Главный по ремонтам челябинских дорог отправлен в отставку

В конце мая врио губернатора Алексей Текслер попросил подыскать начальнику управления дорожного хозяйства Челябинска Александру Шабалину новую работу. Во время совещания по строительству моста на Троицком тракте глава региона заговорил о контракте на ремонт и содержание дорог. Аукцион дважды браковали в региональном ФАС. В техзадании были прописаны устаревшие материалы. Антимонопольное управлении указывало на ошибку, но чиновники ее не исправили.

— Почему? — спросил Алексей Текслер Шабалина.

— Ну, так получилось. Моя вина, — пожал плечами чиновник.

Тут же Текслер поручил первому заместителю главы города Наталье Котовой подыскать Шабалину менее ответственную должность. И назначить нового руководителя управления челябинскими дорогами.

НЕ ПОТЕРЯННЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ЧЕЛОВЕК

Глава города Владимир Елистратов позже журналистам заявил, что, прежде чем подписать документы об увольнении Шабалина, он переговорит с руководителем региона.

В понедельник, 3 июня, на аппаратном совещании в мэрии, Елистратов заявил об отставке Шабалина. Его обязанности исполняет заместитель Ирина Степанова. А мэрия подбирает кандидатов на пост руководителя важного для города управления.

— Шабалин — не потерянный для общества человек. Он уволен, что будет дальше — решим. Кандидатов много, — сказал Елистратов.

КОНТРАКТ ПОДПИШУТ НА ДНЯХ

Строительный сезон на Южном Урале короткий. Когда же начнется ремонт дорог?

Известно, что первая часть Троицкого путепровода (выезд из города) строится. Подрядчик — АО «Южуралмост». Что с другими пунктами программы?

Как пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе администрации города, на днях будет подписан контракт с подрядчиком. Впервые за многие годы исполнитель не с Южного Урала — из Нижнего Новгорода.

Цена вопроса работы «Нижавтодорстрой» — более 820 млн руб.

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2019 ГОДУ?

— ул. Доватора от ул. Воровского до ул. Степана Разина;

— ул. Худякова от ул. Воровского до Университетской Набережной;

— ул. Чичерина от ул. Салавата Юлаева до Университетской Набережной;

— ул. Коммуны от 2-го Институтского переулка до ул. III Интернационала;

— ул. С. Кривой от ул. Лесопарковой до ул. Воровского;

— ул. Курчатова от ул. Энгельса до ул. Воровского;

— ул. Дзержинского от ул. Отечественной до ул. Гагарина;

— ул. Свободы от пр. Ленина до перекрестка с ул. Российской;

— ул. Северный луч от ул. Героев Танкограда до ул. Хлебозаводской;

— ул. Хлебозаводская от ул. Морской до ул. Северного луча;

— пр. Новоградский от ул. Героя России Родионова до границы города;