкуску.

— Анвар в хоккей как попал, как складывалась его карьера?

— Немного походил в бокс, а потом говорит — хочу играть в хоккей. Вот мы каждое утро в шесть утра ехали с Северо-Запада на ЧТЗ в спортшколу «Трактор». Анвар в трамвае досыпал. Хотя у нас в семье не было хоккеистов. Я лыжами занимался. Был чемпионом Курганской области.

Позже сын стал чемпионом страны среди юниоров. В составе сборных команд по своему возрасту выигрывал «серебро» на первенствах мира. Тренировал молодежную сборную страны. Потом в системе «Трактора» дошел до должности главного наставника клуба. А в 2018 году его пригласили на пост одного из тренеров питерского СКА, потом в национальную сборную.

Нынешний генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф уже несколько раз общался с Анваром. Снова приглашал в «Трактор». Но у сына еще контракт со СКА минимум на год. Он всегда говорил, что хочет жить и работать в Челябинске. Надеемся, что он вернется, — рассказывает отец.

— У сына в Питере уже были? Как он устроился?

— Нет, пока не гостили. Но Анвар говорит, что выделили трехкомнатную служебную квартиру, прикрепили машину с водителем. Отношение очень доброжелательное.